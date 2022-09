Analyse: Waarom Bastianini’s zege Bagnaia gevaarlijker maakt

Het is moeilijk om nog meer vertrouwen uit te stralen dan Ducati momenteel doet in de MotoGP. Het valt nog te bezien welke impact het resultaat van de Grand Prix van Aragon van afgelopen zondag heeft op Ducati’s positie aan het eind van dit jaar. Fabio Quartararo arriveerde met een voorsprong van dertig punten op Francesco Bagnaia in Aragon, maar een angstaanjagende crash vroeg in de race heeft de coureur niet alleen brand- en schaafwonden opgeleverd: zijn voorsprong in het klassement is ook grotendeels verdampt. Quartararo zag hoe Bagnaia zijn achterstand verkleinde tot tien punten. Dat hadden er vijf kunnen en misschien wel moeten zijn als Enea Bastianini zijn toekomstig teamgenoot in de laatste ronden niet bestookt zou hebben met aanvallen. Het machtsvertoon van de Gresini-rijder was groot, de actie om de leiding over te nemen in de zevende bocht van de laatste ronde was ijzersterk. Bastianini voerde de actie – zoals gewenst door het management van Ducati – veilig uit. Ducati lijkt daardoor nu toch eindelijk echt kans te maken op die gedroomde MotoGP-wereldtitel bij de rijders, de constructeurstitel werd afgelopen weekend in Aragon al veiliggesteld.

Ducati mocht zondag vijf races voor het eind van dit seizoen de constructeurstitel vieren. Foto: Ducati Corse

Bagnaia pakte zaterdag zijn vijfde pole-position van 2022, alweer de twaalfde van Ducati dit seizoen. Nog nooit scoorde Ducati zoveel poles. Het is de statistiek die de pure snelheid van de Desmosedici het beste weergeeft. Bagnaia won vier van de laatste vijf races en al zes in totaal, Bastianini won zondag alweer zijn vierde races van het seizoen. Fabio Quartararo won er drie, Aleix Espargaro en Miguel Oliveira wonnen elk één. Het machtsvertoon van Ducati is duidelijk, zoveel zelfs dat de rivalen erkennen dat ze op een ander niveau acteren. Dat is geweldig nieuws voor de Italiaanse firma, men zoekt bij Ducati immers al vijftien jaar naar de opvolger van Casey Stoner. Er zijn op dit moment veel mensen die denken dat Ducati eerder had moeten ingrijpen om Bagnaia in Aragon aan de overwinning te helpen. Velen zagen een dergelijke interventie als noodzakelijk kwaad om de WK-kandidaat in het zadel te helpen. Op dit moment mogen alle Ducati-rijders voor de overwinning gaan als ze die kans krijgen, Bastianini maakte dat zondag duidelijk in de race. Maar bovenal is Bagnaia momenteel de enige die Quartararo partij kan bieden in het kampioenschap. Hoewel de Yamaha-rijder zonder zijn val waarschijnlijk gewoon in de top-vijf was geëindigd in Aragon, liegt het telraam niet: Bagnaia heeft de afgelopen vijf races maar liefst 81 punten goedgemaakt ten opzichte van de Fransman.

De Italiaan had in het eerste kwart van het kampioenschap moeite om zijn draai te vinden met het 2022-prototype, maar presteert nu beter dan wat hij vorig jaar op de mat legde met het 2021-model. Daar staat tegenover dat Quartararo duidelijk vermogen tekort komt met zijn Yamaha. Het kampioenschap ligt daardoor wagenwijd open en dat geeft ze bij Ducati een machtig gevoel. De constructeur opteert er momenteel niet voor om teamorders toe te passen. Bagnaia en Bastianini hebben in Misano en Aragon gezegd dat ze dondersgoed weten wat het Ducati-management van ze wil. En als Ducati geen teamorders introduceerde toen Quartararo een grote voorsprong had, dan zullen ze het in deze fase van het seizoen ook (nog) niet doen. Ondanks dat zijn er wel twee verschillende gedachtegangen die de ronde doen in de Ducati-pitbox. Sommigen geloven dat het aantal Ducati’s dat competitief is het uiteindelijke doel om kampioen te worden in de weg kan staan. De gewezen kopman kan daardoor punten mislopen. Aan de andere kant zijn er mensen die geloven dat het numerieke overtal altijd voordelig zal zijn voor Ducati.

Enea Bastianini is momenteel eerder een bondgenoot dan een tegenstander voor Francesco Bagnaia. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Welbeschouwd kun je concluderen dat de strijd om het kopmanschap bij Ducati voor 2023 al losgebarsten is tussen Bastianini en Bagnaia. Desondanks vindt het management van Ducati het niet nodig om hun rijders in het gareel te houden. Marc Marquez heeft wel begrip voor dat standpunt: “Ducati moet haar coureurs ook vrijheid geven. Het is waar dat je in de laatste ronden van een race nooit helemaal controle hebt, maar Bagnaia en Bastianini hebben beide een kans om het kampioenschap te winnen. Er kan in de komende races buiten Europa nog veel gebeuren.” De Honda-rijder, die ongewild een grote rol speelde in Quartararo’s uitvalbeurt in de Aragon GP, is onder de indruk van wat Bastianini dit seizoen laat zien: “Hij heeft me verrast, hij is telkens snel. Voorheen kwalificeerde hij slecht, maar in de laatste races gaat het uitstekend. Nu is hij heel snel, hij wordt zeker een van de kandidaten voor volgend jaar.”

Enea Bastianini denkt dat de titel dit seizoen nog iets te hoog gegrepen is, Bagnaia reist naar Japan met het doel te bewijzen dat hij de hulp van zijn teambazen niet nodig heeft. “Enea en ik maken momenteel het verschil. Ik zie het zo: bij Ducati hebben we acht rijders die elke dag sneller gaan. Enea is gemotiveerd en we pushen elkaar, als hij snel is, weet ik ook dat ik snel kan zijn.”

In de huidige omstandigheden, nadat hij eerder dit seizoen in een geslagen positie stond in het kampioenschap, maakt Bagnaia zich niet zo druk dat hij met Bastianini moet vechten om de overwinning. Misschien is het met Quartararo een ander verhaal…

Enea Bastianini en Francesco Bagnaia, Foto: Gold and Goose / Motorsport Images