Dovizioso is ook blij met carrière als hij niet terugkeert in MotoGP

Dovizioso maakte in augustus bekend dat hij zijn contract bij Ducati niet zou verlengen. De coureur stapte zonder een alternatief plan uit het project en voerde de afgelopen maanden gesprekken met diverse fabrikanten voor een rol als testrijder. Al die gesprekken liepen op niets uit omdat Dovizioso zich altijd ten doel stelde om in 2022 terug te keren op de MotoGP-grid. De rijder uit Forli heeft tegen die tijd de leeftijd van 36 jaar bereikt. Ondanks dat gelooft hij dat er kansen zijn.

Tot drie keer toe werd Dovizioso de vicewereldkampioen, maar telkens was Repsol Honda-rijder Marc Marquez hem te snel af. Het mislopen van de wereldtitels in 2017 en 2019 voelde echter niet als verliezen, verklaarde Dovizioso in Portimao. Dat had te maken met het feit dat de Italiaanse fabrikant in de jaren daarvoor meer moeite had om competitief te zijn.

Gevraagd of hij blij kan zijn met zijn carrière als hij niet terugkeert, zei hij: “Ja, dan kan ik blij zijn. Het was de laatste drie jaar ons doel om kampioen te worden en dat is niet gelukt, maar in die drie jaar voelde ik niet dat we verloren hebben. We kwamen van ver en wat we in die drie jaren hebben laten zien was speciaal. We reden tegen Marc en Honda, het was voor ons heel moeilijk om ze te verslaan. Maar ik ben blij met die drie jaar. Ik denk dat we een belangrijke stap gemaakt hebben, ook voor mijn carrière en wat ik heb kunnen laten zien. Op dit moment wil ik vooral graag geloven in de toekomst [dat ik terug kan komen].”