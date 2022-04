Dovizioso heeft geen spijt van kort avontuur bij Aprilia

Na zijn vertrek bij Ducati nam de vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar een sabbatical, maar de Italiaan voerde enkele testdagen uit met de Aprilia RS-GP. Het kwam echter niet tot een contract voor dit seizoen. Dovizioso werd vervolgens ingevlogen door Yamaha en kreeg uiteindelijk de kans om daar bij satellietteam RNF aan de slag te gaan. Waar Yamaha in een soort crisis verkeert, boekte Aleix Espargaro vorig weekend in de Grand Prix van Argentinië de eerste overwinning van Aprilia in het huidige MotoGP-tijdperk.

Dovizioso had bij dat merk dus kunnen rijden op de plek die nu bezet wordt door Maverick Viñales, maar de Italiaanse routinier heeft geen spijt dat het niet zover is gekomen. “Er is zeker geen sprake van spijt, maar het is ook niet zo dat ik niet voor Aprilia wilde rijden”, zegt Dovizioso. “Aan de andere kant ben ik blij met wat ze bereikt hebben. In de korte periode dat ik met ze gewerkt heb, voelde ik een hele ontspannen sfeer en was iedereen erg productief. Ik ben blij voor ze. Ik wil Aleix feliciteren, hij heeft de motor aan de finish gebracht maar ik ben zeker blij voor Aprilia. Het is geen zekerheid dat ik die overwinning zou pakken als ik daar nu gereden had. Als ik dat zou vinden, was ik nu wereldkampioen met deze motor. Dat soort zaken kunnen we zeggen, maar er spelen altijd meer details mee.”

Alleen aanbod als testrijder

De beoogde rol van Dovizioso was alleen bedoeld om als testrijder voor het merk aan de slag te gaan, onthult hij: “Ik ben blij voor Aprilia dat ze een prachtige week gehad hebben, ze zijn goed en verdienen het. Mijn gesprekken met Aprilia draaiden om iets anders: er was een kans dat ik bij ze zou blijven, maar dan zou het als testrijder zijn en niet als racer. Het was mijn beslissing om niet door te gaan, het is prima zo. Ik zie het niet als een teleurstelling, ik probeer mezelf geen leugens voor te houden. Mijn situatie bij Aprilia zou anders zijn, ik had niet meteen gewonnen.”