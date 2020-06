Dovizioso 'in orde voor Jerez' na operatie aan sleutelbeen

Dovizioso kwam zondagmiddag ten val tijdens een motorcrosswedstrijd op het Monte Coralli circuit en brak daarbij zijn sleutelbeen. Na onderzoek in het ziekenhuis werd direct besloten de coureur te opereren. Hoewel de breuk redelijk ‘clean’ was, besloot men de operatie toch uit te voeren met het oog op de start van het MotoGP-seizoen, over minder dan drie weken in Jerez. Met zes schroeven en een plaatje werd de breuk gefixeerd, de ingreep duurde enkele uren. Giuseppe Porcellini, die de operatie uitvoerde, zei ‘erg tevreden’ te zijn met de uitkomst van de operatie. Maandagochtend werd de 34-jarige Italiaan ontslagen uit het ziekenhuis, hij kan zijn herstel nu thuis voortzetten.

“De operatie is geslaagd, ik wil het medische personeel bedanken voor het feit dat ze me zo snel geholpen hebben”, verklaarde Dovizioso. “Ik voel niet veel pijn en dat maakt me optimistisch. Ik ben deze ochtend thuisgekomen en begin vanmiddag aan een plan voor de revalidatie. Ik heb er vertrouwen in dat ik de komende weken kan herstellen en in vorm zal zijn voor de eerste GP van 2020 in Jerez.”

Ducati: 'Weten dat het gevaar op de loer ligt'

Ducati gaf haar sterkste rijder voorafgaand aan het evenement toestemming om uit te komen tijdens de wedstrijd, iets wat op zichzelf al behoorlijk opvallend was. Sportief directeur Paolo Ciabatti is blij dat de val van Dovizioso ‘geen serieuze consequenties’ heeft. “Hoewel we weten dat de motorcross een activiteit is waarin het gevaar altijd op de loer ligt, hebben we Andrea toestemming gegeven om mee te doen aan een regionale race”, vertelde Ciabatti. “Hij verklaarde dit nodig te hebben om weer in vorm te raken, dat doe je alleen met de juiste impulsen zoals deelname aan zo’n wedstrijd. Veel MotoGP-rijders brengen veel tijd door op de crossmotor, het is onderdeel van de trainingsroutine. Uiteindelijk zijn we blij dat de blessure geen serieuze consequenties heeft en dat Andrea gewoon aan de start kan verschijnen als het seizoen begint in Jerez.”