Analyse: Waarom de jacht op MotoGP-titel nu begonnen is voor Mir

Suzuki liep lang achter de feiten aan in de MotoGP. De Japanse fabrikant staat er niet om bekend dat het smijt met geld om de motor te verbeteren. De verbeteringen aan de GSX-RR komen met kleine stapjes, subtiel en vooral met het idee om de ijzersterke basis te behouden. Daarin schuilt de kracht van Suzuki, maar het is tegelijkertijd ook de achilleshiel in een wereld waar het draait om details. En een systeem om de rijhoogte onderweg te verstellen is toch wel iets meer dan een detail. Vijf fabrikanten komen al geruime tijd uit met een dergelijk systeem, maar Suzuki was tot nu toe terughoudend. Juan Manuel Cazeaux, de crew-chief van Alex Rins, gaf eerder dit jaar in gesprek met deze website zelfs nog te kennen niets te zien in dit systeem. Het zou de moeite niet waard zijn omdat het niet te gebruiken is op een straatmotor. Intern werd er toch anders gedacht over de ontwikkeling van het systeem. Met name Joan Mir liet zich in de weken voor de zomerstop kritisch uit over de werkwijze van Suzuki. Hij zag de wereldtitel langzaam uit het zicht verdwijnen doordat het merk in zijn optiek achter de feiten aan liep.

Het systeem voor de verstelbare rijhoogte is veelbesproken in de MotoGP-paddock. Het helpt rijders bij de acceleratie uit langzame bochten, zorgt voor minder weerstand en heeft daardoor een positief effect op de topsnelheid. Ducati kwam in 2018 eerst met een holeshotapparaat voor de starts, een jaar later werd het systeem ingevoerd om ook tijdens het rijden met de rijhoogte te spelen. Het terughoudende Suzuki begon pas vorige maand met de ontwikkeling van een dergelijk systeem. Het werd een race tegen de klok om het in gereedheid te brengen voor de GP van Stiermarken, de eerste wedstrijd na de zomerstop. Pas op vrijdagavond kon het geïnstalleerd worden op een van de motoren van beide rijders waarna ze in de derde training voor het eerst mochten proeven aan het nieuwe apparaat.

"Zonder dat apparaat is het heel moeilijk om zo sterk te zijn”

Ondanks de korte periode dat ze ermee konden rijden, was het enthousiasme direct duidelijk. Uiteraard was de belangstelling groot en Suzuki stuurde na de derde training bij hoge uitzondering quotes van de rijders de wereld in, die enthousiast reageerden. Geholpen door de beste kwalificatie van het seizoen, kon Mir op zondag vanaf het eerste moment vooraan meedoen. In MotoGP-rookie Jorge Martin vond hij een taaie tegenstander, maar ook met de tweede plaats begon Mir goed aan de tweede helft van het seizoen.

“Het is een zeer belangrijke verbetering”, concludeerde Mir na afloop. “Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe we aan het begin van het seizoen competitief geweest zijn zonder dat we de beschikking hadden over verstelbare rijhoogte. Je kunt het voelen, dit was voor het eerst dat we op gelijke hoogte met de anderen begonnen. Nu moeten we kijken of we het op bepaalde punten nog kunnen verfijnen, maar we staan in ieder geval weer op hetzelfde niveau. Ik ben er blij mee. We hebben naast de overwinning gegrepen, maar het verschil was niet groot. Ik ging een paar keer iets te wijd. Maar ik ben blij met dit weekend en hopelijk zijn we volgend weekend nog sterker.”

Het gaat bij Suzuki bovendien om een prototype, Mir denkt dat het systeem op bepaalde vlakken nog verbeterd kan worden. Het grootste voordeel is echter dat de wereldkampioen zijn stijl na de introductie van het nieuwe systeem niet heel erg hoefde aan te passen. “Alleen aan het begin van de remzones is het een beetje oppassen”, gaf hij toe, maar verder mag het geen naam hebben. En dus is de komst van het nieuwe systeem vooral een boost voor het vertrouwen en begint het kampioenschap van Mir, die nu 51 punten achter WK-leider Fabio Quartararo staat, pas echt in Oostenrijk. “Vooral hier in Oostenrijk is het heel belangrijk. Zonder dat apparaat is het heel moeilijk om zo sterk te zijn”, wees Mir de stelling dat hij ook zonder het systeem voor de overwinning had kunnen rijden resoluut van de hand.

Gevoel voor urgentie

Nu deze aanpassing positief uitpakt, ontstaat toch het gevoel dat Suzuki de boot eerder dit jaar gemist heeft en dat het gevoel voor urgentie soms niet helemaal op orde is. Dat gevoel is ontstaan na het vertrek van de succesvolle teammanager Davide Brivio naar de Formule 1. Vorige week pakte hij met Alpine zijn eerste Grand Prix-zege, maar Suzuki heeft de afgelopen winter en de eerste helft van dit seizoen stilgestaan. Een comité van zeven hooggeplaatste werknemers moesten het verlies van Brivio opvangen met Shinichi Sahara als de nieuwe kopman. Binnen de Suzuki-formatie is niet iedereen blij met de huidige gang van zaken, zo heeft Motorsport.com vernomen. Op politiek vlak, maar ook op technisch gebied zijn er zaken blijven liggen. Niet voor niets klaagde wereldkampioen Mir eerder dit jaar dat hij zijn titel moest verdedigen met een motor “die ten opzichte van vorig jaar niet veranderd was”.

Ook Mir kan zich in de stelling vinden dat het verdedigen van zijn wereldtitel een stuk makkelijker zou zijn als Suzuki deze winter doorgepakt had. “We hadden als enige niet de beschikking over het apparaat. We begonnen ten opzichte van de anderen met een achterstand. Eerder was het nog verschillend of mensen het gebruikten of niet, maar nu heeft iedereen het. En de reden daarvoor is simpel: het werkt. Het geeft meer acceleratie en dat is overduidelijk. Ik weet niet waar we nu gestaan hadden als ik het vanaf de eerste test in Qatar gehad zou hebben, maar het is duidelijk dat we beter hadden kunnen presteren. Dan hadden we in deze fase van het seizoen ook een systeem gehad dat beter ontwikkeld zou zijn. We zijn laat, maar ze hebben bij Suzuki hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Binnen een maand hebben ze dit op orde gekregen.”

In Oostenrijk is het kampioenschap voor Mir daadwerkelijk begonnen, net zoals vorig jaar. Komend weekend is hij een gevaarlijke klant voor de overwinning, al moet hij dan wel afrekenen met de ijzersterke Ducati’s. Klassementsleider Fabio Quartararo kan zijn borst nat maken voor de tweede helft van het seizoen.