Het nieuwe satellietteam van Yamaha werd maandag in Verona gepresenteerd. Teambaas Razlan Razali dropte tijdens zijn praatje met de media een bommetje: Andrea Dovizioso kan in 2022 meedoen om de wereldtitel. Het zijn hoge verwachtingen voor de coureur die driemaal op de tweede plaats van het klassement eindigde toen hij in dienst van Ducati reed. Hij nam in 2021 een sabbatical nadat een conflict met zijn voormalige werkgever uit de hand liep. Dat duurde niet lang. Personele problemen zorgden ervoor dat Yamaha al snel een beroep deed op de Italiaan, hij keerde in het laatste kwart van het seizoen terug om SRT uit de brand te helpen. In 2022 staat hij rechtstreeks onder contract bij Yamaha en rijdt hij voor het nieuw gevormde Withu RNF Yamaha MotoGP Team, de opvolger van Petronas SRT.

“In de basis wil ik competitief zijn, de motor goed aanvoelen en zorgen dat ik de potentie kan gebruiken”, sprak Dovizioso tijdens de teampresentatie in Verona over zijn verwachtingen en doelen voor het aankomende seizoen. “Tot welke resultaten dat zal leiden, moet blijken. Dat is moeilijk te zeggen, ook omdat ik mijn motor nog moet vergelijken met die van de anderen. We zullen tijdens de tests iets meer weten, maar ook dat wordt wel een beetje apart. We hebben slechts twee dagen in Maleisië, dat is niet veel. De tweede test is vervolgens op een nieuw circuit. Het belangrijkste is dat ik wil genieten en wanneer dat lukt, komen de resultaten vanzelf, dan kan ik de potentie van de machine goed gebruiken. Dan weet je ook waar je in het kampioenschap kunt staan, maar mijn doel is vooral om te pushen en verder moeten we afwachten. Om nu te zeggen dat ik iedereen dit jaar een trap onder hun achterwerk ga geven is zinloos.”

Ik denk dat ik beter kan worden en de motor kan gebruiken om ver naar voren te zitten Andrea Dovizioso

Bij zijn terugkeer op de MotoGP-grid is Dovizioso met zijn 35 jaar de oudste coureur van het stel nu Valentino Rossi in november met pensioen is gegaan. De negenvoudig kampioen nam afscheid met een seizoen waarin lichtpuntjes zeer spaarzaam waren. Dovizioso hoopt beter voor de dag te komen in zijn tweede MotoGP-stint: “Dat is zeker het doel. Wanneer je achteraan rijdt in de races en je kunt de motor niet volop benutten zoals je dat in het verleden deed, dan kun je er niet van genieten. Dan wil je dus ook niet langer doorgaan. Ik denk dat ik beter kan worden en de motor kan gebruiken om ver naar voren te zitten. In de MotoGP draait alles om de resultaten, dat is de enige meetlat die je gebruikt om te bepalen of je ervan kunt genieten.”

Toen Dovizioso vorig jaar de laatste races voor Petronas Yamaha SRT reed, nam hij zich voor een antwoord te vinden op de vraag hoe de jongelingen de MotoGP veranderd hadden en of hijzelf nog competitief kon zijn. Dovi erkende dat hij daar nog geen antwoord op had gevonden, maar verklaarde wel een aantal argumenten te hebben waardoor de klasse in de afgelopen jaren veranderd is. Daarbij wees hij op de veranderde banden, die ervoor gezorgd hebben dat het niet meer nodig is om een race in te delen. Ook is het materiaal dusdanig verbeterd dat er eigenlijk geen coureurs meer zijn die op verouderde motoren racen. “Ik heb tijdens de laatste races van 2021 ook gesproken met [Casey] Stoner en hij wees me op de invloed van aerodynamica. Dat heeft de MotoGP op een slechte manier veranderd. Inhalen is moeilijker geworden, er is minder strijd. Het materiaal is erg aan elkaar gewaagd en door de aero maken coureurs minder fouten, iedereen kan snel zijn. Je hoeft maar een beetje marge te hebben en dat kun je eenvoudig tot het eind volhouden.”