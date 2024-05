Analyse: De mogelijke opvolgers van Aleix Espargaró bij Aprilia

Donderdag maakte Aleix Espargaró in de aanloop naar zijn thuisrace op Circuit de Barcelona-Catalunya bekend dat het MotoGP-seizoen 2024 zijn laatste wordt. De oudste rijder van het huidige deelnemersveld neemt in november in Valencia na veertien seizoenen afscheid van de koningsklasse, waarvan hij de laatste acht jaar heeft doorgebracht bij Aprilia. Mede dankzij zijn ontwikkelingswerk is de RS-GP in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de beste motorfietsen op de grid. Het heeft Espargaró tot dusver drie Grand Prix-zeges opgeleverd, terwijl huidige teamgenoot Maverick Viñales eerder dit jaar de Amerikaanse GP won op de Aprilia.

De contracten van Espargaró en Viñales lopen eind 2024 af en inmiddels is dus duidelijk dat Espargaró niet gaat verlengen. De uit Granollers afkomstige rijder was topfavoriet om zijn contract te verlengen, al was ook Viñales gezien zijn recente successen nadrukkelijk in beeld om aan te blijven bij de fabrikant uit Noale. De bevestiging van Espargarós pensioen brengt Viñales - de huidige nummer vijf in de tussenstand - ogenschijnlijk alleen nog maar dichter bij een contractverlenging. Wel weet Aprilia dat het op zoek moet naar een nieuwe rijder. Dat gebeurt in een rijdersmarkt die tot dusver gedomineerd werd door de vraag wie de teamgenoot van Francesco Bagnaia wordt bij Ducati. Tegelijkertijd hebben veel rijders een aflopend contract.

Deze factoren zorgen ervoor dat er meerdere goede kandidaten zijn om Espargaró op te volgen bij Aprilia. Motorsport.com zet de vijf voornaamste kanshebbers op een rij.

De felste strijd wordt momenteel gevoerd om het tweede plekje bij Ducati. Jorge Martín en Marc Márquez worden als voornaamste kandidaten genoemd voor de plek die nu nog in handen is van Enea Bastianini. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar heeft zich dit jaar goed hersteld na een reeks blessures in 2023, maar ondanks zijn solide seizoensstart wordt hij gezien als de derde optie voor het zitje naast Bagnaia. Een vertrek bij Ducati lijkt dus nabij te zijn voor de rijder uit Rimini, waardoor hij voor meerdere teams een interessante optie kan zijn.

Bastianini is al in verband gebracht met GasGas Tech3, maar manager Carlo Pernat heeft bij Motosa.es al verklaard dat er gesprekken gevoerd worden met Aprilia. Voor de fabrikant is dat absoluut geen gekke gedachte, want men kan er baat bij hebben om een sterke Italiaanse rijder op een sterke Italiaanse motorfiets te hebben. Dat is nog niet eerder het geval geweest bij Aprilia. Bovendien verkeert Bastianini dus in een goede vorm én lijken zijn sterke punten in lijn te liggen met de kracht van de RS-GP. Alberto Giribuola, zijn voormalige crew chief bij Gresini, is de 26-jarige Italiaan heel sterk bij het uitkomen van de bochten. Laat tractie bij het accelereren nu net een van de sterke punten van de Aprilia-motor zijn...

Met Martín (midden) en Bastianini (rechts) zijn twee kandidaten bij Ducati ook in beeld om Espargaró (links) op te volgen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín

Voor zijn contractverlenging bij Yamaha werd de naam van Fabio Quartararo regelmatig in verband gebracht met Aprilia, maar dat gold de afgelopen maanden ook voor Jorge Martín. De huidige WK-leider weet dat hij aan zijn laatste seizoen bij Pramac Ducati bezig is en heeft zijn zinnen gezet op een plekje bij het fabrieksteam. Ook Marc Márquez aast daar op en als Ducati voor de zesvoudig MotoGP-kampioen kiest, lijkt Aprilia een uitstekend alternatief voor Martín. Hij heeft dan alsnog zijn plek bij een fabrieksteam te pakken en rijdt bovendien op een competitieve motorfiets.

De situatie is echter complexer geworden doordat Márquez ook heeft aangegeven dat hij mogelijk openstaat voor een overstap naar Pramac, waardoor hij zijn persoonlijke sponsoren kan behouden en wat de deur voor Martín opent om bij het fabrieksteam van Ducati aan de slag te gaan. Ook is het de vraag wat Aprilia financieel gezien aan Martín kan bieden. Hij verdient nu al enkele miljoenen en wil gezien zijn huidige prestaties graag meer, maar kan en wil Aprilia dat ook betalen? Bij de poging om Quartararo over te nemen van Yamaha is zo'n vier miljoen euro geboden, acht miljoen minder dan wat de Fransman door de Japanse fabrikant geboden kreeg. Een grote cheque hoeft Martín waarschijnlijk dus niet te verwachten bij Aprilia.

