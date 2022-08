Analyse: Wat de komst van GasGas betekent voor de MotoGP

Twee jaar geleden nam Stefan Pierer met zijn bedrijf Pierer Mobility een meerderheidsbelang in het Spaanse GasGas. Gevestigd nabij Barcelona stond het merk vooral bekend om de trialmotoren, maar de populariteit van het merk is met rasse schreden gestegen. In 2020 verkocht het merk zo’n 9.000 motoren, inmiddels zijn dat er meer dan 25.000 per jaar. Dat is grotendeels te danken aan de acquisitie van Pierer, de CEO van KTM. In 2023 komt GasGas in de MotoGP, zo werd vrijdag bevestigd tijdens een speciale persconferentie. Het is een nieuwe impuls van het merk dat sinds de overname van Pierer en de zijnen flink gegroeid is. “We hebben grote plannen met dit merk”, legt bestuurslid Hubert Trunkenpolz van GasGas uit.

GasGas spreekt de jongere doelgroep aan

In een paar jaar tijd zijn de sportieve activiteiten van GasGas fors uitgebreid. Het team is onder de vlag van KTM actief in Moto3 en met Aspar in de Moto2-klasse. KTM was altijd zeer uitgebreid aanwezig in het WK motorcross, maar ook daar is het team van Claudio de Carlio (bekend van zijn successen met Tony Cairoli) omgedoopt tot GasGas. Dit jaar deed GasGas voor het eerst mee in de Dakar Rally. Het merk won met Sam Sunderland. De gemene deler in deze successen is dat de machines in de basis allemaal KTM zijn. Er wordt een andere kappenset geplaatst en dan kan de motor door het leven als GasGas.

Datzelfde gaat nu ook gebeuren in de MotoGP. Het Tech3 KTM-team wordt volgend jaar omgedoopt tot GasGas Factory Racing. Het is een handige strategie van KTM om haar merken breder te positioneren. En Husqvarna dan? Dat merk maakt straatmotoren en was tot enkele jaren geleden ook op sportief vlak prominent aanwezig. Dat is de laatste tijd wel veranderd en dat lijkt er nu zelfs toe te leiden dat Husqvarna uit de MXGP vertrekt. Het merk doet met het team van oud-coureur Max Biaggi nog wel mee in Moto3, maar KTM zet met GasGas duidelijk in op een nieuwe, veel jongere doelgroep. “Het past in onze strategie om Tech3 een upgrade te geven van een satellietteam, nu hebben we de kans om een tweede fabrieksteam toe te voegen onder de naam GasGas.”

In de MotoGP hebben alle fabrikanten een zetel in de MSMA, het samenwerkingsverband van de constructeurs. KTM heeft daar al een zetel en met GasGas zou het een tweede zetel kunnen winnen. Dit is voor de toch al stroperige verhoudingen in de MSMA ongunstig en om die reden wordt GasGas volgend jaar ook niet als onafhankelijke fabrikant ingeschreven. Het merk maakt namelijk gebruik van de KTM RC16. “De Pierer Mobility Group zit aan tafel in de MSMA”, verklaart Pit Beirer, de motorsportdirecteur van KTM. Twee merken uit dezelfde holding krijgen dus niet twee keer stemrecht in de MSMA. “We willen geen spelletjes spelen met andere merken omdat we een tweede stem krijgen met GasGas. We willen geen problemen veroorzaken, maar we doen dit omdat we van het racen houden. Dit zal geen politieke invloed hebben.”

Een Spaanse rijder als uithangbord

Voor GasGas en KTM is het een win-win situatie. GasGas investeert precies nul euro in de ontwikkeling van een MotoGP-machine, maar lift wel mee op de bekendheid die hoort bij een MotoGP-fabrikant. Het mag geen wonder heten dat GasGas op korte termijn geen plannen heeft om een eigen technisch platform in te richten om een eigen MotoGP-machine te ontwikkelen. GasGas is überhaupt onbekend met het verkopen van straatmotoren. Het is met andere woorden een slimme marketingtruc om het Spaanse merk naar een nog veel hoger plan te tillen. En daarbij is de komst van Pol Espargaro als rijder ook een belangrijke factor. De coureur uit Granollers, op nog geen twintig minuten rijden van het GasGas-hoofdkwartier, keert na twee magere jaren bij HRC Honda terug in de Oostenrijkse familie. Espargaro scoorde diverse podiums met KTM, maar wordt in Mattighofen vooral geroemd om zijn ontwikkelingswerk van de RC16. Die expertise kan men bij KTM nog altijd goed gebruiken.

Als Spanjaard wordt Espargaro de kopman van het Spaanse merk in de MotoGP, marketingtechnisch een handige truc. Ook dit heeft men eerder gedaan. Motorcrosstalent Jorge Prado werd tot kopman gebombardeerd bij het eerder genoemde team van De Carli in het WK motorcross. Espargaro moet zo’n zelfde rol bekleden en KTM heeft met Pedro Acosta nog een coureur in de coulissen staan die de Spaanse MotoGP-toekomst moet gaan bepalen. De Moto3-wereldkampioen heeft, zo blijkt uit informatie van deze website, al een contract getekend om binnen afzienbare tijd de overstap te maken naar de topklasse met KTM of GasGas. Dit zou in theorie op z’n vroegst in 2024 kunnen.

Wie tot die tijd de tweede plek naast Espargaro gaat invullen, bleef vrijdag tijdens de presentatie nog onduidelijk. Pit Beirer dropte tijdens de persconferentie een bommetje met de onthulling dat ook Miguel Oliveira, van wie eerder bekend werd dat hij na dit seizoen vertrekt bij KTM, in de running is voor een zitje. “We hebben de hoop nog niet opgegeven dat onze vriend Miguel volgend jaar bij ons blijft”, zegt Beirer. “Hij heeft vandaag een nieuw aanbod gekregen.” Oliveira heeft het aanbod ontvangen, maar nog geen beslissing genomen.

Het zou betekenen dat Remy Gardner en Raul Fernandez al na een jaar het veld moeten ruimen bij de Tech3-formatie van Hervé Poncharal. Men hoopt de rijder voor het tweede zitje rond Misano bekend te maken.