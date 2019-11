Analyse: Vijf conclusies na de MotoGP GP van Valencia

En toen viel er een last van Jorge Lorenzo’s schouders

Jorge Lorenzo scoorde zowaar nog wat punten bij zijn laatste optreden, maar dat is ongeveer het laatste waar de rijder om maalde tijdens de 27 ronden durende race op het circuit van Valencia. Door de lastige omstandigheden was het nog een aardige klus om heelhuids de finish te bereiken en toen Lorenzo dat deed op de dertiende plaats, viel er een last van zijn schouders. Niet lang geleden, in Silverstone, strompelde de 32-jarige Spanjaard als een oud mannetje door de paddock en stond hij de pers te woord met een pijnlijke grimas op zijn gezicht, gebutst door de crashes en blessures van het afgelopen jaar. Nu hij in Valencia de finish van de race én zijn carrière bereikte was er een grote lach zichtbaar rond de mond van Lorenzo. Nog eenmaal zette hij een Lorenzo’s Land-vlag in de grindbak en deed hij wat hij in die jarenlange carrière nooit echt had kunnen doen: “Met volle teugen genieten van het leven. Ik heb mijn loopbaan gezond kunnen afsluiten met al onze fans. Wat ik nu ga doen? Meer slapen, meer eten, meer tijd doorbrengen met mijn familie en wat zien van de wereld.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Er komt een goede lichting coureurs aan bij KTM

De Valencia GP stond in het teken van afscheid van een van de beste MotoGP-rijders uit het recente verleden, maar Iker Lecuona kreeg tegelijkertijd de kans om rustig te wennen aan de machine waar hij volgend jaar op gaat rijden. Bij KTM Tech 3 zat de jongeling echter al snel op het niveau van Hafizh Syahrin, die volgend jaar plaats moet maken bij de renstal van Hervé Poncharal. Waar de Maleisiër dit seizoen geen moment beterschap toonde, liet Lecuona zich goed zien. Hoewel hij de finish van de race niet haalde door dezelfde fout te maken als de ervaren Danilo Petrucci en Johann Zarco, gaf hij een goed signaal af. Dat er een aardige lichting aan zit te komen bij KTM, bewees ook Brad Binder. De Zuid-Afrikaan had begin dit seizoen een inferieure KTM onder zijn kont in de Moto2-klasse en heeft derhalve de wereldtitel niet gewonnen. Met zijn overwinning in Valencia naderde hij wereldkampioen Alex Marquez tot op een paar punten, hetgeen volledig anders had kunnen zijn als KTM zich beter voorbereid had op het Triumph-tijdperk op het tweede niveau. Het is zeker dat de MotoGP met de komst van Binder in ieder geval een smaakmaker rijker is. De coureur heeft een spectaculaire rijstijl en het wordt een genot om hem volgend seizoen in de weer te zien met de RC16.

Silly Season 2020 zat vol verrassingen, 2021 wordt knettergek

Het vertrek van Jorge Lorenzo opende een aardig deurtje voor een verlenging van het ‘Silly Season’, zoals de transfergekte in de MotoGP-paddock gekscherend genoemd wordt. Telkens als er ergens een sleutelfiguur wegvalt brengt dat een lawine aan geruchten met zich mee. Johann Zarco werd genoemd als kandidaat, maar Honda geeft de voorkeur aan Moto2-kampioen Alex Marquez. En dat is ook wel te begrijpen. Het is een risico om Zarco in 2020 weer op een fabrieksmachine te zetten, wetende dat de 2019-versie van de Honda misschien wel lastiger was dan de KTM. De Fransman, die zondag overigens nog ondersteboven gereden werd door de machine van Iker Lecuona en zich derhalve op krukken door de paddock bewoog, kwam daarom in contact met Ducati. De Italianen willen de coureur wel stallen bij Avintia, maar hij had daar in eerste instantie geen oren naar. Wellicht verandert dat nu Ducati aangegeven heeft te willen investeren in de noodlijdende renstal van Raul Romero. Wat we in ieder geval kunnen stellen is dat het Silly Season 2020 helemaal knettergek wordt als we de lijn van 2019 voortzetten. Uw redacteur zet zich vast schrap…

Johann Zarco, Team LCR Honda met Gigi Dall'Igna, Ducati algemeen directeur en Paolo Ciabatti Ducati sportief manager

Koele omstandigheden in Valencia oorzaak van veel crashes

Op Phillip Island waren de omstandigheden dusdanig slecht dat de kwalificatie naar voren gehaald moest worden, maar afgelopen weekend in Valencia was het ook erg fris. Het kwik steeg op bepaalde momenten niet verder dan 15 graden Celsius. Dat zorgde voor tal van crashes tijdens de trainingen, maar ook tijdens de race. Valentino Rossi ging op vrijdag twee keer onderuit en beide keren had het te maken met een afgekoelde voorband. “Het is logisch, het is winter”, zei Rossi over het feit dat de voorband te snel afkoelde. Hij toonde begrip voor het feit dat het kampioenschap afgesloten wordt in Spanje, maar suggereerde: “Misschien zou het beter zijn om deze race voor de races in Azië te houden. Dan is het hier een stuk warmer.” Ook tijdens de race waren er zes crashes, stuk voor stuk rijders die grip aan de voorkant van de motor verloren. Franco Morbidelli crashte tijdens de race, hij verklaarde dat het simpelweg te koud was om de voorband op temperatuur te houden: “Er zat niemand voor me die ervoor zorgde dat m’n band warm genoeg bleef. Zeker aan de rechterkant werd de band heel snel te koud. Ik dacht dat ik moest blijven pushen en dan zou het wel beter worden, maar dat bleek niet zo te zijn.” Ook tijdens de Moto3-race, toen het nog kouder was, gingen de jongelingen bij bosjes onderuit. Het zal de roep om hervorming van de kalender opnieuw aanzwellen. Net zoals gebeurde na de race op Phillip Island.

De machine van Valentino Rossi na zijn crash op vrijdag.

2019 was het beste seizoen in de carrière van Marc Marquez

Op de valreep pakte Repsol Honda-coureur Marc Marquez nog even een twaalfde overwinning mee. De wereldkampioen sloot het seizoen daardoor af met een astronomisch aantal van 420 punten. Naast de rijderstitel pakte hij ook de constructeurstitel en het kampioenschap voor teams. We hebben er genoeg over gezegd en geschreven, maar het afgelopen seizoen behoort tot de meest indrukwekkende in zijn nog relatief korte loopbaan. Niet eerder was Marquez zo dominant én constant. Het is indrukwekkend en geeft de concurrentie te denken voor het huiswerk van de komende winter.