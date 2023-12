Analyse: Vijf winnaars van het MotoGP-seizoen 2023

De kolom met winnaars moet vanzelfsprekend geopend worden met de wereldkampioen van 2023: Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder verdedigde zijn titel succesvol, maar veel makkelijker dan vorig jaar ging het niet. Destijds moest hij een achterstand van meer dan 90 punten op Fabio Quartararo zien om te buigen, dit jaar bleef de strijd met Jorge Martín tot de laatste race spannend. Een perfect seizoen was het absoluut niet voor Bagnaia, die met name in de sprintraces nog wel eens wat tekortkwam. Op zondag maakte hij dat echter ruimschoots goed: in zestien van de zeventien Grands Prix die hij finishte, eindigde hij ook op het podium. Bovendien schreef hij zeven races op zijn naam, waaronder de seizoensfinale in Valencia. Door de valpartij van Martín was in een vroeg stadium van de race al duidelijk dat de titel - ondanks enkele crashes in de eerste fase van het seizoen - opnieuw naar de rijder uit Turijn zou gaan, maar met de zege zette hij de kers op de taart.

Jorge Martín

Ondanks dat hij de strijd om de wereldtitel uiteindelijk verloor, verdient Bagnaia's tegenstrever Jorge Martín ook een plekje bij de winnaars. Na een ietwat tegenvallend tweede MotoGP-seizoen in 2022 begon de Spanjaard ook niet geweldig aan het nieuwe seizoen met twee uitvalbeurten in de eerste drie Grands Prix. Daarna volgde echter een reeks sterke resultaten, waardoor hij zich terugknokte in de titelstrijd. Vooral op zaterdag bleek de Pramac-rijder zeer snel, getuige zijn negen zeges in sprintraces. Met zo'n overwinning in de korte race in Indonesië pakte Martín zelfs even de WK-leiding, om die een dag later met een crash vanuit leidende positie in de GP weer af te staan. Toch won hij vier Grands Prix, al zorgde een matige race in Qatar ervoor dat hij in het nadeel aan de slotrace in Valencia begon. Het pleit werd aldaar beslecht door een crash met Marc Márquez, al mag Martín absoluut trots zijn op zijn seizoen als geheel.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin greep naast de wereldtitel, maar was de sterkste in de sprintraces en hielp Pramac aan de titel bij de teams.

Prima Pramac Racing

Daar waar Martín er niet in slaagde om de eerste MotoGP-wereldkampioen van een satellietteam sinds Valentino Rossi in 2001 te worden, bereikte zijn werkgever Prima Pramac Racing wél een unicum. De Italiaanse renstal versloeg het fabrieksteam van Ducati om als eerste satellietteam ooit aan de haal te gaan met de wereldtitel voor teams. Natuurlijk speelde Martín een grote rol in die prestatie met zijn vier GP-zeges en negen overwinningen in sprintraces, maar ook de bijdrage van Johann Zarco mag niet vergeten worden. De Fransman won in zijn zevende MotoGP-seizoen in Australië eindelijk zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse. Mede daardoor eindigde hij eveneens in de top-vijf van het kampioenschap en scoorde hij veel meer punten dan Enea Bastianini op de tweede Ducati, waardoor het teamkampioenschap uiteindelijk met nog één raceweekend voor de boeg al naar Casole d'Elsa ging.

Ducati domineerde het MotoGP-seizoen 2023 met wereldtitels bij de rijders, teams en constructeurs. Bij de rijders bezetten Ducati-rijders vier van de eerste vijf posities. De enige rijder van een andere fabrikant die zich daartussen wist te wurmen, was KTM's Brad Binder. De 28-jarige Zuid-Afrikaan won in 2023 voor het tweede jaar op rij geen enkele Grand Prix, maar in de sprintrace in Jerez was hij wel de sterkste. Op zondag boekte hij aldaar zijn beste resultaat van het seizoen door tweede te worden, een resultaat dat hij evenaarde in Oostenrijk. Ook eindigde hij nog drie keer op de derde positie en eindigde de rijder uit Potchefstroom slechts drie keer buiten de top-zes in zestien finishes. Door die consistente prestaties stelde Binder de vierde plek in het kampioenschap veilig en met 293 punten scoorde hij 87 punten meer dan de eerstvolgende rijder die niet op een Ducati racete.

Gresini Racing en Marc Márquez

Voor het laatste plekje in de kolom met winnaars zijn twee gegadigden en door hun link noemen we ze gemakshalve allebei maar. Allereerst verdient Gresini Racing een vermelding. De prestaties van 2022 werden weliswaar niet geëvenaard, maar het team won dankzij de helemaal opgeleefde Fabio di Giannantonio alsnog een race. De Italiaan stond verder twee keer op het podium, net als teamgenoot Alex Marquez. Mede daardoor eindigde Gresini op de zesde plaats in het kampioenschap voor teams, het beste resultaat sinds 2014. De grootste overwinning sloeg de renstal echter op de rijdersmarkt, want voor 2024 trok het zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez aan. Hij komt over na wat qua resultaten zijn slechtste seizoen in dienst van Honda is, maar verruilt de op papier slechtste motorfiets van 2023 komend seizoen voor de motorfiets die er met kop en schouders bovenuit stak. Qua resultaten was het dus een jaar om te vergeten voor Marquez, maar door zijn overstap naar de renstal van Nadia Padovani belandt de 30-jarige rijder uit Cervera toch in de kolom met winnaars.