De voormalig Ducati-coureur heeft nu twee keer een privétest afgewerkt voor Aprilia om het team een steuntje in de rug te geven wat betreft de ontwikkeling van de motorfiets, maar ook om te taxeren of hij volgend jaar bij dat team een MotoGP-comeback wil maken. Vanzelfsprekend werd de suggestie gewekt dat er een eventueel wildcardoptreden aan zou kunnen komen, maar na de tweedaagse Mugello-test staat er niets meer op de planning voor Dovizioso.

“We hebben daar niet over gesproken, het plan was om deze twee tests te doen”, zei Dovizioso na het optreden op een verregend Mugello. “Het was duidelijk vanaf het begin en het is de waarheid. Ik wilde twee tests doen en dat hebben we gedaan. We zullen nu kijken wat de toekomst brengt.” Gesprekken over een vervolg van de samenwerking zijn nog niet gestart. “Het is niet belangrijk om over races te praten, dat hoort wat mij betreft niet in het plan. Ik kon nog steeds niet echt pushen met de motor, er is geen reden om nu al aan races te denken. We zullen zien, misschien komt er een kans om nog een race doen, maar dan moeten we eerst weer om tafel.”

Weinig feedback

Veel zinnigs kon Dovizioso overigens niet zeggen na de test. Het regende beide dagen waardoor echt testwerk amper gedaan kon worden. “Helaas heb ik niet veel feedback kunnen geven. Zeker in Mugello is het een grote verandering als je hier voor het eerst met een nieuwe motor komt. We hebben van alles veranderd, ten eerste de rijpositie is anders ten opzichte van [de test in] Jerez. Daarna kun je pushen en de bepaalde onderdelen beter begrijpen. Ik heb wel wat ideeën, maar ik blijf redelijk kalm omdat je eerst moet pushen om alle details te begrijpen. Het is belangrijk om gevoel te krijgen als je op de limiet zit. Dat is helaas in deze omstandigheden niet gelukt.”