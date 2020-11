Dovizioso: “Blijer met prestaties dan sommige mensen bij Ducati”

De Italiaan reed sinds 2013 bij Ducati en behaalde veertien van zijn vijftien overwinningen in dienst van het merk. Drie keer werd hij vice-kampioen. De verhouding tussen de beide partijen liep in 2020 stuk en Dovizioso besloot om in 2021 een sabbatical te nemen. Hij maakte in augustus bekend dat hij zijn contract bij de Desmosedici niet zou verlengen. Dovizioso heeft niet veel prijsgegeven over de details van zijn scheiding met Ducati, maar gaf zondag na afloop van de Portugese GP een klein inkijkje.

“Heel erg positief”, reageerde hij op de vraag hoe hij terugkijkt op acht jaar Ducati. “Ik denk dat je blij kunt zijn als je kijkt waar we begonnen zijn, iedereen lijkt dat te vergeten. Het is moeilijk om de herinnering naar boven te halen hoe de situatie acht jaar geleden was of hoe de situatie zeven jaar geleden was. Maar ik kan me dat goed herinneren. Dus ik ben well blij. We konden de titel niet winnen, dat was de perfecte situatie geweest. Maar ik ben blijer met de prestaties dan sommige mensen bij Ducati. Dat stelt me heel erg teleur omdat we het niet gevierd hebben. We hebben de drie speciale jaren niet gevierd zoals we dat normaal gesproken hadden moeten doen. Daar ben ik dus niet blij mee. Elke situatie heeft een beslissing tot gevolg en daarom zitten we in deze situatie.”

Dovizioso eindigde zondag in de Algarve als zesde en stelde daarmee de vierde plaats in het kampioenschap veilig. Daarmee voltooide hij de doelstelling die hij zichzelf voor dit weekend gesteld had. “Met het gevoel dat ik had dit seizoen is de vierde plaats een nieuwe bevestiging van mijn aanpak en mijn mentaliteit wat betreft de werking van een kampioenschap”, zei hij. “Het was natuurlijk geen goed gevoel dat we niet echt voor het kampioenschap konden vechten, dat stelt me teleur. Ik ga zeker dingen missen, ik heb een goede relatie met een aantal mensen binnen Ducati en mijn crew. Dat is iets wat ik tijdens mijn carrière niet vaak gehad heb, in acht jaar scoor je wat mooie overwinningen en de band met het team kan dan heel mooi zijn. Ik ga zeker veel missen, maar aan de andere kant voel ik me ook bevrijd omdat ik niet langer in deze situatie zit. Het is goed om dit af te sluiten, ik voel me goed. Ik wil op deze manier niet doorgaan.”