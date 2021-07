Winnaars

We beginnen deze reeks met Yamaha-rijder Fabio Quartararo. Hij is na negen races niet alleen de trotse leider in het wereldkampioenschap, hij staat ook al op vier overwinningen en heeft daarmee de zegeteller ten opzichte van vorig jaar al bijgedraaid. Hoewel het winnen van grote prijzen natuurlijk het eerste doel is voor een coureur als Quartararo, mag duidelijk zijn dat de Fransman zich bij Yamaha ook als leider ontpopt heeft. Waar met name zijn teamgenoot – daarover later meer – geen enkele manier vond om constant te presteren, kon Quartararo zijn zwakke plekken uit voorgaande jaren grotendeels wegpoetsen. In Jerez werd hij getroffen door arm pump en gaf hij een vrijwel zekere overwinning weg, in Barcelona ging zijn pak open en zakte hij ook nog van het podium. Beide gevallen kunnen als incident omschreven worden. Vooral de manier waarop Quartararo omging met dergelijke uitslagen maken hem tot een gevaarlijke kandidaat voor de wereldtitel. Het werken met de sportpsycholoog heeft bovendien zijn vruchten afgeworpen, afgaande op de manier waarop hij tegenslagen achter zich liet. Hij is de reden dat Yamaha in deze tijd nog in enigszins rustig vaarwater verkeert.

Die andere winnaar uit de eerste helft van het seizoen komt ook uit Frankrijk, maar zit in een hele andere fase van zijn carrière. Johann Zarco uit Cannes heeft een ijzersterke eerste helft van het seizoen achter de rug nadat het er nog niet zo lang geleden op leek dat zijn MotoGP-loopbaan ten einde was. Het verhaal is bekend: na een mislukt avontuur bij KTM besloot hij zijn miljoenencontract in te leveren en een gok te wagen. Die gok bracht hem naar Avintia Ducati, met promotie naar Pramac tot gevolg. Zarco heeft zich dit jaar de GP21 eigen gemaakt. De motor is opnieuw beter geworden, maar Zarco laat telkens zien dat hij de meest constante coureur is op de Desmosedici. Hij stond al vier keer op het podium in de eerste negen wedstrijd van dit seizoen en noteerde slechts één nulscore. Dat is voorlopig genoeg voor de tweede plaats in de WK-stand, op gepaste afstand van landgenoot Quartararo. Wat nog ontbreekt is de overwinning op het palmares van Johann Zarco, maar daarvoor komen nog enkele mooie kansen in het vervolg van dit seizoen.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De laatste plek in deze rubriek is voor een collectief, namelijk Red Bull KTM Factory Racing. Die formatie zat aan het begin van dit jaar even in de piepzak toen het tijdens de test en de daaropvolgende wedstrijden in Qatar voor geen meter liep. Coureurs hadden moeite om de RC16 lekker te laten functioneren en de resultaten bleven uit. Dat KTM het MotoGP-project zeer serieus nam werd echter duidelijk tijdens de Italiaanse GP. Met de introductie van een aangepast chassis konden de rijders ineens wonderwel meekomen. Miguel Oliveira scoorde drie achtereenvolgende podiums, met een overwinning in de Grand Prix van Barcelona als kers op de taart. Ook Brad Binder kwam beter voor de dag, al is de grillige Zuid-Afrikaan met name in de kwalificaties te wisselvallig om regelmatig een rol van betekenis te spelen. Naast de technische wederopstanding van het merk heeft men ook wat betreft de coureurs rust in de tent, iets wat lang niet overal vanzelfsprekend is. Binder heeft een meerjarige deal getekend, Oliveira ligt voorlopig nog vast en ook bij Tech 3 kan het merk volgend jaar rekenen op jong talent. Remy Gardner is al bevestigd en het lijkt erop dat Raul Fernandez zich daarbij gaat voegen. Het ziet er met andere woorden goed uit voor KTM.

