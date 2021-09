Een paar maanden geleden leek het er sterk op dat Andrea Dovizioso een terugkeer in de MotoGP wel op zijn buik kon schrijven. De omstandigheden van de afgelopen weken bij Yamaha en het Sepang Racing Team hebben de Italiaan echter een kans geboden die hij niet kan weigeren. Tijdens de Britse Grand Prix bevestigde Yamaha-baas Lin Jarvis dat de terugkeer van Dovizioso aanstaande is voor de San Marino GP van komend weekend. Deze beslissing kwam slechts enkele dagen nadat SRT liet weten de Grand Prix-paddock, dus ook de teams in Moto2 en Moto3, helemaal vaarwel te zeggen. Een direct gevolg van de scheiding met hoofdsponsor Petronas.

Met het vertrek van Petronas leek het erop dat SRT door zou gaan met een nieuwe titelsponsor, de Italiaanse firma WithU, en B-spec machines van Yamaha. Moto3-rijder Darryn Binder zou dan een van de machines gaan rijden met Xavi Vierge of Jake Dixon op de andere machine. Het Sepang Racing Team heeft op dit moment een fabrieksmachine voor Valentino Rossi en een oudere machine voor vice-kampioen Franco Morbidelli.

Het plotselinge vertrek van Maverick Viñales heeft ervoor gezorgd dat Morbidelli snel nodig is bij de hoofdmacht. Voordat dit alles speelde, greep SRT al naast de coureurs die het team op het oog had voor een MotoGP-debuut in 2022. Raul Fernandez en Marco Bezzecchi vonden elders onderdak, het team moest de pijlen richting op minder interessante coureurs, waarop Petronas besloot de stekker eruit te trekken. SRT vertrekt uit de MotoGP, maar het huidige management gaat door onder een nieuwe naam. Details daarover worden volgende week bekendgemaakt tijdens de Grand Prix van San Marino, maar het lijkt er sterk op dat het team over dezelfde motoren blijft beschikken in plaats van dat het erop achteruit gaat.

Wat betreft Dovizioso leek het er lange tijd op dat een testdeal met Aprilia zijn ticket was om terug te keren in de MotoGP, maar de schorsing en het daaropvolgende vertrek van Viñales bij Yamaha bracht de bal aan het rollen. Aprilia legde de Spanjaard vast en maakte daarmee een eind aan de opties die Dovizioso had bij Aprilia, al is het nog altijd onduidelijk of de Italiaan zich überhaupt wel wilde committeren aan de Italiaanse renstal. Het project dat nu gaan ontstaan uit SRT en feitelijk het Yamaha-satellietteam wordt in 2022 geeft Dovizioso toegang tot een fabrieksmachine van het Japanse merk. Daarmee is de comeback van de drievoudig vice-kampioen gerechtvaardigd nadat hij in 2020 zijn zitje bij Ducati verloor.

Yamaha, het warme bad?

Maar de omstandigheden die ertoe geleid hebben dat Dovizioso de rest van het seizoen voor SRT gaat rijden en in 2022 voor de opvolger van de Maleisische formatie gaat rijden, zorgt voor een interessante dynamiek. Daarmee lijkt het erop dat het binnenhalen van Dovizioso eerder een noodgreep is dan een serieus project voor de middellange termijn.

De scheiding tussen Viñales en Yamaha hebben de zaken voor Dovizioso in een stroomversnelling gebracht. Dovizioso is na Casey Stoner nog altijd de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van Ducati. Maar in die acht jaar bij het fabrieksteam heeft Dovizioso nooit echt in rustig vaarwater kunnen presteren. Zijn band met algemeen manager Gigi Dall’Igna was gespannen. Het leiderschap van Dall’Igna zorgde regelmatig voor frictie met Dovizioso omdat hij zich niet genoeg gewaardeerd of gehoord voelde binnen de Italiaanse formatie.

Ook de sportieve aanpak bij het aantrekken van personeel, eerst met Andrea Iannone en later met Jorge Lorenzo die het tienvoudige van zijn teamgenoot Dovizioso ging verdienen, zorgde even goed voor spanning. Aan het begin van de coronacrisis trok Ducati vervolgens de broekriem aan door te bezuinigen op dure contracten, niet geheel toevallig nadat Dovizioso in 2018 een lucratieve deal getekend had.

