Dovizioso: Ducati 'niet constant genoeg' voor MotoGP-titelstrijd

Na de overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was Dovizioso zondag tijdens de tweede race op de Red Bull Ring aangewezen op het beperken van de schade. Een fout in de slotfase van de twaalf ronden durende race zorgde ervoor dat hij niet in aanmerking kwam voor het podium. Daarmee kwam een eind aan de ongeslagen status van Ducati op de omloop in Spielberg. Kampioenschapsleider Fabio Quartararo eindigde op de dertiende plaats en Dovizioso staat nu op slechts drie punten achterstand in het MotoGP-klassement.

In september gaat het kampioenschap verder met de volgende triple-header, maar Dovizioso heeft niet het gevoel dat de situatie in de titelstrijd al onder controle is. “De situatie in het kampioenschap is goed, maar wanneer je voelt dat je goede en slechte momenten hebt, heb je de situatie in werkelijkheid niet onder controle”, aldus Dovizioso. “Ik heb dat goede gevoel op dit moment niet omdat ik voel dat we de situatie op bepaalde circuits nog niet onder controle hebben. Elke race kun je tegenslagen krijgen. Dat heb ik de afgelopen vier of vijf jaar niet gehad, maar daar heb ik nu last van. Dat is teleurstellend, niemand is vanaf de eerste race heel constant geweest en dat is erg ongebruikelijk. Ik heb er geen antwoord op en ik kan er niet veel mee.”

Vraagtekens bij keuze voor mediumband

Dovizioso beleefde een wisselvallig tweede weekend in Oostenrijk. In de kwalificatie gaven zijn banden hem een ‘vreemd’ gevoel, en vervolgens koos hij er tijdens de race voor om op de mediums te starten. De overwinning van een week eerder boekte Dovizioso echter op de softs. Op de middelste band uit het assortiment kon Dovizioso geen goed tempo rijden en inhalen bleek lastig. Toen de rode vlag gezwaaid werd, reed Dovizioso op een achtste plaats. Na de onderbreking koos hij wel voor de vertrouwde zachtste compound, maar hij kon dat niet omzetten in een nieuwe overwinning.

“In het eerste deel van de race was ik heel erg slecht, het was vreemd omdat we veel gewerkt hebben [op de mediums] en we hebben een hele lange run in de training gedaan. Toen werkte alles heel behoorlijk, ik had vertrouwen voor de eerste race”, vervolgde hij. “Maar vanaf de eerste ronde werkte de band niet op een normale manier en het werd elke ronde slechter. Ik weet vrij zeker dat er iets mis was. Dat hebben we Michelin al laten weten, ze zullen het uitzoeken. Ik had geluk met de rode vlag en kon dus van banden wisselen, de softs werkten wel gewoon normaal. Helaas kon ik geen rijders inhalen, ik begon op de derde rij en iedereen was ontzettend snel. Je kunt niet normaal remmen als je achter iemand zit. Hier in Oostenrijk is het probleem nog groter, je kunt maar op een plek remmen en met de slipstream en de temperatuur van de band is het onmogelijk om verder te gaan. Remmen is mijn sterke punt, maar als je achter andere rijders zit kun je niet remmen op de plek waar je wilt. Het accelereren uit de bocht is ook nog een probleem. Dat is nog steeds slecht, het is de reden dat ik niet goed weg kan komen als er een rijder voor me zit.”

Met medewerking van Lewis Duncan