Verliezers

De pieken zijn hoog, de dalen ontzettend diep. Maverick Viñales had het afgelopen half jaar vooral met het tweede te maken. In Qatar begon hij met winst, maar daarna liep het vrij snel spaak. De soms onverklaarbare problemen werden groter en groter. De Grand Prix van Duitsland was onmiskenbaar het dieptepunt, uitgerekend nadat zijn crew-chief Esteban Garcia aan de kant geschoven werd voor routinier Silvano Galbusera. Achteraf was dat het laatste middel om de meubelen te redden. Het gekibbel tussen Yamaha en Viñales liep dermate hoog op dat er in Assen geruchten de ronde deden dat hij zou vertrekken bij de werkgever waar hij sinds 2017 actief was. Die geruchten bleken te kloppen toen er op de maandagochtend na de TT een persbericht op de digitale deurmat plofte. Viñales is met andere woorden een vrij man voor 2022, maar wat hem dat gaat brengen is op dit moment nog een vraag. Aprilia behoort tot de mogelijkheden, maar zelf heeft de man uit Girona niet uitgesloten dat hij een sabbatical neemt. Niettemin moet het Viñales pijn doen dat hij er niet in is geslaagd wat teamgenoot Quartararo al in het eerste half jaar gelukt is: het naar zijn hand zetten van het team.

Ook bij de klantenformatie van Yamaha is het miserie. Franco Morbidelli en Valentino Rossi kunnen we na de eerste seizoenshelft ook prima bij de verliezers zetten. Morbidelli, de vice-kampioen van afgelopen seizoen, moet het nog altijd doen met een 2019-pakket van de Yamaha M1 en komt duidelijk snelheid tekort. Waar de coureur vorig jaar schitterde, moet hij nu regelmatig vechten om in de top-tien te eindigen. Een slepende knieblessure zorgt er bovendien voor dat hij nu enige tijd in de lappenmand zit. Hij moest daarvoor de TT van Assen missen en het lijkt erop dat hij ook na de zomerstop nog wat wedstrijden ontbreekt. Teamgenoot Rossi vergaat het niet veel beter. De 42-jarige Italiaan heeft zijn draai niet gevonden bij Petronas SRT. De negenvoudig wereldkampioen bivakkeert in de achterhoede en sleepte dit seizoen pas één top-tien uit het vuur. Zelfs Valentino Rossi heeft niet het eeuwige MotoGP-leven, zo blijkt nu. De Italiaan rijdt op bijna elk circuit nog persoonlijk beste tijden, maar de concurrentie gaat simpelweg harder. Het pensioen is hem gegund, al is het nog de vraag of de Saudische prins – de geldschieter van VR46 – er ook zo over denkt.

Voor de laatste plek bij de verliezers moeten we kijken naar Suzuki, waar Alex Rins wederom teleurstelt en regerend wereldkampioen Joan Mir nog geen grootse dingen heeft laten zien. We geven echter de voorkeur aan een ander collectief: Repsol Honda. De grootste fabrikant uit de MotoGP kent een buitengewoon teleurstellend seizoen. De overwinning van Marc Marquez op de Sachsenring kan daar niets aan veranderen. Zonder de grote wereldkampioen van weleer was Honda in de afgelopen twee jaar stuurloos. De fysieke toestand geeft Marquez bovendien niet de kans om de zwakke punten van de RC213V te compenseren. Pol Espargaro begon met frisse moed aan zijn avontuur bij Honda, maar ook hij liet de kop hangen na een paar teleurstellingen. Hij liet zich in Jerez gaan en verklaarde “slechts een werknemer” van Honda te zijn, hetgeen duidt op een groeiend gebrek aan waardering. De laatste weken voor de zomerstop leek er wel wat schot in de zaak te zitten, maar Espargaro moet toch ook geweten hebben dat hij bij een team kwam dat volledig gedomineerd werd door één man. Honda werkt inmiddels keihard om de fouten recht te zetten, Marquez zal op zijn beurt zijn uiterste best doen om fit aan de tweede fase te beginnen. Alleen dan kan het merk nog iets maken van mogelijk weer een mislukt seizoen.

Racewinnaar Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Dorna