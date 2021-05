Twee keer eerder kwam Dovizioso dit jaar al in actie voor de Italiaanse fabrikant. In april reed hij tijdens een privétest op het circuit van Jerez, gevolgd door een tweede test op het circuit van Mugello. Die test op het Italiaanse circuit viel overigens letterlijk en figuurlijk in het water, waardoor de voormalig Ducati-coureur zijn team van weinig representatieve data heeft kunnen voorzien.

Na de test in Mugello verklaarde Dovizioso dat hij opnieuw om tafel moest met het management van Aprilia om te praten over een vervolg van de samenwerking. Daar is nu meer duidelijkheid over. Dovizioso gaat “meerdere testdagen” doen voor Aprilia, te beginnen op 23 en 24 juni in Misano. Daar komt hij tegelijkertijd met vaste rijders Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori in actie.

“Aangezien ik in Mugello niet op een droge baan heb kunnen testen, ben ik blij dat Aprilia Racing me gevraagd heeft om door te gaan met het werk waar we in Jerez mee begonnen zijn”, aldus Dovizioso. “Ik krijg zo een kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van de motor. Dat is voordelig voor ons beiden, voor mij een kans om op MotoGP-materiaal te trainen ter voorbereiding op een mogelijke terugkeer in 2022 en voor Aprilia de kans om interessante informatie te verzamelen. Daarom hebben we besloten verder te gaan.”

Dovizioso heeft verklaard dat hij geen plannen heeft voor een wildcard. Met het oog op een eventuele MotoGP-comeback is Aprilia een van de weinige realistische opties.