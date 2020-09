Analyse: De nieuwe realiteit voor de grootste MotoGP-rijder ooit

En zo trekken de mensen die beweren dat Valentino Rossi inmiddels in de categorie ‘vergane glorie’ behoort weer aan het kortste eind. Natuurlijk, Rossi heeft het zwaar in de MotoGP anno 2020. Met zijn 41 jaar vecht hij tegen rijders die soms 20 jaar jonger zijn en een stuk agressiever zijn. Rossi heeft meerdere generaties overleefd en heeft zich continu opnieuw uit moeten vinden om competitief te blijven. De MotoGP is in 2020 namelijk competitiever dan de sport ooit geweest is, maar Rossi staat nog altijd zijn mannetje. Rossi scoorde in de eerste helft van 2018 maar liefst zes podiumplaatsen, maar in dezelfde periode vorig jaar stond hij slechts twee keer op het podium. Tot op dit moment is de Dutch TT van 2017 nog altijd zijn laatste overwinning. Een vorm van verval die normaal is in deze fase van Rossi’s carrière. In de laatste tien races van 2019 zakte Rossi nog iets verder weg waardoor hij uiteindelijk op de zevende plaats in het wereldkampioenschap eindigde. Hij was vaak de derde Yamaha in koers en zijn positie in de eindstand was de slechtste sinds zijn dramatische periode bij Ducati.

Rossi’s teloorgang viel samen met de plotselinge opkomst van Fabio Quartararo op zijn satellietmotor van Yamaha. De Fransman scoorde in zijn debuutseizoen maar liefst zes pole-positions en zeven podiums waarmee hij een van de grootste bedreigingen was voor wereldkampioen Marc Marquez. Rossi’s teamgenoot Maverick Viñales schreef twee races op zijn naam en eindigde op de derde plaats in het kampioenschap. Yamaha had wel degelijk problemen, maar de M1 was niet bepaald een slechte machine. Het was voor Rossi geen manier om zich in te dekken. “Vorig jaar was ik erg gefrustreerd na de eerste races en vooral na Mugello en Le Mans. Ik reed een paar goede races, een paar podiums, maar daarna waren we het kwijt”, zei Rossi vrijdag. “Ik was aan het worstelen. Mugello was een nachtmerrie, Barcelona was niet slecht, maar daar crashte ik met [Jorge] Lorenzo. Assen was een ramp, Sachsenring was slecht. Maar ook races aan het eind van het jaar zoals Aragon en Valencia.”

Rossi speelde op dat moment serieus met de gedachte om de sport vaarwel te zeggen. Begin dit jaar stelde Yamaha hem voor de keuze om een nieuw contract te tekenen om langer door te gaan, hij weigerde dat. Rossi wilde de tijd om zijn status in het kampioenschap te evalueren. Daarvoor wilde hij zo’n zes tot zeven races de tijd nemen om vervolgens in Mugello bekend te maken welke plannen hij had. Yamaha kon daar logischerwijs niet op wachten en besloot Viñales en Quartararo vast te leggen, twee rijders die ook bij andere merken in de belangstelling stonden. Met de keuze voor Quartararo sorteerde Yamaha voor op de toekomst, maar men weet als geen ander hoe waardevol Rossi kan zijn voor het merk. Op sportief vlak, maar zeker ook op commercieel vlak. Daarom heeft men meegewerkt aan een deal met SRT, die zaterdag dan eindelijk aangekondigd werd. Een coureur als Rossi mag natuurlijk altijd zelf zijn afscheid aankondigen, dat zou Yamaha niet voor hem doen.

