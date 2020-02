Waarom Yamaha's keuze voor Viñales eentje voor de toekomst is

Viñales is door zijn vroege contractverlenging de eerste fabrieksrijder die een contract heeft voor de volgende periode 2021/2022. De timing van de bekendmaking is opnieuw verrassend, maar ligt wel in lijn met de bekendmaking van de contractverlenging in 2018. Dat nieuws werd destijds ook rond de teampresentatie bekendgemaakt, nog voordat er in het betreffende seizoen een meter was gereden. Yamaha kreeg daar later nogal wat kritiek op omdat de coureur gedurende het seizoen matig presteerde. Een overwinning op Phillip Island was het enige lichtpuntje in een verder teleurstellend seizoen.

Viñales bewees zich als racewinnaar

Nu, aan het begin van 2020, is de situatie van Viñales anders. De coureur gooide zijn team voor 2019 overhoop. Crew-chief Ramon Forcada moest het veld ruimen, Esteban Garcia werd voor hem in de plaats aangetrokken. Zo waren er nog wel wat zaken en die veranderingen begonnen gedurende het seizoen hun vruchten af te werpen. Viñales wist zijn problemen bij starts van races te beperken en scoorde twee overwinningen in Assen en Sepang. Eigenlijk had hij ook in Phillip Island moeten winnen, maar daar werd hij afgetroefd door een slimme Marc Marquez.

Viñales toonde in de tweede helft meer van het potentieel waar Yamaha hem in eerste instantie voor had aangetrokken. Daarmee werd hij derde in het eindklassement van de MotoGP. Viñales verkaste deze winter overigens ook naar Qatar om zich daar voor te bereiden op het nieuwe seizoen, een volgend signaal dat het met de focus van de man uit Figueres wel goed zit.

Viñales heeft nu voor twee jaar bijgetekend bij Yamaha en dat zegt iets over de toekomst van het merk. Met een langer verblijf heeft het team in ieder geval stabiliteit wat betreft Viñales, die in zijn Yamaha-carrière van drie jaar zes races won en negentien keer op het podium stond. Wat betreft de ontwikkeling van de M1 had hij toch al een stevige stem. Dat werd duidelijk in 2018, toen zowel Viñales als Rossi niet tevreden was met de prestaties van de Yamaha. Vooral op gebied van topsnelheid en grip schoot men tekort. De coureurs wezen op verschillende oorzaken die in de afgelopen winter opgelost moesten worden. Die oplossingen stemden vooral Viñales tevreden, zeker toen hij zijn starts onder de knie kreeg en resultaten scoorde.

Keuze voor de toekomst

Hoewel Yamaha’s oplossing voor de problemen van Viñales niet direct betekent dat men niet meer luistert naar Rossi, onderstreept het nieuws van dinsdag opnieuw dat men voor de toekomst kiest. En dat is ook logisch, gezien de fase van Rossi’s carrière. Ook in 2019 maakte Rossi niet de gewenste stappen die hij nodig had om weer voor overwinningen te vechten, laat staan voor een tiende wereldtitel. De coureur twijfelt nog of hij zijn loopbaan nog eens wil verlengen en wil daarvoor de eerste races van dit seizoen afwachten.

Vanuit het perspectief van Yamaha zal de druk langzaam maar zeker opgevoerd worden en dat komt dan vooral omdat de beoogde vervanger van Rossi, Fabio Quartararo, in de coulissen wacht op de kans bij een fabrieksteam. Yamaha kan zich simpelweg niet veroorloven om een uniek talent als Quartararo, die in zijn debuutseizoen maar liefst zes keer pole-position trainde en zeven keer naar het podium mocht, over te laten lopen naar een andere fabrikant. Viñales stond volgens diverse insiders in de belangstelling van Ducati en ook Suzuki, diezelfde renstallen richten hun pijlen naar alle waarschijnlijkheid nu op Quartararo.

Yamaha moet dus op relatief korte termijn duidelijk hebben wie het tweede zitje in 2021 gaat bekleden. Rossi speelt daarin een belangrijke rol. Hij kan met pensioen gaan of bijtekenen bij het fabrieksteam, maar zelf sloot de coureur een mogelijke wissel met Quartararo ook niet uit. Mocht Rossi ervoor kiezen om met pensioen te gaan, is het logisch dat de jeugdige Fransman instapt bij het fabrieksteam. Het is de vraag of men er bij Petronas Yamaha SRT op zit te wachten dat Rossi nog een jaar (want dat lijkt in dat geval het meest waarschijnlijk) komt rijden.

De contractverlenging van Viñales is de eerste zet in een fascinerend schaakspel waar het laatste woord nog zeker niet over is gesproken en geschreven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.