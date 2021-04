Espargaro: "Dovizioso kwam met vergelijkbare feedback na test"

Dovizioso werkte eerder deze maand in Jerez een driedaagse privétest af in dienst van Aprilia. De ervaren Italiaan kwam er voor dit seizoen niet uit met zijn oud-werkgever Ducati en besloot een sabbatical te nemen. De vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar werkte vooral aan het wennen aan de RS-GP nadat hij acht seizoenen op de Ducati reed. In zijn commentaar na afloop gaf Dovizioso niet veel weg over de sterke en zwakke punten van de Aprilia. Tot zijn plezier verklaarde technisch directeur Romano Albesiano na afloop van de test in gesprek met Espargaro dat de feedback van de kopman vergelijkbaar was met de indruk van Dovizioso.

Hoewel Espargaro in Portugal aangaf dat hij nog niet veel details tot zijn beschikking had, verklaarde hij: “Ik heb er even met Romano over gesproken en hij heeft me laten weten hoe het ging. Ze hadden na drie dagen natuurlijk veel info, maar ik denk niet dat er zaken zijn die mij op dit moment al kunnen helpen. Het was voor hem in eerste instantie zaak om het gevoel terug te krijgen, dat is zeker nodig als je zo’n lange tijd niet gereden hebt. Ook moest hij de machine leren kennen. Mijn stijl is een beetje meer… ik probeer het met veel bochtensnelheid te doen, dat is de manier waarop de Aprilia het beste werkt. Andrea is gewend aan ‘stop-and-go’. Niet vanwege zijn stijl maar meer omdat de Ducati hem geen kans gaf om bochtensnelheid te benutten. De eerste indruk die hij gaf was volgens Romano vergelijkbaar met wat ik zeg. Het was goed voor Romano, hij zag veel gelijkenissen in de zaken die we besproken hebben en waar Andrea ook mee kwam. Het betekent dat we de motor op dezelfde manier lezen. Het is pas de eerste test, er zijn nog veel dingen die hij kan proberen. Maar het positieve is dat we ongeveer dezelfde indruk hebben.”

Dovizioso komt volgende maand weer in actie tijdens een privétest van Aprilia. Deze vindt op 11 en 12 mei plaats in Mugello. Simone Battistella, de manager van Dovizioso, benadrukte recent nog maar eens dat zijn coureur niet voornemens is dit seizoen te racen. Wel hoopt de drievoudig vice-kampioen in 2022 weer op de grid te verschijnen. Aprilia heeft in 2021 wel de mogelijkheid om tijdens zes races een wildcard in te zetten.