Analyse: Waarom de race van Bastianini in Misano zo sterk was

Coureurs van Avintia Racing reden de afgelopen jaren vaak voor spek en bonen mee in de MotoGP-klasse. In een klasse waar het draait om details is een jaar achterstand wat betreft de ontwikkeling een grote handicap. Desondanks is het team van Ruben Xaus, dat na dit jaar ophoudt te bestaan, een prima plek om jong talent te ontwikkelen. Precies om die reden werd Enea Bastianini bij het klantenteam van Ducati gestald. De Moto2-kampioen heeft in de paddock een trouwe schare aan volgers, die in hem een groot talent zien. Dat werd dit jaar nog niet altijd zichtbaar, maar daarbij moet opgemerkt worden dat het realisme soms ver te zoeken is als het gaat om verwachtingen van rookies. Dat heeft vooral te maken met het wervelende debuut van Fabio Quartararo in 2019. Ook Jorge Martin heeft daar dit jaar aan bijgedragen door meerdere pole-positions te scoren en een race te winnen. Hoe knap ook, hij deed dat op de nieuwste versie van de Ducati mét volledige steun van de fabriek.

Bastianini moet zich met materiaal redden dat een stuk minder goed is, wat zijn prestatie in de race op zondag nog knapper maakt. Sinds enkele weken lijkt hij echt een stap gezet te hebben wat betreft het rijden met de MotoGP-machine. In Aragon eindigde hij op de zesde plaats, zaterdag dwong hij in Misano plaatsing af voor Q2 en wat betreft het racetempo zat het ook wel goed. “Ik ben de laatste races subtieler geworden met mijn bewegingen op de motor”, vertelde Bastianini. Dat was nodig om de agressieve GP19 een soort weerwoord te geven. Ook de data van Bagnaia en Jack Miller gaven hem steun, ondanks dat die machines flink vernieuwd zijn de afgelopen jaren. “De machine is nogal wild en met de data ben ik geholpen. Het is een andere motor, maar het DNA is hetzelfde gebleven. Nu heb ik meer ontspanning bij het rijden van de motor. Dat is belangrijk.”

Voor Bastianini was de inhaalactie op Marc Marquez een van zijn favoriete momenten van de race. De Spanjaard deed een poging om hem bij te houden, maar dat lukte niet. Gevraagd wat Bastianini zo goed deed tijdens de race op zondag, verklaarde Marquez: “Hij begrijpt de Ducati gewoon. Hij weet hoe hij moet rijden, hoe hij laat moet remmen en de exit van de bocht optimaal kan doen. Dan gebruik je het koppel en de grip van de machine optimaal. Hij doet ‘niets speciaals’, maar zijn uitvoering was gewoon heel goed. Als je dat kunt met een MotoGP-machine, dan kun je heel hard rijden.” De uitvoering van die stijl op verschillende circuits vergt aanpassingsvermogen, ook iets waar Bastianini aan moest wennen. “Het is niet eenvoudig om je meteen comfortabel te voelen. Je begrijpt op een gegeven moment de bewegingen en reacties van de motor beter, daarna is het ook eenvoudiger om je daar weer op aan te passen. Op elk circuit heb ik dan weer verschillende bewegingen, maar ik weet inmiddels hoe ik mijn stijl moet aanpassen. Elke race weet ik beter wat ik moet doen.”

Bastianini stapt deze winter over naar de Gresini Ducati-formatie. Bij dat team krijgt hij volgend seizoen de beschikking over de huidige versie van de Ducati. Het Italiaanse merk staat er goed voor wat betreft de rijders. Met Martin, Bagnaia en nu met Bastianini is de Italiaanse fabrikant klaar voor de toekomst.

Quartararo’s tweede plek een goede stap onderweg naar de titel

Het duel om de overwinning in Misano’s MotoGP-race werd niet echt een duel, maar het was wel een zeer intense finale van de double-header. Francesco Bagnaia nam op de softs direct na de start afstand. Er werd trouwens de suggestie gewekt dat Bagnaia te vroeg vertrokken was in de race, maar dat bleek mee te vallen. Het was wel degelijk een zogenaamde pikstart, maar de beweging van Bagnaia viel precies bij het uitvallen van de startlichten. Niks geen valse start dus. Bagnaia had een snelle start ingecalculeerd terwijl Fabio Quartararo op de medium-achterband eerst in de mangel zat bij de andere Ducati-mannen.

Na een intense wedstrijd had Quartararo weliswaar vijf punten verloren op Bagnaia, die inmiddels op 48 punten achterstand staat, maar toch kon de Fransman niet anders dan tevreden zijn. Hij had alles gegeven voor de overwinning en kwam nog heel dichtbij, maar het inhalen van de Ducati was geen sinecure op Misano. Ook aan het begin van de race had Quartararo zich makkelijk mee kunnen laten slepen in een eindeloos gevecht. Vooral Jorge Martin was aan het begin van de race behoorlijk agressief in het duel met Quartararo. Dat liet de Fransman niet gebeuren door te counteren en dat bleek uiteindelijk ook het einde van Martins aanvalslust.

Quartararo maakte korte metten met Jack Miller en bleef uit handen van de achtervolgers. Het was een belangrijke stap voor de Fransman, die tijdens de volgende ontmoeting in Misano (na de GP van Amerika op COTA) zijn eerste wereldtitel kan binnenslepen. Er kan nog veel gebeuren, maar zondag zette Quartararo een belangrijke stap.