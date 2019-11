Analyse: Winnaars en verliezers van het MotoGP-seizoen 2019

Winnaars

Met stip de grote winnaar van dit seizoen: Marc Marquez. Twaalf overwinningen, zes tweede plaatsen en één DNF. Daarmee kwam de Honda-coureur tot maar liefst 420 punten en veroverde zo zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Daarnaast won hij de constructeurstitel voor Honda en eindigde Repsol Honda ook als beste team. Voor zover er nog twijfel over bestond heeft Marquez zich daarmee tussen de groten van de sport gevestigd. Marquez begon niet fit aan het seizoen nadat hij gedurende de winter een schouderoperatie moest ondergaan, maar hij was vanaf het begin dominant. Na een tweede plaats in Qatar en een valpartij in Texas leek het even spannend te worden, maar uiteindelijk werd dat het nooit. Wanneer je als coureur op een slechte dag op de tweede plaats eindigt, moet de concurrentie van heel goede huize komen om weerstand te bieden. Komend seizoen wordt wat dat betreft interessant, maar als Marquez zichzelf weer kan verbeteren krijgen zijn tegenstanders er opnieuw een flinke kluif aan.

Fabio Quartararo trad als grote onbekende toe tot de MotoGP, maar hij heeft binnen een jaar een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Hij scoorde zes pole-positions en zeven podiumfinishes in zijn debuutseizoen, was met afstand de beste rookie van dit seizoen en kon een aantal keren het duel met Marquez aan gaan. Hoewel Quartararo nog geen race gewonnen heeft en daarom nog een niet vervulde ambitie heeft voor volgend seizoen, houdt de concurrentie duidelijk rekening met hem. Ook heeft hij de hoge heren bij Yamaha wakker geschud. Met betrekking tot 2021, als iedereen een nieuwe contractperiode ingaat, zit Quartararo geramd. De manager van de 20-jarige Fransman heeft ruime keuze uit teams waar hij zijn pupil kan stallen, maar Yamaha lijkt toch de eerste optie te zijn. Het is voor de Japanners – en dat realiseert men zich bij de renstal – een unieke kans om Quartararo binnen te halen.

De man die wellicht plaats moet maken voor Quartararo is Maverick Viñales. De jonge Spanjaard liet een lastig 2018 achter zich en liet zien bij de top van de MotoGP-rijders te horen. Hij was in het tweede deel van het seizoen de onbetwiste kopman binnen het fabrieksteam van Yamaha. Het lukte hem twee keer om Marquez te verslaan en bovendien heeft de switch binnen zijn persoonlijke team gezorgd dat hij een stuk constanter is gaan presteren. De Viñales die we in de laatste fase van dit seizoen gezien hebben is de beste versie van de coureur tot nog toe. Ook voor Viñales wordt 2020 een heel belangrijk seizoen, hij staat op de verlanglijst van Ducati maar zou kunnen blijven als de machtswisseling bij Yamaha een nieuwe wending krijgt met een mogelijk afscheid van Rossi.

Maverick Viñales was in de tweede helft van 2019 sterker dan we hem ooit gezien hebben.

Verliezers

Zoals zo vaak in de sport zijn er meer verliezers dan winnaars. Het is dan ook dringen geblazen in dit deel, maar duidelijk is dat twee grote verliezers uit Italië komen. Laten we eerst Andrea Dovizioso en Ducati maar behandelen. Voor de derde keer op rij werd de Ducati-kopman vice-kampioen en haalde hij meer punten dan ooit tevoren, maar het verschil was andermaal groter met wereldkampioen Marquez. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Valpartijen in Barcelona en Silverstone hebben niet geholpen, maar de GP19 was niet de gewenste stap vooruit ten opzichte van de voorganger. Het bochtenwerk van de Desmosedici is nog altijd een manco voor Ducati en het geduld van algemeen manager Gigi Dall’Igna begint op te raken. Hij gelooft namelijk dat de machine wel goed genoeg is om een kampioenschap te winnen. Dovizioso moet hopen dat Ducati toch kan verbeteren in 2020, anders zou zijn tijdperk bij Ducati weleens snel voorbij kunnen zijn.

