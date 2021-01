Dovizioso tijdelijk vervanger van Marquez? “Geen logische keuze”

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marquez werd in december voor de derde keer geopereerd aan de breuk in zijn bovenarm. Die liep hij op tijdens een spectaculaire crash in de Grand Prix van Spanje, juli vorig jaar. Het herstel van Marquez verliep dermate traag dat Stefan Bradl het volledige seizoen bij Repsol Honda heeft gereden, ondanks dat Marquez in de Grand Prix van Andalusië nog probeerde terug te keren. Marquez zit nog altijd aan de antibiotica, maar het herstel loopt volgens de artsen 'op schema'.

Bradl deed het met name in de tweede helft van het seizoen vrij aardig, maar geruchten deden de ronde over een eventuele vervanger als Marquez ook in 2021 nog races zou moeten missen. De naam van Andrea Dovizioso kwamen daarbij naar voren. De Italiaan reed tot dit jaar voor de Ducati-fabrieksformatie, maar vertrok daar na een jarenlang conflict met Gigi Dall’Igna. Repsol Honda zou Dovizioso, die een verleden heeft bij het team, voor een paar races in willen vliegen totdat Marquez zou kunnen rijden.

Volgens Santi Hernandez, de crew-chief van Marquez, niet de meest logische zet. “Ik zou het niet normaal vinden als Honda kiest om Dovizioso te halen als vervanger van Marc”, zei hij in een interview met de Spaanse MotoGP-podcast van Motorsport.com. “Als je [Stefan Bradl] een jaar hebt laten rijden en als testrijder hebt vastgelegd, zou het vreemd zijn om een andere rijder voor drie races te halen. Stefan heeft het daarnaast gewoon heel goed gedaan, hij zou het niet begrijpen als je een andere coureur haalt. Wat mij betreft is het logischer om Stefan als vervanger op te stellen, hij is de coureur met de meeste ervaring op de motor. Hij begrijpt wat er kan gebeuren tijdens een race en weet hoe het er tijdens een Grand Prix aan toe gaat met de motor. Hij heeft de snelheid, hij is een testrijder die bezig is om de motor te verbeteren. Wie is er dan beter als vervanger van Marc?”

Wat betreft de terugkeer van Marquez weet Hernandez ook nog niet veel. Het is voorlopig ook niet een scenario waar de crew van Repsol Honda aan denkt: “Het helpt ons niet als we daar voortdurend aan denken. We moeten klaar zijn als we aan het seizoen beginnen. Ik moet in februari klaar zijn, als Marc niet fit is zullen we een andere rijder krijgen. Dat is het scenario waar we klaar voor zijn.”