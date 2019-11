Analyse: Vijf conclusies na de MotoGP GP van Australië

Lorenzo’s situatie bij Honda is onhoudbaar geworden

Jorge Lorenzo eindigde zondag tijdens de Grand Prix van Australië op 66 seconden achterstand van winnaar en teamgenoot Marc Marquez. Dat was de grootste marge sinds de coureur op Silverstone terugkeerde van een slepende rugblessure, die hij opliep bij een crash in Assen. Opnieuw had Lorenzo zo zijn argumenten voor een teleurstellend optreden. Lorenzo verklaarde dat hij in geen enkele bocht het gevoel had dat hij snel was. De acceleratie was een probleem, de achterband gaf geen grip. Het remmen ging voor geen meter, de coureur had naar eigen zeggen veel last van vibraties.

Er is zo langzamerhand wel genoeg gezegd over de aanhoudende problemen van Lorenzo bij Repsol Honda en het wachten is op de eerste die de knuppel in het hoenderhok gaat gooien. Gooit Lorenzo de handdoek in de ring, dan zit zijn carrière er in principe op (hoewel Ducati nog altijd graag wil dat hij terugkeert), Honda wil anderzijds geen gezichtsverlies lijden door een drievoudig wereldkampioen de deur te wijzen die niet om kan gaan met de machine waar Marquez mee wint alsof het niets is. Bovendien heeft Honda de diensten van Lorenzo niet echt nodig zo lang de regerend wereldkampioen blijft winnen, Marquez gaat de wereldtitel bij de teams eigenhandig binnenhalen voor Repsol Honda. Aan de andere kant komt het moment heel dichtbij dat iemand een besluit moet gaan nemen. Het kan niet zo zijn dat het management van Honda besluit om Lorenzo nog een jaar zo te laten ploeteren. De situatie was al discutabel, maar is nu echt onhoudbaar en het is de vraag hoe lang de lijdensweg van de ooit razendsnelle Lorenzo nog moet duren.

Hoe lang laat Honda voormalig MotoGP-kampioen Jorge Lorenzo nog ploeteren?

Laatste woord over KTM-shuffle nog niet gezegd

Niet voor de eerste keer dit jaar verraste KTM met nieuws tijdens een Grand Prix-weekend. De sensationele Brad Binder – die zegevierde tijdens de Moto2-race - zou zijn MotoGP-debuut maken bij klantenteam Tech 3, maar de situatie veranderde toen Johann Zarco zijn contract verscheurde. Nu gaat Binder naar het fabrieksteam en krijgt Hervé Poncharal met Iker Lecuona weer een jongeling in het nest. Miguel Oliveira was naar eigen zeggen gepasseerd voor het zitje en voelde zich – als je naar zijn verhaal luistert – enigszins terecht de gebeten hond. De Portugees was naar eigen zeggen niet gehoord over een mogelijke overstap, hoewel hij de duidelijke favoriet was voor het zitje. Het management van KTM sprak dit gedurende Australische GP tegen door te zeggen dat Oliveira de eerste was die een voorstel heeft gehad om in 2020 over te stappen naar het fabrieksteam. De buitenwereld krijgt waarschijnlijk nooit te horen hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit, maar het laatste woord is er binnen KTM nog niet over gesproken.

Quartararo’s omgang met tegenslag is bewonderenswaardig

De Grand Prix van Australië was voor Fabio Quartararo een uitgesproken kans op zijn eerste overwinning, iets waar hij naar snakt nu de titel rookie van het jaar binnen is. Op het circuit van Phillip Island komt de Yamaha altijd goed voor de dag, maar het is voor coureurs ook een circuit om het maximale van hun materiaal te vragen. Maar de omstandigheden van dit weekend droegen er niet aan bij. Quartararo smakte in de eerste training tegen het asfalt na een high-sider in Siberia en moest vanwege een enkelblessure de rest van de actie op vrijdag laten schieten. Op zaterdag werd er door het weer amper gereden en kwam Quartararo dus maar minimaal in actie. Toen de kwalificatie op zondagochtend alsnog verreden werd, maakte de coureur een gigantisch statement door toch weer als tweede te eindigen. Na een indrukwekkend optreden in Q1 kon Quartararo zich zonder enige relevante ervaring op Phillip Island meteen meten met de snelste coureurs ter wereld. De race was – zoals bekend – snel ten einde op zondag, maar het maakte nog maar weer eens duidelijk dat we het genoegen hebben naar een speciale coureur te kijken.

In de paddock had Fabio Quartararo een stel krukken nodig om zich voort te bewegen, maar op de Yamaha M1 was hij ondanks zijn crash nog razendsnel.

Plek van Australische GP op kalender blijft een thema

Het Phillip Island Grand Prix Circuit is er eentje voor de fijnproevers. De echte coureurs excelleren op dit circuit waar vertrouwen in het materiaal belangrijker is dan waar dan ook. Wat te denken van de overgang van Gardner Straight naar Doohan Corner, een bloedsnel recht stuk gevolgd door een van de moeilijkste bochten op de MotoGP-kalender. De thuisblijvers moeten wat uurtje slaap opgeven, maar keer op keer worden we op Phillip Island verwend met een klassieke race. Dat was in 2019 niet anders, al was het allesbehalve een doorsnee raceweekend. Door de extreme wind ontstond er zaterdag een gevaarlijke situatie en namen coureurs het verstandige besluit de actie stil te leggen. Naar verluidt waren slechts drie coureurs voor het afwerken van de kwalificatie op zaterdag. Zondag waren de omstandigheden beter, maar feit blijft dat de omstandigheden op Phillip Island in deze tijd van het jaar erg moeilijk te voorspellen zijn. Een move naar het tijdslot van het WK Superbikes, die traditiegetrouw hun seizoen beginnen op het eiland onder Melbourne, zou wellicht verstandig zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat iets dergelijks gaat gebeuren vanwege de logistieke uitdaging die het met zich meebrengt. Hoewel de onvoorspelbaarheid ook wel charme heeft, lijkt het voor de veiligheid van coureurs beter om een dergelijke verplaatsing toch te overwegen.

Strategisch vermogen van Marquez wederom doorslaggevend

Tot slot moeten we het toch nog even hebben over Marc Marquez, die zondag een elfde overwinning aan de zegekar bond en inmiddels vijf races op rij ongeslagen is. Waar de Spanjaard de touwtjes in het verleden nog wel eens liet vieren na het binnenhalen van de titel, is hij dit seizoen gemotiveerder dan ooit om de andere titels ook binnen te halen voor Honda. In het teamkampioenschap is Repsol Honda de koploper Ducati nu genaderd tot op een punt en Marquez is verantwoordelijk voor het binnenhalen van 92% van de punten, met drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo en Stefan Bradl (Lorenzo’s tijdelijke vervanger toen hij geblesseerd was) in de schaduw. De manier waarop Marquez zijn 55ste zege in de MotoGP pakte, was weer bijzonder. De coureur liet Maverick Viñales, die het hele weekend dominant was, het vuile werk opknappen door zelf in de luwte op de tweede plaats te zitten. Pas bij aanvang van de laatste ronde passeerde hij zijn landgenoot en dwong hij hem direct tot een fout in bocht 10. Viñales ging over de schreef en een valpartij was het gevolg. Je kunt het onsportief noemen, maar Marquez weet zijn races dusdanig in te delen dat hij bijna altijd iets over heeft in de slotfase. Ook nu. En met iedere overwinning wordt de op te lossen puzzel voor de concurrentie groter: hoe is de dominantie van Marquez te doorbreken?