Als langzaamste Yamaha-rijder van het stel heeft Valentino Rossi ook de twijfelachtige eer in dit rijtje te staan. Afgezien van de twee seizoenen bij Ducati werkte Rossi in 2019 zijn slechtste MotoGP-seizoen af. Hij scoorde twee podiumplekken, maar heeft sinds de Dutch TT van 2017 geen overwinning meer gepakt. Hoewel de kritische geluiden aan het adres van de Italiaan vanzelfsprekend weer aanzwengelden, heeft de coureur een goed recht om actief te blijven in de MotoGP. Vanwege zijn status zal Yamaha nooit besluiten hem buiten de deur te zetten. Bovendien houdt de Italiaanse coureur simpelweg nog veel te veel van de sport om nu al van zijn pensioen te genieten. Het is te hopen dat Rossi volgend jaar zijn vorm kan hervinden, dat zal van essentieel belang zijn. Hij moet in het eerste kwart van het seizoen beslissen of hij zijn carrière met nog eens twee jaar gaat verlengen.

Wat gaat er schuil achter het vizier van Valentino Rossi? Hoe denkt hij over zijn toekomst in de MotoGP?

Ook de naam van Jorge Lorenzo, nog zo’n kolos uit het verleden, moet de revue passeren in deze rubriek. De drievoudig MotoGP-wereldkampioen was van plan zijn carrière af te sluiten als teamgenoot van de enige coureur die hijzelf eens in een kampioenschap verslagen heeft. Helaas hebben wij als toeschouwers nooit een echte krachtmeting tussen ‘Gorgeous George’ en Marquez gezien. Lorenzo werd al in de laatste maanden van zijn periode geplaagd door blessures en dat is eigenlijk niet meer opgehouden tot hij op de donderdag voor de GP van Valencia aankondigde te stoppen. Het was een jaar waarin lichtpuntjes zeer spaarzaam waren en Lorenzo heeft – zoals het hoort bij een groot kampioen – de eer aan zichzelf gehouden door de sport op zijn eigen manier vaarwel te zeggen. Met drie MotoGP-titels, en twee in de 125cc en de 250cc, kan Lorenzo nu genieten van een welverdiend pensioen, maar het is en blijft erg jammer dat we de coureur nooit op het toppen van zijn kunnen op de Honda hebben zien rijden.

En dat brengt ons bij de laatste naam, eentje die wellicht minder voor de hand ligt. Deze rijder werkte een heel aardig debuutseizoen af tot hij in Silverstone ondersteboven gereden werd door toenmalig merkgenoot Johann Zarco. Het gaat namelijk om Miguel Oliveira. De Portugees had na de aanrijding met Zarco last van zijn schouder en heeft in het laatste deel van het seizoen een paar flinke klappen gehad. Door meerdere crashes kon de KTM Tech 3-coureur zijn schouder niet goed laten herstellen en bleef hij maar worstelen met de blessures. In Australië werd hij in barre omstandigheden ook nog eens van de baan geblazen waardoor hij nog dieper in de lappenmand kwam te liggen, in Maleisië werd duidelijk dat hij onder het mes moest. Toen Zarco zijn afscheid bij de hoofdmacht van KTM aankondigde, leek de weg voor promotie naar het fabrieksteam vrij voor Oliveira. Hij was de meest logische keuze voor die plek, maar uiteindelijk kwam het team uit bij Brad Binder. En laat dat nou net een gezworen rivaal zijn van Oliveira, een jongen die altijd gezien werd als een iets groter talent en iets jonger is. De gepikeerde reactie van Oliveira was niet heel handig, maar wel begrijpelijk. Hij heeft nu nog een jaar de kans om zich te bewijzen, voor 2021 ligt alles open.