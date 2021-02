Dovizioso wil 'niet ten koste van alles' naar MotoGP-team Honda

Dovizioso vertrok aan het eind van 2020 bij het Ducati MotoGP-fabrieksteam zonder een alternatief te hebben voor het nieuwe seizoen. De Italiaan had geen trek in een job als testrijder en koos ervoor om in 2021 een sabbatical te nemen. Hij richt zich nu op de motorcross. Toch lonkt er nog wel een zitje voor Dovizioso, die mogelijk opgeroepen wordt als vervanger van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen zit nog altijd in de lappenmand en Repsol Honda heeft naar verluidt tijdelijk interesse in de diensten van de Italiaan.

Dovizioso’s manager Simone Battistella verklaarde vorige maand dat de coureur ‘klaar is als er een belletje van Honda komt’. Ondanks dat Dovizioso zou luisteren naar een voorstel van Honda, is het niet zijn prioriteit om dit seizoen terug te keren op de grid. “Ik sta ervoor open, maar op dit moment zoek ik niet ten koste van alles naar een plek om terug te komen”, zei Dovizioso bij Sky Italia. “Ik ben alleen geïnteresseerd en bepaalde projecten, als er een kans bestaat om in 2021 of 2022 terug te keren dan wil ik zeker praten. Anders is het ook geen probleem.”

Gevraagd of hij aan zou treden in Qatar als Honda dat vraagt, zei hij: “Het hangt van het voorstel af, het is niet een simpel belletje. Er moet een project zijn, we moeten proberen iets te bereiken. Als er een dergelijk idee bestaat en het komt in 2022, dan ben ik ook blij. Ik wil de dingen graag meteen goed doen, als aan beide kanten de wens bestaat om iets te bereiken, dan kunnen we erover praten. Zoals ik zei: ik hoef niet beslist in de MotoGP te racen, anders had ik wel wat anders gedaan.”

Dovizioso heeft een verleden bij Honda. Hij maakte in 2008 zijn debuut bij het merk en reed in 2009 voor het fabrieksteam. Op Donington Park schreef hij vervolgens zijn eerste race op zijn naam. Hij bleef tot het eind van 2011 onderdeel van het team, Repsol Honda had toen ook de beschikking over Casey Stoner en Dani Pedrosa. Dorna Sports-baas Carmelo Ezpeleta heeft uitgesloten dat Honda een derde machine in mag zetten, mocht Dovizioso langer bij Honda willen blijven.

Of men bij Honda ook daadwerkelijk voornemens is om Dovizioso in te schakelen is nog maar zeer de vraag. Crew-chief Santi Hernandez verklaarde liever met Stefan Bradl te werken.