Ook bij KTM belooft in 2025 wat te gaan veranderen. De fabrikant heeft Pedro Acosta voor volgend jaar naar verluidt een plek binnen het fabrieksteam beloofd, iets wat gezien de huidige prestaties van de nieuwkomer ook meer dan verdiend is. Als dat daadwerkelijk gebeurt, dan wordt Jack Miller hoogstwaarschijnlijk het kind van de rekening. Zijn contract loopt eind 2024 af en hij is populair bij het management van KTM, maar veel meer dan een plek bij GasGas Tech3 lijkt er niet in te zitten voor de Australiër.

Jack Miller kan een optie zijn voor Aprilia als hij plaats moet maken bij KTM. Foto door: Marc Fleury

Het ligt ook niet voor de hand dat Miller zo'n overstap ziet zitten, aangezien hij in 2022 een aanbod van Ducati afsloeg om het fabrieksteam per 2023 te verruilen voor Pramac. Een overstap naar Aprilia is in dat geval aantrekkelijker voor de 29-jarige uit Townsville, die voor het Italiaanse merk ook een interessante optie is. Miller heeft ervaring in de fabrieksteams van Ducati en KTM en dat is hoe dan ook van waarde voor een fabrikant als Aprilia. Daarnaast is hij op een goede dag een van de snelste rijders van het veld en kan hij gezien zijn leeftijd nog wel enkele jaren mee.

Het contract van Joan Mir bij Honda loopt eveneens eind 2024 af en gezien de huidige problemen die de Japanse fabrikant heeft, is een contractverlenging zo goed als uitgesloten. Het is echter de vraag in hoeverre de wereldkampioen van 2020 bereid is om op financieel vlak in te leveren als hij de kans krijgt om op te stappen bij Aprilia. Bovendien heeft zijn marktwaarde in de afgelopen anderhalf jaar een forse tik opgelopen, waardoor hij door het merk uit Noale mogelijk als een te groot risico wordt gezien. Zelf heeft Mir in ieder geval geprobeerd om zichzelf bij Aprilia op de radar te krijgen.

"De Aprilia is nu een van de beste motoren op de grid. Qua potentieel is het een zeer aantrekkelijke motor", zei Mir nadat hij het nieuws van Espargarós pensioen hoorde. "Ik kan niet anders zeggen dan dat ik niet weet waar ik heen moet gaan. De gedachte dat ik Honda in deze situatie achterlaat, irriteert me echt. Aan de andere kant word ik gewoon al blij van de gedachte aan een overstap naar een competitieve motor. Het is duidelijk dat ik niet weet waar ik heen ga, maar de Aprilia is een fantastische motorfiets." Voor Mir zou Aprilia een prachtige gelegenheid zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar bij de fabrikant staat hij waarschijnlijk niet bovenaan de lijst met kandidaten.

Miguel Oliveira racet al op een Aprilia, maar presteert hij goed genoeg voor een plek in het fabrieksteam? Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De vijfde optie die Aprilia heeft voor 2025 staat momenteel al onder contract bij de fabrikant: Miguel Oliveira. De vijfvoudig MotoGP-racewinnaar racet momenteel voor satellietteam Trackhouse, waar hij over de nieuwste versie van de RS-GP beschikt. Toch slaagt hij er nog niet in om dezelfde resultaten te noteren als Espargaró en Viñales, die regelmatig meestrijden om het podium. Oliveira moet het tot dusver doen met twee achtste plaatsen. Ook vorig jaar viel het niet mee wat de Portugees presteerde, al waren diverse blessures aan te dragen als verzachtende omstandigheid.

Dat geldt niet voor de eerste vijf raceweekenden van 2024 en dus vallen zijn prestaties ietwat tegen in vergelijking met de huidige rijders van het fabrieksteam. Terwijl Oliveira met goede kansen op een fabriekszitje begon aan 2025, lijkt hij zich nu in een situatie te bevinden waarbij hij niet de eerste keuze is om een plek bij de hoofdmacht te krijgen. Tegelijkertijd laat hij op dit moment wel meer dan genoeg zien om aan te kunnen blijven bij Trackhouse, waarmee toekomstige promotie in beeld blijft.