Het mag geen geheim zijn dat Rossi niet meer zo sterk staat als in het verleden. Het feit dat Yamaha hem – zoals tweevoudig MotoGP-kampioen Casey Stoner zei – ‘degradeert’ naar een satellietteam, is daar een voorbeeld van. Bij eerdere transfers kon Rossi zijn hele team meenemen, nu is er slechts ruimte om drie leden van zijn entourage mee te nemen. Rossi dacht overigens ook dat hij een 1+1 contract zou tekenen, maar het bleek te gaan om een eenjarige deal. “In eerste instantie was ik bijna boos op Yamaha omdat ze me een droog eenjarig contract aanboden en dat het zeker het laatste contract zou zijn”, verklaarde Rossi. “Maar ik heb gezegd dat het nog niet zeker is dat het mijn laatste seizoen wordt, we moeten zien hoe het gaat.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Het is logisch dat SRT voor eigen belang gevochten heeft. Het team heeft in 2018 immers veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het nauwkeurig samenstellen van een nieuw team. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen met vier overwinningen en nog eens elf podiumfinishes, als ook met de volledige fabriekssteun van Yamaha. Twijfelt men bij Yamaha aan wat Rossi te bieden heeft? Misschien. Maar het zou verkeerd zijn om de Italiaan af te schrijven, zoals men dat in het verleden al te vaak heeft gedaan. Rossi begint volgend jaar aan zijn 26ste Grand Prix-seizoen en hoeft niets meer te bewijzen. Rossi is een legende en heeft de sport gebracht waar deze vandaag de dag staat. Zijn records worden misschien bedreigd door Marc Marquez, maar voor miljoenen mensen over de hele wereld zal Rossi altijd de grootste blijven. En op leeftijd kan hij nog altijd meedoen om podiums, zo liet hij dit weekend weer eens zien.

Rossi weet maar al te goed dat hij nog beter kan worden, anders zou hij een andere beslissing genomen hebben over zijn toekomst. Hij heeft de afgelopen winter veranderingen doorgevoerd om tot dat nieuwe niveau te komen. Het was de reden dat Rossi David Munoz naar zijn team haalde, een nieuwe crew-chief in de MotoGP. Een verse kracht met nieuwe ideeën en een andere filosofie. Rossi is en blijft hongerig en dat het begint zijn vruchten af te werpen, hoewel hij na de eerste GP’s van het seizoen wel even twijfelde. Wat dat betreft is de match met Petronas Yamaha SRT een goede. Ook dat team is hongerig en gelooft dat men Rossi beter kan laten presteren. Rossi geniet misschien niet meer de meeste prioriteit bij Yamaha, maar zijn overstap naar de renstal van Razlan Razali biedt hem ook nieuwe kansen.

Het zal voor de fans en ook voor Rossi zelf wennen zijn, maar de MotoGP-rockster is nog lang niet verdwenen uit de sport. Hij is de oudste van het stel, maar verdient nog altijd een plek in de sport. Daar heeft hij namelijk hard voor gewerkt.

Kans op een ommekeer voor Dovizioso wordt steeds kleiner

Tot slot gaat de blik nog even op Andrea Dovizioso. Op een circuit waar een remonte van de Italiaan verwacht werd, bleef het angstvallig stil. Dovizioso heeft dit seizoen al wat beroerde GP-weekenden gehad, maar tijdens de Catalaanse GP bereikt hij een nieuw dieptepunt. De problemen zijn bekend. De nieuwe achterband geeft te veel grip waardoor Dovizioso zijn gebruikelijke remstijl niet kan aanhouden. Zelfs op een circuit met een laag gripniveau als Barcelona wist Dovizioso de ommekeer niet te bewerkstelligen. Het begint pijnlijk te worden, de andere Ducati’s komen wel regelmatig voor in de top-tien. De Pramac Ducati’s van Jack Miller en Francesco Bagnaia zijn tijdens de races in ieder geval vaste waardes in de eerste helft van de ranglijst.

Na de zware val van Marc Marquez en diens afwezigheid was Dovizioso de topfavoriet voor de wereldtitel. De Italiaan was de afgelopen jaren de voornaamste rivaal van veelwinnaar Marquez. Het is voor Dovizioso bovendien de laatste kans nu de scheiding met Ducati aanstaande is. Het is bijzonder spijtig dat de Italiaan geen ommekeer kan bewerkstelligen, maar het geeft ook wel aan dat de chemie tussen Dovizioso en de Ducati – een enkele uitzondering daargelaten - weg is. Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans op het vinden van een oplossing wordt. Een roemloos afscheid van Ducati zou echter wel zeer ongelukkig zijn na wat hij de afgelopen jaren voor de Desmosedici betekend heeft.