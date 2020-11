Analyse: Het geheim achter het nieuwe MotoGP-succes van Suzuki

Grote namen als Ernst Degner, Barry Sheene, Kevin Schwantz en Kenny Roberts Jr. bezorgden Suzuki in haar zestigjarige racebestaan kampioenschappen. En toch had Suzuki lange tijd een haat-liefdeverhouding met de Grands Prix. Door wisselend succes en een financiële crisis werd in 2011 de stekker uit het toenmalige MotoGP-project getrokken. Lang duurde de afwezigheid niet. In 2014 werd Davide Brivio binnengehaald en werd het team weer van de grond opgebouwd. Aan het eind van dat jaar stond het team voor het eerst met de nieuwgebouwde GSX-RR op de grid. De wildcarddeelname van Randy de Puniet liep echter uit op een drama. Nog voor de race had het merk al verschillende kapotte motorblokken en ook in de race zelf ging het niet lang goed. De Fransman viel uit. Suzuki ging terug naar de tekentafel en kwam in 2015 definitief terug op de grid met Maverick Viñales en Aleix Espargaro in het zadel van de nieuwe motorfietsen.

'Over elke cent wordt nagedacht'

De opmars van Suzuki in de MotoGP verliep niet zonder struikelblokken, zoveel is duidelijk. En toch heeft men zes jaar later een wereldtitel. Het is uitzonderlijk dat een project in zo’n korte periode zo succesvol kan worden. Het ligt in ieder geval niet aan de financiën. Suzuki heeft als enige fabrieksteam op de MotoGP-grid geen grote titelsponsor en werkt met het kleinste budget. Dat is volgens de architect van het project, teambaas Davide Brivio, tegelijkertijd een van de redenen waarom Suzuki zo succesvol is. “Suzuki is een heel groot bedrijf, maar het budget voor het raceteam is heel klein”, verklaarde hij zondag na het winnen van de wereldtitel in gesprek met Motorsport.com. “We hebben in dit project te maken met een limiet en dat heeft ervoor gezorgd dat we zorgvuldig moeten investeren en twee keer na moeten denken voordat we iets uitgeven. Dat kun je alleen doen door zorgvuldig te plannen.”

Maar hoe kan een team dan toch zo succesvol zijn? Geld is belangrijk, maar niet bepalend of je succes hebt in een wereldkampioenschap. Bij Suzuki heeft men op een bewuste manier geïnvesteerd in het personeel en ook de rijders worden vaak op jonge leeftijd naar het team gehaald om zodoende mee te groeien met het project. Naast Alex Rins en Joan Mir debuteerde ook Maverick Viñales bij Suzuki in de MotoGP. Viñales was de eerste winnaar voor Suzuki sinds het nieuwe project gestart werd. Hij won in 2016 de Britse GP op een sensationele manier en vertrok naar Yamaha. In 2017 debuteerde Rins, maar hij raakte vroeg in het seizoen geblesseerd. Bovendien koos het team voor de verkeerde krachtbron. Een jaar later kende Rins weer een wisselvallige start met vijf uitvalbeurten in de eerste negen races. 2019 werd het jaar waarin het tij keerde voor Suzuki, dat Rins voor nog eens twee jaar had vastgelegd. Hij won de Grand Prix van de Verenigde Staten en werd twee weken later tweede in de GP van Spanje. Later dat seizoen versloeg Rins ook landgenoot Marc Marquez op een sensationele manier op Silverstone.

Tot zover lijkt het de ‘normale’ opbouw richting succes in de MotoGP. Maar al die tijd werd er achter de schermen gewerkt aan het verfijnen van het team. Dat werd eigenhandig door Brivio samengesteld. Teamspirit en groepscohesie was daarbij van groot belang: “Deze groep is gemotiveerd om samen te werken en beter te worden”, zei hij. “Dit team is samengesteld met mensen die eigenlijk nog nooit de kans hadden gehad om voor een wereldtitel te vechten. Daarom is dit proces ook zo intens.” Tegelijkertijd werkte men aan het verbeteren van de GSX-RR, een uitdaging waarin de rol van testrijder Sylvain Guintoli niet onderschat mag worden. De machine was een van de beste, zo niet dé beste op de grid. De concurrentie omschreef de Suzuki zelfs meermaals als ‘de perfecte machine’. In de kwalificatie was het vaak niet goed genoeg, maar dat werd gecompenseerd door het feit dat de motor veel zuiniger was met de banden. Daardoor hoefden coureurs minder risico te nemen en konden ze vaak in de laatste fase van de race het verschil maken. Dit was ook de reden dat Mir dit seizoen zo vaak vanuit de middenmoot naar voren kon komen en in tien races zeven keer op het podium stond. Voor de goede orde: hij startte dit seizoen slechts vier keer een race vanaf de eerste twee startrijen.

Aan het eind van een intens seizoen heeft Mir zeven van de laatste tien races op het podium gestaan. Het toetje – naast de wereldtitel – kwam in de Europese GP. Met een fabelachtig sterk optreden liet Mir er geen twijfel over bestaan: hij was de eerste en de beste kandidaat voor de wereldtitel. Een nerveuze week later was het dan zover. Joan Mir omschreef het als zijn slechtste race van het seizoen, maar met een zevende plaats was de wereldtitel binnen. Het was een unieke prestatie van Mir, die bewees dat hij de meest constante coureur op de grid was. Maar het was ook het resultaat van jarenlang bouwen aan een team. Hoe Brivio het voor elkaar heeft gekregen? “Daar bestaat geen vast recept voor”, geeft hij toe. Maar de Italiaan, die in het verleden ook al wereldkampioen werd met Valentino Rossi, wist dat hij iets rond Suzuki moest creëren waardoor het personeel op het hoogste niveau presteert: “We wilden gemotiveerde mensen aan boord halen”, vervolgde Brivio over het opbouwen van het team. “We hebben wat mensen van andere fabrieksteams gehaald, maar de meeste mensen kwamen uit privéteams of uit de Moto2. Voor hen was het een prestatie om voor Suzuki in de MotoGP te werken. We hebben de goede mensen gevonden die hard wilden werken om dit project te laten slagen.”

Zondagmiddag werd Joan Mir tot de nieuwe wereldkampioen gekroond. De mensen van Suzuki vierden feest. De architect keek, terwijl hij een traantje wegpinkte, tevreden toe.