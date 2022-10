Francesco Bagnaia kreeg de leiding in de Grand Prix van Maleisië in de schoot geworpen toen Jorge Martin na een furieuze uitlooppoging ten val kwam. Het onderstreepte nog maar eens waarom de keuzeheren van het fabrieksteam van Ducati niet voor de Spanjaard gingen, maar voor Enea Bastianini. En juist die Gresini-rijder zorgt nu al voor hoofdbrekens bij het management van de formatie. Hij zat direct op het wiel van Bagnaia toen Martin gefrustreerd door de grindbak richting een veilige plek slenterde. Nog diezelfde ronde reed Bastianini bijna tegen het achterwiel van de WK-leider aan. Hij bleef de druk opvoeren en in de elfde ronde kwam de inhaalactie in de vierde bocht, een van de harde rempunten op het Sepang International Circuit. Wat volgde was een situatie die handig in beeld gebracht werd door de regie en cameramensen van MotoGP-promotor Dorna Sports.

Paolo Ciabatti, de sportief directeur van Ducati, ging op de pitmuur in gesprek met teammanager Davide Tardozzi. In de pitbox zat Gigi Dall’Igna ogenschijnlijk rustig toe te kijken hoe de race zich ontvouwde, maar ook hij kwam op een gegeven moment naar Tardozzi en Ciabatti om zich te mengen in de debatten. Moesten ze Bastianini, die volgend jaar de plek van Jack Miller overneemt bij de hoofdmacht, terugfluiten? Moest hij een potentiële overwinning opgeven ten faveure van de titelkansen van Bagnaia? Wie de Grand Prix van Le Mans eerder dit jaar gezien heeft, zal weten dat Bastianini helemaal geen zin heeft om zich te schikken in een rol als tweede man bij Ducati. Of denk aan de Grand Prix van Aragon, waar hij zijn toekomstige teamgenoot in de laatste ronde te grazen nam. De Ducati-managers weten dat Bastianini niet 100 procent te vertrouwen is. Na afloop van de race kreeg de 24-jarige Italiaan meermaals de vraag: 'als je de kans had om deze race te winnen, had je het dan gedaan?' Telkens draaide de Italiaan om de hete brei heen, maar bij de laatste poging in de persconferentie was het antwoord duidelijk: “Ja, ik was er zeker voor gegaan.”

Bastianini gaat zich in 2023 niet schikken in een rol als tweede rijder en heeft dit jaar zelf ook genoeg om voor te rijden. Hij komt uit voor Gresini Racing, een satellietteam dat niet op de grid staat om in dienst van het fabrieksteam te rijden. Bastianini reed tot dit weekend voor de wereldtitel, hij dacht net zoveel recht te hebben op die titel als Bagnaia. Nu rijdt hij voor de derde plek, waarin hij het moet opnemen tegen Aleix Espargaro. De Aprilia-rijder zwalkte behoorlijk in de afgelopen races in Azië en Australië, maar het verschil is met nog een race te gaan slechts één punt. Op het behalen van die derde plek staat een aangename bonus, die Bastianini nog wel wil meepakken voor zijn overstap naar het fabrieksteam. Ook valt niet te ontkennen dat de inleidende beschietingen voor 2023 reeds begonnen zijn. Bastianini wordt volgend jaar de teamgenoot van Bagnaia bij de hoofdmacht en duidelijk is dat beide coureurs zichzelf daar als toekomstig kopman zien. Bastianini heeft het Bagnaia dit seizoen al een paar keer moeilijk kunnen maken en voor hem is het zaak om in het hoofd van zijn oudere teamgenoot te sluipen.

Bagnaia wil geen teamorders: dit is waarom

“Teamorder? Ik vroeg alleen om een hotdog”, plaatste Francesco Bagnaia zondag op Twitter met een foto waarop hij een flinke hap van een broodje worst nam. De Italiaan boekte even daarvoor zijn zevende overwinning van het seizoen en staat nu echt op de drempel van zijn eerste wereldtitel in de MotoGP. Hij gaat met een voorsprong van 23 punten op Fabio Quartararo naar Valencia. Daar kan – zo hebben we in het verleden gezien – nog van alles gebeuren. Maar afgaande op de vorm van Bagnaia sinds de zomerstop is het onwaarschijnlijk dat hij nog veel risico zal nemen en de focus verliest. Bovendien moet Fabio Quartararo de race in Valencia winnen om nog kans te maken, iets wat op basis van de voorbije races in Valencia niet meteen in de lijn der verwachting ligt. Het Circuit Ricardo Tormo is een veredelde kartbaan waar de Ducati’s vorig jaar heer en meester waren.

De tweet van Bagnaia is een reactie op een discussie die al weken, of zelfs maanden gevoerd wordt. Hij wil – en dat heeft hij de afgelopen periode meermaals gezegd – helemaal niet voorgetrokken worden bij Ducati. Los van de discussie of teamorders überhaupt zin hebben in deze tak van sport, zou het voor Bagnaia een zwaktebod van jewelste zijn als hij bij zijn bazen zou aankloppen voor hulp van zijn teamgenoten. En dat zit niet in het systeem van de meeste rijders. Een motorracer over het algemeen en een MotoGP-rijder in het bijzonder gaat altijd uit van eigen kracht. En Bagnaia heeft het volste recht dat te doen. Hij stond na de eerste tien races van dit seizoen op een schamele 81 punten. Iedereen had hem afgeschreven voor de wereldtitel. Vanaf de TT van Assen tot de race van deze zondag waren er 225 punten te behalen, Bagnaia verzamelde in die periode maar liefst 177 punten. Het bracht hem op Phillip Island aan de leiding in het kampioenschap én na de race op Sepang moet het raar lopen wil Bagnaia in Valencia niet gekroond worden tot wereldkampioen. Aan de andere kant kun je stellen dat hij al voldoende geholpen is door zijn teamgenoten. Het sterke Ducati-blok heeft er meer dan eens voor gezorgd dat de concurrenten punten misliepen. Zes van de acht rijders op een Desmosedici hebben dit seizoen al een of meerdere keren op het podium gestaan.

Maar als Bagnaia geen teamorders wil: waarom doen Tardozzi, Ciabatti en Dall’Igna zo koortsachtig over het al dan niet implementeren van een teamorder richting Bastianini? Ducati heeft in de afgelopen vijftien jaar geen wereldtitel gewonnen. Na Casey Stoner in 2007 braken de droge jaren aan. De afgelopen jaren is de Desmosedici uitgegroeid tot de beste machine van de MotoGP-grid, maar de titel bleef uit. Geen van de rijders had de consistentie om mee te doen om de wereldtitel. In de tweede helft van dit jaar is dat er wel het geval en dus moet Ducati alle registers opentrekken om ook daadwerkelijk een wereldtitel binnen te halen met Bagnaia. Als de man uit Turijn overhoop gereden wordt door Bastianini of welke andere Ducati-rijder dan ook, zou dat een gigantische deceptie zijn voor het Ducati-management. Zeker als de wereldtitel op die manier toch nog aan hun neus voorbij zou gaan.

Er staat nogal wat op het spel. Het verklaart de koortsachtige discussie die zondag tijdens de race gevoerd werd. Valencia wordt wellicht iets minder riskant wat betreft teamorders, maar de spanning bij de top van het Ducati-management zal er niet minder om zijn.

Teammanager Davide Tardozzi van Ducati. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images