Analyse: Waarom Honda de logische keuze maakte voor Alex Marquez

Na een lang seizoen kijkt iedereen in de paddock uit naar het einde van het seizoen en dat geldt ook voor de aanwezige journalisten. Maar dat het een rustig weekend zou worden was al uitgesloten toen er op donderdagochtend voor de Grand Prix een bericht binnenrolde dat Jorge Lorenzo een ‘bijzondere mededeling’ zou doen. De Spanjaard kondigde zijn afscheid aan en vanaf dat moment was het gekkenhuis in de paddock van het Circuit Ricardo Tormo. Dat duurde nog wel zo’n 24 uur nadat Marc Marquez zijn twaalfde zege van het seizoen pakte.

In theorie was het afscheid van Lorenzo de perfecte gelegenheid voor Johann Zarco om bij een fabrieksteam te tekenen, maar vanuit verschillende hoeken werd al snel duidelijk dat de prioriteit bij een andere coureur lag. Vanuit de Japanse renstal, maar ook vanuit het Marquez-kamp, kwam een andere naam naar voren: Alex Marquez. De jongere broer van Marc en de kersvers Moto2-wereldkampioen. Een paar maanden eerder had hij al een nieuw contract bij Moto2-team Marc VDS getekend. De naam Alex Marquez ontketende echter een fascinerend schaakspel in de verschillende trucks in de paddock van Valencia. Aan de ene kant verzekerde Marc de verzamelde pers ervan dat hij zich niet bemoeide met de keuze van Repsol Honda om ervoor te zorgen dat zijn broertje het zitje kreeg, maar hij maakte er geen geheim van dat daar de voorkeur lag. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet zag zitten om tegen mijn broer te racen in de MotoGP”, herhaalde hij meermaals.

De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen hoefde echter geen eisen te stellen. Een insinuatie alleen was genoeg om Honda zover te krijgen de zaakwaarnemer van de broers te benaderen. Voor Honda stond er meer op het spel. Marquez is op dit moment met Honda in gesprek over een nieuw contract.Het is vanzelfsprekend dat de renstal alles uit de kast haalt om de coureur die dit decennium in de MotoGP heeft gedomineerd binnen de gelederen te houden. Als Marc terughoudend was geweest bij het uitspreken van zijn voorkeur, zou hij helemaal niets gezegd hebben over welke kleur zijn broer zou dragen in 2020. Met zijn uitspraken forceerde hij dus wel degelijk dat Honda zou werken aan een niet eerder vertoonde samenwerking binnen het team.

Bepaalde mensen geloven dat Honda er verstandig aan had gedaan de onervaren Alex naar satellietteam LCR te sturen. Maar dat zou alleen voor een verschuiving van het probleem gezorgd hebben. Cal Crutchlow en Takaaki Nakagami rijden voor het team waarvoor teambaas Lucio Cecchinello de perfecte formule gevonden heeft wat betreft sponsoring. Die constructie was als een kaartenhuis in elkaar gedonderd als een van beide rijders de overstap had moeten maken naar het fabrieksteam en plaats zou moeten maken voor de jongste van de Marquez-broers.

Als je alles op een rij zet was het eigenlijk best logisch om de MotoGP- en Moto2-kampioen binnen een team te hebben. Behalve dan voor Johann Zarco. Die vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij Ducati en krijgt een zitje bij satellietteam Avintia. Voor hem was de kortstondige periode bij LCR Honda, waar hij de geblesseerde Nakagami verving, een mooie kans om zichzelf weer in de kijker te rijden.

Marc Marquez won dit seizoen twaalf races in de MotoGP

De grid voor 2020 staat voor 95 procent vast en dus is dit een mogelijkheid om de verdere implicaties van Marquez' komst te bekijken. Afgezien van de stem die zijn broer al dan niet gehad heeft in de keuze voor de Moto2-kampioen, staat het buiten kijf dat dit het goede moment was voor Marquez om de opstap naar de koningsklasse te maken. De Moto2-titel legitimeert de keuze volledig, of zoals Valentino Rossi het noemde: “We hebben het over de wereldkampioen in Moto2. Het is niet dat hij dat zitje van iemand gestolen heeft.”

Het was riskant geweest om nog een seizoen op het tweede niveau te rijden. Dat is vooral te danken aan het ijzersterke deelnemersveld en de technische verschillen in de klasse. Het winnen van het kampioenschap is genoeg reden om iemand een contract aan te bieden in de MotoGP, dat moge duidelijk zijn. Aan de andere kant brengt een gewild zitje zoals dat van Repsol Honda de nodige verantwoordelijkheid en druk met zich mee. De 23-jarige Marquez moet daarmee leren omgaan, bij voorkeur door goede resultaten te scoren. De ontgoocheling van Lorenzo is geen reden om Marquez voor het begin van zijn MotoGP-carrière al af te schrijven. De coureur verdient nu eenmaal tijd om zich aan te passen aan de klasse. Niemand zal realistisch gezien verwachten dat hij direct om de knikkers mee gaat doen.

De beroemde kleuren van Repsol Honda, die in haar geschiedenis zoveel kampioenen heeft voortgebracht, legt aan de andere kant ook druk op de schouders van de jongeling. Alleen de resultaten zullen duidelijk maken wat voor rijder hij is en of hij past bij Honda. Hij zou zichzelf een enorme dienst bewijzen als hij laat zien met die last om te kunnen gaan. “Alex is aan het einde van zijn cyclus in Moto2 gekomen en voelt zich klaar voor MotoGP, een paar jaar geleden was dat niet zo”, zei zijn broer Marc. Honda deelde die mening. “Toen duidelijk werd dat Jorge zou vertrekken was het normaal dat we Alex in overweging zouden nemen als alternatief”, zei Honda-teammanager Alberto Puig. “We kregen deze kans omdat deze jongen, wiens achternaam Marquez is, wereldkampioen werd in de Moto2. Het zou een slechte zaak zijn als de grote merken een dergelijke rijder niet zouden overwegen. Hij is jong en Honda kijkt naar de toekomst. Dit past goed bij elkaar en het is toeval dat hij de broer van Marc is. Dat is niet de reden dat Alex bij ons gaat rijden. Hij heeft van niemand een cadeau gekregen."

Wat moeten we in 2020 verwachten van de tweevoudig wereldkampioen in Moto3 en Moto2? “Dit is een geweldige kans voor hem en hij moet er het beste van maken”, zei Puig, die zelf al sinds 1993 aan Honda verbonden is. “We moeten hem de kans geven en hem beoordelen op zijn waarde. De resultaten en leercurve zullen laten zien of het een goed seizoen is geweest.”

Alex Marquez, Repsol Honda Team tijdens de test in Jerez

De tweede hamvraag in de casus Alex Marquez is: Welke invloed gaat de aanwezigheid van zijn jongere broer hebben op Marc? Mensen die nauw samenwerken met de wereldkampioen geloven dat het geen afleiding voor hem zal zijn. De meerderheid van de paddock gelooft echter – inclusief de schrijver van dit epistel – dat Marc het moeilijk gaat vinden om zich af te sluiten van de problemen waar zijn broer in het eerste seizoen ongetwijfeld mee te maken krijgt. Zeker op een lastige machine zoals de RC213V.

Er zijn twee mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst: Een daarvan kan erin resulteren dat de jongste broer een afleiding vormt voor de wereldkampioen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij – als persoon die leeft en traint met Alex – zaken ziet die de buitenstaander niet waar kan nemen. Met dergelijke karakters en de intellectuele kracht van de beide heren mogen we het tweede scenario zeker niet uitsluiten.