Saga rond Dovizioso: Manager ziet sabbatical als optie

De gesprekken tussen Ducati en Andrea Dovizioso over een nieuw contract voor na 2020 verlopen bijzonder stroef. Het Italiaanse merk wil de voorwaarden voor de huidige campagne aanpassen vanwege de ingekorte kalender en het toekomstige salaris van Dovizioso fors verlagen met het oog op de financiële onzekerheid die het coronavirus heeft veroorzaakt. Vorige maand stelde Ducati dat de vernieuwde voorwaarden voor 2020 beklonken waren, maar Dovizioso’s manager Simone Battistella vertelde de MotoGP Podcast dat gesprekken daarover nog gaande zijn.

Hoewel Battistella verwerpt dat de wrijving tussen Ducati en Dovizioso volledig financieel gemotiveerd is, geeft hij toe dat Ducati nu wil dat er ‘een aantal races gereden worden’ dit jaar voordat de gesprekken weer opgestart worden. Mocht dat uiteindelijk tot niets leiden, dan overweegt Dovizioso volgens Battistella een jaar langs de zijlijn. “Het is een optie waaraan wij waarde hechten”, zei hij over een sabbatical voor Dovizioso. “Als niet aan de voorwaarden voldaan wordt, gaat hij liever niet door.”

“Andrea denkt niet aan met pensioen gaan, hij voelt zich sterk en goed, hij is in de beste vorm en hij denkt niet aan een vertrek”, vervolgt Battistella. “Het is waar dat, als je geen interessant project hebt waarin je geïnteresseerd bent, je bereid bent om te wachten tot dat komt. Dat houdt niet in dat hij met pensioen gaat, het houdt in dat hij geen team heeft om voor te racen en dat hij gaat wachten tot dat project er wel is.”

'Geen toekomst' bij KTM

De mogelijkheden voor Dovizioso om in 2022 terug te keren zijn beperkt als hij daadwerkelijk een jaar niet racet in 2021. Fabrieksteams Honda, Yamaha en Suzuki hebben ook na volgend jaar al zekerheid over wie hun rijders zijn. Jack Miller versterkt het fabrieksteam van Ducati in 2021 en hij heeft een contract voor één seizoen, de lengte die een nieuw contract voor Dovizioso waarschijnlijk ook krijgt. Dat houdt de deur open voor de Italiaanse fabrikant om Dovizioso betere voorwaarden te bieden, mocht de line-up voor 2021 tegenvallen.

De line-up van KTM ligt ook alleen vast voor 2021. Battistella bevestigt dat er gesprekken geweest zijn tussen de partijen, maar al snel werd duidelijk dat daar ‘geen toekomst’ was voor Dovizioso. “We hebben met ze [KTM] gesproken, maar we beseften snel dat de condities om samen te werken er niet waren. Het waren korte gesprekken, we kwamen er snel achter dat daar geen toekomst lag.”

Dovizioso werkt momenteel aan zijn herstel van een gebroken sleutelbeen, die hij vorige week opliep bij een ongeluk tijdens een motorcross-wedstrijd. De verwachting is dat hij op tijd fit genoeg is om mee te doen aan de opening van het MotoGP-seizoen 2020 op 19 juli in Jerez.

Met medewerking van Lewis Duncan