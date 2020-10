Dovizioso betaalt prijs voor ‘verkeerde bandenkeuze’ in Franse GP

Dovizioso zat het grootste deel van de race in de kopgroep, maar verloor in de slotfase van de race de aansluiting toen hij ingehaald werd door KTM-rijder Pol Espargaro. De Ducati-man wist nog een vierde plaats te redden na een duel met Miguel Oliveira in de laatste ronden. Dovizioso koos voor de soft-soft regenbanden van Michelin, racewinnaar Danilo Petrucci en Alex Marquez op P2 gingen daarentegen voor de medium aan de voorkant. Ook Alex Rins en Johann Zarco deden het goed op de medium. Dovizioso gaf na afloop van de race toe dat hij ook voor de mediums had moeten kiezen om te kunnen vechten met teamgenoot Petrucci.

“Uiteindelijk ben ik blij dat we punten gepakt hebben, maar het is toch een beetje teleurstellend, omdat we de prijs betaald hebben voor de bandenkeuze”, zei de 34-jarige Italiaan. “Het is makkelijk om daar achteraf over te praten, je kunt de regen hier niet voorspellen. Ik was in het eerste deel van de race minder snel en Danilo was juist erg sterk. Hij is zo sterk in deze situatie omdat zijn nadeel op een droge baan [het gewicht van de Italiaan] zijn voordeel is als het regent. Hij heeft gewoon iets meer grip. In de remzones en de bochten had ik daar nadeel van. Maar in de laatste tien ronden lag er bijna geen water meer op de baan en was de band volledig naar de vaantjes. Eerst de achterkant, de acceleratie werd daardoor minder, maar ik zat met de voorband ook al op de limiet en dat werd elke ronde slechter. Ik ben bijna tien keer gevallen. Ik heb geprobeerd om te pushen in de laatste ronden omdat ik graag naar het podium wilde en uiteindelijk won ik nog een plekje ten opzichte van Oliveira. Daar ben ik blij mee, maar het is ook teleurstellend. Met een andere band had ik met Danilo kunnen vechten.”

Dovizioso heeft zijn achterstand in het wereldkampioenschap met de vierde plek iets verkleind. Dankzij een negende plaats van Fabio Quartararo is het verschil nu nog maar achttien punten. De Ducati-rijder is van mening dat hij ‘meer moet doen’ om echt in aanmerking te komen voor de titel. “Wanneer je zo’n seizoen hebt is het niet heel goed om zo punten te laten liggen”, vervolgde hij. “Zeker als we kijken naar de punten die we in Barcelona verloren, dat is heel irritant. Maar het hoort natuurlijk wel gewoon bij de sport, dus we moeten vooruit blijven kijken. Je moet veel risico’s nemen en het is makkelijk om daarbij een fout te begaan. Eigenlijk moeten we niet te ontgoocheld zijn. We moeten meer doen, dat is duidelijk, maar voor Le Mans was het gat nog groter. We kunnen niet euforisch zijn, maar we mogen wel tevreden zijn.”

Met medewerking van Matteo Nugnes