Na zijn pensioen uit de MotoGP twee jaar geleden heeft Andrea Dovizioso geen werkzaamheden meer in de topklasse van de motorsport uitgevoerd. De Italiaan legde zich toe op het motorcrossen in zijn thuisland Italië, waar hij eerder dit jaar een stevige crash meemaakte. De coureur is daar ondertussen van hersteld, waardoor de blik op de toekomst wordt gericht.

Een mogelijke terugkeer in de MotoGP behoort volgens de rijder tot de opties. "Ik heb geen concrete plannen, maar het is altijd leuk als merken je bellen om over mogelijkheden in de toekomst te praten", vertelde Dovizioso. Hij benadrukte dat het geen gesprekken zijn over fulltime-zitjes. "Iedereen weet dat mijn inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen van de motorfietsen."

Zoals Dovizioso al verklaarde, werd er al eerder aan hem gevraagd of hij te porren was voor een reserverol. "Die kansen kreeg ik al op het moment dat ik mijn afscheid bekendmaakte. Toen was ik nog niet bereid om dat te doen, want ik wilde even pauze nemen", aldus de 38-jarige rijder. "De deur is nu nog open, want ik ben nog niet te oud." Hij laat doorschemeren dat er nu gesprekken gaande zijn, maar met welk merk, dat wil hij niet prijsgeven. "Ik heb daar niets over te zeggen, want daarvoor is het nog te vroeg."

Ex-coureurs stappen in als testcoureur

Het zou passen in de trend van de afgelopen jaren dat topcoureurs uit de MotoGP na hun carrière als testcoureur aan de slag gaan. Dani Pedrosa is na zijn actieve loopbaan bij KTM ingestapt als testcoureur, Cal Crutchlow is al een aantal jaar de testrijder bij Yamaha en Aleix Espargaró gaat aan het einde van het seizoen over naar Honda om daar de rol van testcoureur te vervullen.