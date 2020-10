Dovizioso P18 op vrijdag: "Anderen hebben stap gezet, wij niet"

De koude omstandigheden hielpen Dovizioso niet tijdens de Aragon GP. Hij eindigde op de zevende plaats en staat nu op vijftien punten achterstand in het WK. Dovizioso verklaarde dat dit weekend erg belangrijk wordt wat betreft zijn titelkansen, maar de vrijdag was niet bepaald veelbelovend voor de Italiaanse routinier. Alle GP20’s eindigden buiten de top-zestien op vrijdag, dit kwam deels door de wind maar Dovizioso had ook wat ‘kleine problemen’ in de tweede vrije training. Hoewel Dovizioso zegt dat de huidige ranglijst ‘niet realistisch’ is, denkt hij dat de achterstand nog steeds veel te groot is.

“Ik had verwacht dat ze iets goed zouden maken op de concurrentie, maar het tegenovergestelde gebeurde”, aldus Dovizioso. “De wind heeft ons niet geholpen, misschien hebben de Ducati-rijders daar iets meer last van dan de anderen. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. De Honda-rijders zijn erg overtuigend, heel erg snel. Sneller dan alle anderen. Het tempo van de Honda was ongelofelijk vandaag, de twee Suzuki’s zijn ook erg snel. Het probleem is dat wij geen stap gemaakt hebben en nog altijd moeite hebben met de wind. We hadden deze middag ook een klein probleem, daarom heb ik niet veel kunnen rijden. Uiteindelijk heb ik daardoor ook geen rondjes kunnen rijden op de soft. Om zeker te zijn moet je 23 ronden rijden. Ik denk dat we dezelfde snelheid hebben als vorige week, de meeste anderen zijn juist sneller geworden.”

Hij voegde toe: “Ik denk dat we nog wel iets verder naar voren kunnen staan, maar het gat is wel groot. We kunnen morgen op een betere plek staan en voor de top-tien vechten. Maar dat is niet ons doel. We willen vooraan zitten. Dat is de limiet en dat is ons probleem, de positie van nu is niet het probleem.”