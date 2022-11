Na de testdag in Valencia kon Marc Marquez zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen. Hij had voor het eerst met een compleet 2023-prototype gereden. Deze machine is niet goed genoeg om in het aankomende seizoen mee te vechten voor een kampioenschap, constateerde de Spanjaard. “Het gaat ‘m hiermee niet worden”, zei hij. Die opmerking deed vermoeden dat Honda in de fout was gegaan met de bouw van de nieuwe machine, maar het ligt toch allemaal iets genuanceerder. De machine is absoluut niet op niveau, maar Marquez doelde met zijn wensen ook op andere zaken dan puur het materiaal waarmee Honda moet opboksen tegen MotoGP-grootmacht Ducati.

Eerder dit jaar, na een vierde operatie aan de arm die hij in 2020 zwaar blesseerde, bezocht Marquez de paddock in Oostenrijk. Hij was op dat moment nog aan het revalideren. Daar gaf hij eigenlijk voor het eerst blijk van onvrede over de wijze waarop Honda werkte aan het MotoGP-project. Er werd namelijk amper gewonnen, de machine was steeds minder competitief en ook de andere rijders bakten er bijzonder weinig van. “De motor is niet het probleem”, zei Marquez destijds. “Het gaat om het project. De stroom aan informatie moet de goede kant opgaan. Het belangrijkste is dat we nu begrijpen welke afslag we moeten nemen. Als ik het heb over verandering, doel ik vooral op het concept en de coördinatie.”

In augustus deed Marquez deze uitspraken in het openbaar, maar nog voor zijn operatie werd intern al besproken hoe Honda de situatie moest aanpakken. Na de race in Mugello trok Marquez naar de Verenigde Staten voor de ingreep en terwijl hij in de lappenmand zat, schoot men in Japan in beweging. Ontwikkelingsdirecteur Shinichi Kokubu van HRC was aanwezig bij de Grand Prix van Catalonië. Hij was present om de situatie te scannen met zijn directe onderdanen: HRC’s algemeen manager Tetsuhiro Kuwata en technisch directeur Takeo Yokoyama. Shinya Wakabayashi, algemeen manager van de racedivisie van Honda, was eerder deze maand aanwezig bij de test op het Circuit Ricardo Tormo, de dinsdag na de GP van Valencia.

Het doekt valt over het MotoGP-seizoen 2022, maar Marc Marquez heeft nog maar weinig reden voor optimisme. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ze kwamen om te luisteren”, zegt Marquez. “Belangrijk is dat de mensen aanwezig waren die de verantwoordelijkheid hebben over de bepaalde afdelingen, ze weten waar deze winter de focus moet liggen. Voorheen was er een persoon [Marquez refereert aan Yokoyama, red.] die notities maakte en de feedback doorgaf na de race. Deze keer waren de kopstukken aanwezig en ze begrijpen dat we een stap verder moeten gaan.” Kokubu, Wakabayashi en Kuwata hebben de handschoen opgepakt, zoals gevraagd door Marquez. Yokoyama heeft een stap zijwaarts gedaan, het is nog niet uitgesloten dat hij volgend seizoen van het toneel verdwijnt.

De ontwikkeling van de nieuwe motorfiets raakte na de Misano-test begin september in een stroomversnelling. Het ging echter niet hard genoeg om een volledig prototype af te leveren voor de test in Valencia. Er werden nieuwe onderdelen geleverd en getest, maar het 2023-concept was er nog niet. Honda vroeg Marquez geduldig te zijn en te wachten tot de test in Maleisië, in februari. Daar zal de motor opgebouwd worden volgens het nieuwe concept. “Het is niet wat ik had verwacht, maar ze hebben me al gezegd dat ze voor Maleisië nog een stap gaan zetten ten opzichte van Valencia”, zegt Marquez, die toevoegt: “Eén stap is niet genoeg, ze moeten twee stappen zetten.” Maar Marquez erkent, net zoals zijn HRC-teammanager Alberto Puig, dat er wel degelijk gewerkt wordt. “Er is geen twijfel dat ze in Japan hard gewerkt hebben. Dat is duidelijk, we weten het. Maar helaas zijn we nog niet op de weg terug”, erkent Puig. Hij impliceert daarmee dat het voorlopige 2023-model tegenvalt.

En dus rijst de vraag: heeft Honda de plank opnieuw misgeslagen?

