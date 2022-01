Vijf vragen voor aanvang van het MotoGP-seizoen 2022

Is Bagnaia de topfavoriet voor de MotoGP-wereldtitel?

Francesco Bagnaia was in de tweede helft van het MotoGP-seizoen de sterkste coureur op de grid. De man uit Turijn vormde een uitstekende combinatie met zijn GP21. Het resulteerde na de zomerstop in vier overwinningen en nog eens twee podiums. Hij kwam te laat om een bedreiging te vormen voor wereldkampioen Fabio Quartararo, maar Bagnaia zette een dikke streep onder zijn kandidatuur voor de wereldtitel in het aankomende seizoen. Het vertrouwen is groot bij Ducati, dat in november al een hele goede indruk maakte met de introductie van het nieuwe prototype. Volgens Bagnaia was die machine op dat moment eigenlijk al raceklaar. Het betekent dat Ducati de komende testdagen in Maleisië en Indonesië kan focussen op het verfijnen van het concept, al is niet uitgesloten dat het merk nog een konijn uit de spreekwoordelijke hoge hoed tovert. Krijgt Casey Stoner dan eindelijk een opvolger? Het is aan Bagnaia om Ducati haar eerste wereldtitel sinds 2007 te bezorgen. Geen druk, Pecco.

Wat kan een fitte Marquez met de nieuwe Honda?

Het Marquez-kamp deed de afgelopen maanden weer waar ze de afgelopen twee seizoenen bekend om zijn geworden: ze weten heel goed hoe ze hun toprijder moeten beschermen en hoe ze kunnen zorgen dat er niets, helemaal niets uitlekt over de toestand of het herstel van de achtvoudig wereldkampioen. Dat Marquez te elfder ure toch aanwezig was bij de persconferentie van Honda, was een grote verrassing. En tijdens dat praatje met de media maakte Marquez een betere indruk dan hij sinds zijn val in juli 2020 deed. Het geeft reden tot voorzichtig optimisme rond de terugkeer van Marquez nadat hij de afgelopen week ook weer op de Honda RC213V-S gereden heeft om zijn toestand te testen. Zelfs met zijn matige fysiek was Marquez vorig seizoen de beste coureur van Honda. Hij won maar liefst drie races en eindigde in het kampioenschap op de zevende plaats, ondanks dat hij heel wat races moest missen en ook uitviel in een handvol wedstrijden. Honda heeft intussen gewerkt aan een verbeterde versie van de RC213V, een machine waar Marquez in de ontwikkeling beperkt invloed op heeft gehad. Het wordt buitengewoon interessant om te zien hoe de Spanjaard zich aanpast en wat hij kan doen tegen de almaar sterker wordende tegenstand.

Hoe gaat de Ducati-vloot de MotoGP-strijd beïnvloeden?

Het hoofdstukje Bagnaia hebben we hiervoor al behandeld, maar Ducati is dit seizoen sterker vertegenwoordigd dan ooit. Met maar liefst acht machines, dat is niet nieuw, maar de kwaliteit van het materiaal is groter dan ooit tevoren. De GP21 was in 2021 de meest complete machine van de grid en de GP22 lijkt vooralsnog nog een stapje beter te zijn. Naast de fabrieksmachines van Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco en Luca Marini rijden Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio en Marco Bezzecchi op de machines die in 2021 goed waren voor maar liefst zeven overwinningen. De concurrentie vreest dat het de krachtsverhoudingen in de MotoGP uit zijn verband gaat rukken en die zorgen zijn wel enigszins terecht. Want de Ducati’s vormen qua snelheid zeer zeker een bedreiging voor in de eerste plaats Yamaha en Suzuki, maar zeker ook voor KTM, Aprilia en Honda.

