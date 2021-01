Dovizioso is klaar ‘als er een belletje van Honda komt’

Dovizioso wordt al enige tijd in verband gebracht met Repsol Honda. Dat merk moet meervoudig wereldkampioen Marc Marquez naar verwachting ook dit jaar nog een paar races missen. De Spanjaard kwam juli vorig jaar hard ten val en het herstel van zijn rechter bovenarm verloopt zo traag dat hij in december voor de derde keer onder het mes moest en nog altijd aan de antibiotica zit. Dovizioso is na zijn vertrek bij Ducati een vrij man en richt zich dit seizoen op het motorcrossen. De coureur voerde vorig jaar wel een paar gesprekken met KTM, maar concreet werd het nooit. De Italiaan heeft zich voorgenomen in 2022 terug wil keren op de grid, maar tot die tijd is een rol als reserve zijn enige kans om nog aan wedstrijdmeters te komen.

Hoewel de crew van Marquez liever zou zien dat het ook bij afwezigheid van de Spanjaard met Stefan Bradl wil werken, doet Battistella zijn best om Dovizioso in de markt te zetten. HRC heeft officieel nog niet geïnformeerd bij de 34-jarige Italiaan. “Honda heeft nog niet gebeld, maar Andrea is klaar als ze dat wel doen”, sprak Battistella tegenover Sky Sports Italia. “Hij is op amateurniveau aan het motorcrossen, maar hij doet het met dezelfde intensiteit als in de voorbereiding op een MotoGP-seizoen. We werken dit jaar hard om in 2022 terug te keren. Wat betreft Honda is het natuurlijk heel erg spijtig dat Marc nog niet fit is. Ze zijn nog aan het nadenken over zijn terugkeer en wanneer hij weer kan starten. Wat mij betreft zijn ze terecht heel voorzichtig bij het maken van een afweging in zo’n delicate situatie. De volgende maand [februari] wordt cruciaal. Wij hebben alle aanbiedingen om testrijder te worden afgeslagen en zijn vrij om iets anders te doen, mocht dat nodig zijn kunnen we op de grid staan.”

Wat het bovendien lastig maakt is dat Dovizioso een contract voor een bepaald aantal races zou moeten tekenen. Het is immers onbekend wanneer Marquez terug kan keren en Honda heeft meermaals aangegeven daar absoluut geen datum op te plakken. “Ik verwacht niet dat Honda besluit om Dovizioso aan het seizoen te laten beginnen en hem halverwege het seizoen van de motor haalt”, klinkt het realistisch bij Battistella. “De hypothese dat er naast de motor van Marquez en Pol Espargaro nog een derde Repsol Honda-motor ingezet kan worden is inmiddels afgewezen door [MotoGP-baas] Carmelo Ezpeleta, de mogelijkheden zijn op dat vlak ook beperkt.”

Voor de openingswedstrijden in Qatar – een race waar Dovizioso erg succesvol is geweest – wordt er nog getest en heeft Honda de kans om een en ander te testen. Naar verwachting zal Stefan Bradl toch de voorkeur krijgen tijdens de eerste races van het seizoen. Toch ziet Battistella wel mogelijkheden: “Als je erover nadenkt heb je een kans om te zien wat Andrea kan met de motor, daar sta ik zeker voor open. We hebben het over een motor waarmee gewonnen kan worden, Andrea is altijd sterk in Qatar. De combinatie zou het zeker interessant maken.”