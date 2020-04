Dovizioso schrok ervan dat Marquez vierjarig contract tekende

Honda zorgde in februari voor een verrassing door het contract van de meest dominante MotoGP-rijder van het voorbije decennium met nog eens vier jaar te verlengen. Deze deal zou naar verluidt ongeveer 100 miljoen euro waard zijn. Dovizioso, wiens contract aan het eind van dit jaar afloopt, vond het verrassend dat Marquez bijtekende bij Honda. “Ik had niet gedacht dat Marquez voor vier jaar zou tekenen bij Honda”, gaf hij zijn mening in gesprek met Sky Sports Italia. “Ik dacht dat het tegenovergestelde zou gebeuren. Maar achter dit soort beslissingen zit altijd een verhaal en dat kennen we nu niet. Ik dacht dat hij naar een andere motor zou stappen, maar hij zal zo zijn redenen hebben om te doen waar hij nu mee bezig is.”

De schermutselingen op de rijdersmarkt voor 2021 hebben ervoor gezorgd dat Ducati de boot gemist heeft. Het team zat achter Maverick Viñales en Fabio Quartararo aan, maar die twee tekenden voor Yamaha. Suzuki heeft anderzijds ook uitgesproken dat Joan Mir en Alex Rins bij het merk blijven.

Het huidige MotoGP-seizoen ligt nu op z’n gat vanwege het coronavirus en het is nog niet duidelijk of en wanneer het seizoen hervat kan worden. Dovizioso won de voorbije twee seizoenen de openingswedstrijd op het circuit van Qatar en dacht dat hij ook dit seizoen voor een derde overwinning kon strijden, hoewel de concurrentie ook sterk voor de dag kwam op het Losail Circuit.

“Ik denk dat we in Qatar voor de overwinning hadden kunnen vechten”, vervolgde Dovizioso. “Maar als we luisteren naar de interviews met andere rijders denk ik dat er zes of zeven winnaars hadden kunnen zijn. De meeste rijders voelden zich goed, maar alleen de race telt als je ‘m ook echt rijdt. Wij zouden wel competitief geweest zijn."

"We hebben goed gewerkt in het voorseizoen, maar het testen was maar redelijk beperkt en dan kun je niet veel doen. Na twee vrije maanden stap je weer op de motor en moet je in moeilijke omstandigheden testen in Maleisië. Het is heel warm, het kan regenen en je moet nog erg wennen aan de motor. Daarom kun je de eerste drie dagen niet optimaal benutten. Er zijn veel zaken die kunt testen zodat je beslissingen kunt nemen. Qatar is overigens ook niet het ideale circuit om te beslissen over nieuw materiaal.”

Met medewerking van Lewis Duncan