Andrea Dovizioso reed jarenlang voor Repsol Honda en het officiële Ducati Team. Na een sabbatical keerde hij dit seizoen bij RNF Yamaha terug in de MotoGP, hij staat bij het fabrieksteam onder contract. Op sportief vlak loopt het niet zoals vooraf gehoopt werd. Dovizioso eindigde dit seizoen slechts vier keer in de punten en bivakkeert vaker dan hem lief is in de achterhoede. Dat heeft volgens Dovizioso vooral te maken met de manier waarop de Yamaha M1 gereden dient te worden en niet met de steun die hij van het fabrieksteam krijgt.

“Het hangt er in eerste instantie vanaf over welke fabriek je praat, dat scheelt wel”, zegt de rountier als hem gevraagd wordt hoe het zit met de verschillen tussen een fabrieksteam en satellietteams. “Tussen mij een Yamaha gaat het bijvoorbeeld best wel goed. Yamaha kan over het algemeen dingen beter doen, maar dat heeft niets met mij te maken. Het voordeel van een fabrieksteam is dat er meer geld is voor het reizen, de hospitality en al dat soort zaken. Als de motor hetzelfde is, de engineers net zo goed zijn als in het fabrieksteam. Dan scheelt het niet veel of je in de fabriek zit of niet. Het gaat om de band die je hebt met de engineer. Als de engineer ervaring heeft met de fabriek en weet hoe je dingen moet managen, dan gaat het goed. In het fabrieksteam heb je niet per se beter materiaal, als ze willen geven ze alles hetzelfde.”

De kwestie staat weer op de agenda nadat Toprak Razgatlioglu in verband gebracht werd met een overstap naar de MotoGP. De Turkse kampioen uit het WK Superbikes wil dat echter alleen doen bij een fabrieksteam. Yamaha is haar satellietteam aan het eind van dit jaar kwijt en heeft met Fabio Quartararo en Franco Morbidelli de rijdersbezetting voor 2023 al compleet. Dovizioso begrijpt de opstelling van Razgatlioglu wel. “Als je een kans hebt om bij een fabrieksteam te rijden, is het beter als je een van de toprijders bent. Op dit moment is het starten met een fabriekscontract en steun van de fabriek helemaal niet verkeerd. Wat mij betreft is de MotoGP op dat vlak erg veranderd. Het is niet meer zo belangrijk. Als je in een goed team zit met goede engineers, dan is het geen probleem om in een satellietteam te rijden. Zeker als de fabriek in je gelooft, dan kunnen ze je alles geven. Uiteindelijk wil iedereen een plek in een fabrieksteam, maar het verschil is kleiner geworden.”