Dovizioso verklaart waarom Aprilia geen optie was voor 2021

Dovizioso maakte dinsdag bekend dat hij in 2021 niet op de MotoGP-grid zal staan omdat hij niet het juiste project gevonden heeft waarmee hij zijn carrière kan vervolgen. De coureur heeft zijn pijlen derhalve gericht op een comeback in 2022. De Ducati-coureur werd enige tijd gelinkt aan een overstap naar Aprilia. Dat team heeft een zitje vrij nu Andrea Iannone voor vier jaar geschorst is. Dovizioso verklaarde echter dat de straf van Iannone nooit van invloed is geweest op zijn toekomst in de MotoGP.

Gevraagd waarom hij niet voor Aprilia heeft gekozen, zei hij: “Ik was heel erg blij dat Aprilia mij wilde pushen. We hebben daar in het verleden over gesproken. Maar het is niet waar dat we aan het wachten waren op Iannone. Dat was het niet. Bovendien denk ik niet dat ik in de juiste fase van m’n carrière zit om daar nog aan te beginnen. Ik denk dat ze het heel goed doen met een budget dat niet zo groot is als dat van Honda, Yamaha of Ducati. Ze doen het goed, maar het niveau in de MotoGP is erg hoog en dat blijft moeilijk. Ik heb deze situatie aan het begin van m’n tijd bij Ducati al meegemaakt. De MotoGP is dermate complex dat je pas alle details kunt begrijpen als je in het team zit, het is enorm lastig. Ze doen het heel goed, maar dat is voor mij op dit moment niet de juiste stap.”

'Open deur voor 2022 te belangrijk'

Dovizioso richt zich in 2021 derhalve op persoonlijke projecten, waaronder de motorcross. Hij ging ook in gesprek met Yamaha, KTM en Honda over een eventuele rol als testrijder, maar het was ‘te belangrijk’ om geen deal te hebben en de deur zo open te houden voor 2022. Hij wilde om die reden geen contract tekenen. “Met Honda hebben we een maand geleden gesproken”, vervolgde hij. “Er zijn uiteindelijk verschillende argumenten waarom het niet doorgegaan is, net zoals bij de andere aanbiedingen. Maar ik ben wel blij met de support, ik ben blij dat iedereen mij zo graag wil hebben. Maar uiteindelijk heb je als testrijder niet direct een open deur voor 2022 en dat was voor mij wel belangrijk. Daarom heb ik niet getekend, ik ben een vrij man. Er kan van alles gebeuren in deze sport, we zullen zien wat ons in 2021 overkomt.”

Geruchten over een mogelijke derde operatie van Marc Marquez, waardoor zijn terugkeer mogelijk opnieuw uitgesteld moet worden, hebben ervoor gezorgd dat er misschien toch nog een zitje vrijkomt voor Dovizioso. Maar in een dergelijk geval zou hij een aanbieding van HRC niet direct aanvaarden. “Ik denk dat iedereen iets te hard op de feiten vooruitloopt met betrekking tot Marc”, voegde Dovizioso toe. “Niemand kent de details, ik ook niet. Ik denk niet dat ze nu al iets kunnen zeggen over volgend jaar. Ik ben vrij, we zullen zien. Maar ik zal niet direct aan boord springen als ze mij bellen. Ik moet erover nadenken. Ik moet zien wat ze mij kunnen bieden, al sta ik wel open voor elk gesprek.”