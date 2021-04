Dovizioso vertrok eind vorig seizoen bij Ducati en heeft voor 2021 een sabbatical ingelast, ondanks aanbiedingen van een racezitje bij Aprilia en diverse testrollen. De Italiaan focust zich volledig op een rentree in 2022 maar zit tot die tijd niet stil. Vorige maand kondigde Aprilia al aan dat er van 12 tot en met 14 april een privétest met Dovizioso gepland stond. Het is onduidelijk of de partijen een samenwerking aangaan, al liet de drievoudig MotoGP-vicekampioen weten dit jaar niet aan de start van een GP te staan.

Op de vraag van Motorsport.com wat de beweegredenen zijn achter deze test, antwoordde Dovizioso: “De MotoGP is nog altijd mijn passie en ik wil volgend jaar racen. Ik denk dat het slim was om de baan op te gaan. Ik ben erg blij want Aprilia bood me de kans om te rijden. Dit is in alle gevallen positief, of ik volgend jaar race of niet. Het is altijd leuk om op een MotoGP-machine te zitten. Hier hou ik van, om dit op een professionele manier te doen. Alles was goed georganiseerd dus ik denk dat dit een slimme zet was.”

De rijder uit Forlimpopoli werkte tijdens de driedaagse test op Jerez vooral aan zijn zitpositie op de RS-GP en had daardoor weinig tijd voor verder ontwikkelingswerk. Over zijn rondetijden wilde hij niet meer kwijt dan “niet slecht” maar hij gaf wel toe dat er volgende maand op Mugello een volgende test gepland staat: “Het heeft geen zin om over rondetijden te praten, want wanneer je je niet 100 procent op je gemak voelt met de positie op de machine is dat niet belangrijk. Alle MotoGP-rijders kunnen op alle machines hard gaan. De onderlinge verschillen zijn heel klein. Daar gaat het dus ook niet om: je moet alle andere zaken onder de knie hebben. We gaan waarschijnlijk nog eens testen omdat we nog wat dingen willen uitproberen. Dat is het plan.”

Andrea Dovizioso, Aprilia