Honda moet aan de bak. Marc Marquez voert de druk op. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

“Je moet begrip hebben voor de rijders”, zegt een Honda-teamlid in gesprek met deze site. “De uitspraken van Marc zijn stevig, maar dat hoort bij zijn werk. Hij zet Honda onder druk om de ontwikkeling van de motor op te voeren.” Het is ook de reden dat Marquez tijdens de testdag niet snel was. Hij reed vijftig ronden (het laagste aantal van iedereen), gebruikte geen zachte achterband en zocht de limiet niet op. Hij eindigde op de dertiende plek, zes tienden achter Luca Marini. Hij had met het gebruik van een zachte band tenminste vier tienden van zijn tijd kunnen halen, maar dat was niet waar Marquez naar op zoek was. Bovendien zou hij met een competitieve tijd een verkeerd signaal afgeven aan Honda.

“De motor is beter dan wat we in 2022 hadden”, laat dezelfde bron doorschemeren. “Het motorblok is wat sterker, de remmen zijn wat beter. We missen nog steeds acceleratie, dat was bij de vorige motor ook een probleem.” De lat ligt hoog voor Honda. Heel hoog. Zo hoog dat de 2023-versie van de RC213V alleen geslaagd is als de rijders van het merk ermee kunnen vechten tegen de Ducati’s. Dat merk beschikt momenteel over het sterkste pakket. De Ducati stond altijd al bekend om de topsnelheid en het vermogen, maar dat voordeel is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. De Italiaanse machine is daarentegen beter geworden in de acceleratie én het bochtenwerk, voorheen een manco. Daarmee is de Ducati de meest complete en meest veelzijdige machine die op de MotoGP-circuits te zien is.

Joan Mir rijdt volgend seizoen naast Marquez bij Repsol Honda. De voormalig Suzuki-rijder viel tijdens de testdag in Valencia met zijn neus in de boter. Hij mocht drie verschillende machines testen: de 2022-versie, de hybride van de Misano-test en – nadat Marquez het genoeg vond – de voorlopige 2023-versie. “Hij was verrast hoe de motor reageerde, maar zijn voornaamste feedback over het motorblok was wel dat hij niet zo agressief was als gedacht”, zegt een HRC-medewerker in gesprek met Motorsport.com. Dat kan gezien worden als een positief signaal. Oud-wereldkampioen Mir was immers de Suzuki gewend, zo’n beetje de meest gebruiksvriendelijke MotoGP-motor uit recente jaren.

Joan Mir heeft zijn kennis van Suzuki mee kunnen brengen naar Honda. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Hoewel Mir vanwege zijn contract met Suzuki nog niet namens Honda met de schrijvende pers mocht praten, was Marquez de man die een uitspraak deed over de feedback van de ex-Suzuki-man. “Een van de zaken die we moeten verbeteren is de tractie”, zegt Marquez na een kort gesprek met zijn nieuwe merkgenoten. “Daar kunnen we een stap zetten, afgaande op de feedback van Mir en [Alex] Rins. Voor de engineers is het belangrijk dat er rijders van een ander merk bijkomen, een van hen is de winnaar van de laatste race.”

Marquez sprak over het belang van de nieuwe Honda-aanwinsten tijdens een evenement, twee dagen na de test in Valencia. De coureur uit Cervera was daar al milder dan op de avond na de test. “De test in Valencia was een precisietraining. Daar geven we commentaar, geven we een richting. Over het algemeen was het goed, wat we getest hebben was een kleine stap vooruit. Maar het is duidelijk dat Honda moet blijven werken om competitief te worden”, aldus Marquez. De negatieve toon maakte plaats voor voorzichtig optimisme: “Boosheid en bedreigingen hebben geen zin, dat leidt alleen maar tot paniek. Honda is volledig gecommitteerd aan dit succes, de reactie in Valencia werd waargenomen door veel engineers in onze pitbox. We moeten de stap in februari afwachten. Ik heb het volste vertrouwen in Honda, ik ben ervan overtuigd dat ik lid ben van de beste constructeur ter wereld en Honda is de enige fabrikant ter wereld die zo’n situatie kan keren.”

In februari zal blijken of Honda inderdaad op de goede weg is.

Krijgt Marquez in februari de door hem gewenste machine waarmee hij voor een zevende MotoGP-titel kan vechten? Foto: Gold and Goose / Motorsport Images