De Ducati’s vormen niet alleen een gevaar voor andere fabrikanten, de rijders van het merk kunnen elkaar ook in de wielen rijden. Want Jorge Martin was in zijn debuutseizoen al bijzonder sterk, hoe blijft hij zich ontwikkelen? Kan Enea Bastianini met de oudere machine nóg een stap zetten om steeds vaker naar voren te komen? Het voornaamste doel van Ducati is om zoveel mogelijk coureurs in de top acht te krijgen en ervoor te zorgen dat rijders van andere merken punten inleveren. Een uitgesproken kopman binnen de eigen gelederen zal daardoor sneller de voorkeur krijgen.

Wie gaat de rijdersmarkt op zijn kop zetten?

Twee jaar geleden had Fabio Quartararo rond deze tijd al een handtekening gezet onder een kakelvers tweejarig fabriekscontract. Eind dit jaar loopt die verbintenis af. Na het behalen van de wereldtitel hoopte Yamaha Quartararo snel vast te leggen voor de volgende contractperiode, maar de Fransman en zijn management trapten op de rem. De progressie van Yamaha blijft volgens Quartararo achter bij andere merken, zeker op het gebied van topsnelheid en vermogen is de M1 niet te vergelijken met de Ducati’s. Gezien de op handen zijnde dominantie van het Italiaanse merk, heeft Quartararo besloten te wachten tot Yamaha hem een goed pakket kan bieden. Pas dan wil hij zijn toekomst vastleggen. Een verstandig besluit aangezien hij iets dergelijks afgelopen jaar mis zag gaan bij Maverick Viñales, die al een tijd niet tevreden was bij Yamaha en toch blind een nieuwe deal tekende. Een dergelijke situatie wil Quartararo ten koste van alles voorkomen.

Hoewel de kans redelijk groot is dat Quartararo uiteindelijk alsnog voor Yamaha tekent, zijn er wel degelijk wat mooie verschuivingen mogelijk op de grid. Alleen Marc Marquez, Brad Binder en Franco Morbidelli hebben een doorlopend contract, zij kunnen achterover leunen en rijden dit seizoen niet met de druk van een aflopende deal. Wat gaat Honda doen met Pol Espargaro? Kan Suzuki oud-wereldkampioen Joan Mir weer tevreden stemmen en selecteert Aprilia door? Ducati is interessant vanwege de verjonging. Coureurs als Jorge Martin en Enea Bastianini hebben hun ogen gericht op een fabriekszitje, maar ten koste van wie? De afgelopen maanden is het bijzonder stil geweest, maar als de eerste coureur uit zijn kot komt zal het snel gaan. Een interessant thema in 2022.

Welke invloed heeft het afscheid van Rossi op de MotoGP?

Valentino Rossi was drie decennia lang het bepalende gezicht in de MotoGP. Op sportief vlak, maar zeker ook als publiekstrekker van de koningsklasse. Promotor Dorna vreesde lang voor het afscheid van Il Dottore, maar sinds een aantal jaren staat de klasse er sportief en reglementair heel goed voor. Het afscheid van Rossi doet daarom minder pijn dan dat het een paar jaar geleden gedaan zou hebben. Toch rijst de vraag hoe de MotoGP overeind blijft na het vertrek van de Italiaan, die zijn geluk in de GT-racerij gaat beproeven. Rossi was tot het eind van zijn loopbaan een enorme publiekstrekker, ondanks dat de resultaten niet geweldig waren de laatste jaren. Het valt bovendien niet te ontkennen dat de MotoGP aan echte karakters flink ingeboet heeft. Rossi’s nalatenschap bestaat uit een aantal uitstekende coureurs én een eigen team, dat dit jaar voor het eerst met twee rijders op de grid verschijnt. Zelf zal de negenvoudig wereldkampioen dit jaar niet veel in de GP-paddock verschijnen en geef hem eens ongelijk, maar blijven de tribunes desondanks felgeel gekleurd? Kakken de kijkcijfers in nu Rossi van het toneel verdwenen is? En wie wordt de nieuwe nestor nu de oude meester niet langer present is.