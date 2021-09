Dovizioso: Ik kon geen nee zeggen tegen MotoGP-aanbod Yamaha

Andrea Dovizioso staat komend weekend voor het eerst sinds hij eind 2020 bij Ducati vertrok weer aan de start van een MotoGP-race. De 35-jarige Italiaan komt gedurende de rest van het seizoen uit voor Petronas Yamaha SRT, waar hij de plek inneemt van Franco Morbidelli, die op zijn beurt naar de fabrieksformatie is overgestapt, na het plotselinge vertrek van Maverick Viñales naar Aprilia.

Dovizisio geeft aan de vooravond van zijn terugkeer in de Grand Prix van San Marino aan dat hij het thuis prima naar zijn zin had, maar dat hij de kans om met een fabrieks-Yamaha te rijden niet kon laten schieten. “Ik voelde me goed thuis”, laat Dovizioso weten. “Ik deed dingen die ik leuk vind om te doen en waar ik een passie voor heb, en was iets meer ontspannen. Want dat is iets wat ik wel heb gemerkt: als je niet in de MotoGP racet, dan ben je een stuk meer ontspannen! Maar toen deze deur zich opende [om bij Yamaha te gaan rijden], kon ik geen nee zeggen. ”

“In 2012, toen ik een goed jaar had als satellietrijder, was het al mijn droom om op een fabrieks-Yamaha te zitten, maar die kans kwam er niet”, vervolgt de Italiaan. “Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik - na acht jaar op een andere motor te hebben gereden - dit nu graag wil doen en tegen mezelf heb gezegd dat deze motor voor mij is. Natuurlijk is de kans dat het niet goed gaat groter dan de kans dat het wel goed gaat, maar dat is voor heel veel rijders zo. Ik trek me er niets van aan. Ik race voor mezelf. Ik race omdat racen mijn passie is.”

“Ik ben erg benieuwd hoe het is om met een compleet andere motor te rijden. Ik denk niet dat ik daar problemen mee zal hebben”, aldus Dovizioso. “Ik ben gewoon blij om in deze situatie te zitten. Het wordt natuurlijk geen makkelijk begin van het weekend, na acht jaar op dezelfde motor te hebben gezeten. Dat zal wel wat tijd kosten. Aan de andere kant prijs ik me gelukkig dat ik vijf races kan rijden en twee tests voor volgend seizoen kan doen. Ik kijk daar erg naar uit.”

Dovizioso begon het jaar als testrijder bij Aprilia en had niet de ambitie om voor dit merk aan de start te komen. “Ik wilde niet voor ze racen in 2021. Daarom bleef ik thuis. Massimo [Rivola, de CEO van Aprilia Racing] is een prima kerel. Hij bleef me maar vragen of ik hun motor niet eens wilde proberen. Uiteindelijk kreeg hij zijn zin. Het was een goed idee. Maar had ik geen interesse om te gaan racen. Niet omdat de Aprilia niet goed was, maar omdat ik niet in die situatie wilde zitten. Ik wilde iets wat aan het begin van het seizoen niet mogelijk was, maar nu alsnog is gebeurd. Ik ben een gelukkig man.”