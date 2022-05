Dovizioso krijgt bij Yamaha bevestiging van Rossi’s klachten

Voor Valentino Rossi viel vorig seizoen het doek na een illustere loopbaan van maar liefst 26 Grand Prix-seizoenen. Hij reed zijn laatste jaar bij Petronas Yamaha SRT, het team dat inmiddels is opgegaan in RNF Yamaha. Dat team wil bekendstaan als een opleidingsteam, maar kreeg met Andrea Dovizioso een van de meest ervaren coureurs uit de paddock aan boord. De 36-jarige rijder werd in de laatste zes jaar drie keer tweede in het wereldkampioenschap, maar dat soort resultaten zitten er met de RNF Yamaha niet in. Dovizioso heeft grote problemen zich aan te passen aan de M1, die voorlopig alleen met Fabio Quartararo in het zadel competitief is gebleken.

Dovizioso is er tot op heden niet in geslaagd zijn stijl aan te passen op de Yamaha, klaagt over een gebrek aan grip en vertrouwen in de machine. Hij herkent zich in de problemen die Valentino Rossi tot voor kort schetste. “Ik heb altijd gedacht, afgezien van de resultaten, dat Valentino tijdens zijn loopbaan op een heel hoog niveau acteerde als het ging om het begrip van de technische aspecten”, zegt Dovizioso. “Toen ik de motor voor het eerst probeerde, kreeg ik vrijwel overal bevestiging van de dingen die hij ook zei.”

Rossi speelde de laatste jaren van zijn loopbaan een mindere rol in de ontwikkeling van de Yamaha, Dovizioso zegt goed samen te werken met de Japanse engineers, maar vindt in principe hetzelfde. “Hij vertelde over zijn problemen, maar was niet de beste Yamaha-rijder. Wanneer je niet meer de eerste Yamaha-rijder bent en een beetje ouder wordt, dan telt je feedback minder zwaar denk ik. Dat is normaal, er rijden natuurlijk anderen voor de titel. Het feit is dat ik over hetzelfde klaag. Er zijn een paar positieve aspecten die deze motor heeft, maar er zijn ook zaken die ons leven onnodig bemoeilijken. Ik kan bevestigen wat Valentino zei over de problemen die hij in de afgelopen jaren had.”

Dovizioso te analytisch? "Ik kan er niet zoveel mee?"

Dat het niet allemaal pais en vree is bij de nieuwgevormde RNF-formatie, bleek uit de kritiek die teambaas Razlan Razali recent leverde op het werk van Dovizioso. De Maleisische voorman verweet de ervaren MotoGP-coureur dat hij te analytisch bezig is om op het hoogste niveau te presteren in de klasse. Razali trok daarbij een vergelijking met Rossi, die in de laatste jaren van zijn loopbaan ook grote moeite had om vooraan mee te doen. “Dat is geen probleem voor mij, ik kan er niet zoveel mee”, reageert Dovizioso op de opmerkingen van zijn baas. “Ik ken Razali nog niet heel goed, naar mijn mening is hij een goede persoon maar kent hij de paddock nog niet heel goed. Hij weet zich soms niet helemaal een houding te geven, maar het is een goede persoon en we kunnen goed overweg.”

Sinds zijn overstap naar Yamaha heeft Dovizioso slechts acht WK-punten gescoord. Zijn huidige vorm duidt erop dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de klasse. Maar is hij inderdaad te analytisch? “Nee, dat is het juist”, zegt Dovizioso met een lach. “We focussen ons op de technische aspecten om zo competitief mogelijk te zijn. Ik spreek met de engineers en technici om beter te worden, Razlan zit meer op het management. Hij is niet echt betrokken bij de technische zaken.”