De beleidsmakers bij Yamaha hebben een hele andere werkwijze, daar is niet één persoon de verantwoordelijke. Dat zou de overgang van Dovizioso een stuk vloeiender moeten laten verlopen, ook zou de Yamaha hem de kans moeten bieden om het onderste uit de kan te halen. Hij is tenslotte een van de weinige rijders die Marc Marquez de recente jaren onder druk kon zetten.

Prioriteiten van een MotoGP-koploper

Ondanks de hectiek rond de persoon van Maverick Viñales, zit Yamaha sportief gezien in rustig vaarwater. Fabio Quartararo werd gehaald als de coureur die Valentino Rossi moest vervangen en heeft dit seizoen al vijf overwinningen gescoord. Hij heeft een forse voorsprong in het kampioenschap, met nog zes of zeven races te gaan heeft hij 65 punten voorsprong. Maar het scenario dat zich de afgelopen jaren afspeelde bij Honda, is voor Yamaha ook een signaal om alert te blijven.

Yamaha heeft sinds het begin van het moderne MotoGP-tijdperk in 2002 zeven wereldtitels gewonnen met Rossi en Lorenzo. Dat succes moest na de komst van Viñales in 2017 doorgezet worden, nu voegen Quartararo en Morbidelli zich daarbij. Anno 2021 is Quartararo de onbetwiste leider van het project, net zoals Marquez dat bij Honda is. Hij is momenteel de enige rijder die kan winnen met de M1. Marquez viel in 2020 weg door een blessure en zijn werkgever raakte verzeild in een ware vormcrisis.

Bij SRT krijgt Dovizioso ook weinig kans op succes. Het 2019-model van de Yamaha M1 heeft dit seizoen nog geen enkele update gehad en dat is de prijs die hij moet betalen om in 2022 met een officiële fabrieksmachine te rijden. “De resterende races van dit seizoen worden een soort test voor Andrea, die de motor nog niet gereden heeft, het team niet kent en de banden ook weer moet leren kennen”, zei Dovizioso’s manager Simone Battistella in gesprek met Motorsport.com. “Hij neemt het op tegen ervaren coureurs, dus het zal vooral gaan om de voorbereiding op 2022.”

Ondanks dat Dovizioso een typische Ducati-coureur was, gelooft Battistella dat het juist was om Ducati te verlaten. “Het vuur was gedoofd, het was voor ons duidelijk dat ze hem nooit zouden geven wat hij nodig heeft om een kampioenschap te winnen.” Maar de vraag is: kan Yamaha dat wel? Op basis van bronnen binnen de paddock lijkt de komst van Dovizioso meer een economische keuze dan eentje waar de fabriek echt iets aan heeft, men is volledig gericht op het succes van Quartararo. Insiders bij Ducati, Honda en Suzuki denken dat Dovizioso vooral een tussenpaus is om een van de vacatures in te vullen. “SRT was eerst een team zonder rijders en daarna een team zonder rijders én sponsors.”

Het plotselinge vertrek van Viñales bij Yamaha heeft overigens ook positief effect gehad, vooral op financieel vlak. Daarmee heeft men zo’n 10 miljoen euro bespaard, het bedrag dat nodig is om een goed satellietteam neer te zetten als het vertrek van Petronas eenmaal een feit is. In 2022 gaat Dovizioso zo’n twee miljoen euro verdienen. “Het is duidelijk dat Andrea niet terugkeert voor het geld, maar omdat hij het project en de motor aantrekkelijk vindt en gelooft dat hij mee kan doen om de prijzen”, aldus Battistella. “Hij heeft tijdens de pauze zijn batterijen opnieuw kunnen opladen.”

De ervaring van Dovizioso op de Ducati zal zeker waardevol zijn voor Yamaha, zeker als het deze winter aan de slag gaat met het ontwikkelen van een sterkere krachtbron. Op dat vlak is Ducati nog altijd de onbetwiste koploper. Dovizioso slaagde erin om de Ducati op enig moment vriendelijker maken voor coureurs en het is daarom ook niet uitgesloten dat de Italiaan de ‘vriendelijke’ M1 terug kan vinden. Duidelijk is echter dat de komst van Dovizioso niet een investering is van Yamaha, maar dat men daar vooral de pijlen richt op Quartararo en hoogstwaarschijnlijk Morbidelli. Het Japanse merk is met de jonge supersterren klaar voor de toekomst.