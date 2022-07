Analyse: Hoe Formule 1-invloeden de MotoGP veranderd hebben

De laatste grote technologische bijdrage van een Japanse MotoGP-fabrikant was de introductie van de naadloze versnellingsbak die Honda in 2011 introduceerde. Op dat moment was het een grensverleggende innovatie in de MotoGP. Maar het systeem was al bekend in de Formule 1, waar het al jaren gebruikt werd. De HRC-engineers hadden het simpelweg aangepast voor motoren. Ducati slaagde er nog hetzelfde jaar in om het systeem over te nemen en te integreren, al had men daar nog wel wat meer tijd nodig om het te perfectioneren. Yamaha kwam er pas in 2013 mee terwijl de rest van de fabrikanten er nog eens twee jaar over deden om het klaar te krijgen.

De naadloze versnellingsbak kwam tot stand na een samenwerking tussen de verschillende afdelingen bij Honda, geïnspireerd op de F1-technologie. Sindsdien hebben de technici altijd met een schuin oog naar de 'andere' paddock gekeken om te kijken welke technologie bruikbaar was in de MotoGP. Op het gebied van aerodynamica zijn de grootste stappen gezet, grotendeels aangevoerd door Ducati. Op dat vlak hebben de Japanse constructeurs de slag gemist ten opzichte van de Europese fabrikanten.

In de afgelopen jaren zijn sommige teams nog verder gegaan door talent uit de Formule 1 over te hevelen naar de MotoGP. Aprilia is hier het beste voorbeeld van. Na de komst van voormalig Ferrari-teamlid Massimo Rivola hebben verschillende mannen uit de Formule 1 zijn weg gevolgd naar Aprilia. Het team is flink op de kop gezet en plukt daar nu de vruchten van. Het is geenszins toeval.

Door de komst van Rivola als technisch directeur kon Romano Albesiano zich focussen op de ontwikkeling van de machine. Rivola veranderde op zijn beurt enkele zaken in het management en de organisatie. Hij haalde Formule 1-mensen naar het team. Luca Marmorini was een van hen. De Italiaanse motorenspecialist vertrok bij Ferrari en ging toen als zelfstandige verder om teams te helpen met het ontwikkelen van racemotoren. Vooral auto's, maar bij Aprilia boekte hij zijn grootste successen. De RS-GP is anno 2022 een van de beste motoren op de grid. Nu heeft ook Yamaha zich verzekerd van de kennis en kunde van Marmorini, hij moet zorgen dat Fabio Quartararo het vermogen krijgt waar hij al een tijd om vraagt.

Massimo Rivola's komst bij Aprilia heeft het merk naar grote hoogten gebracht. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Het is goed en slecht", zegt Quartararo als Motorsport.com hem vraagt of het positief is dat de MotoGP inspiratie put uit de Formule 1. "We gaan met deze onderdelen steeds sneller en sneller, maar de sport wordt er ook een stuk moeilijker door." De regerend wereldkampioen in de MotoGP erkent dat de Japanse fabrikanten de slag gemist hebben. "De Italiaanse merken lopen voor op het gebied van techniek, ze proberen altijd bepaalde zaken te verbeteren en zoeken naar de grenzen van het reglement", gaat de Fransman verder. "Ze spelen hun kaarten erg goed en staan zodoende een stap voor de Japanners."

Ducati heeft ook mensen uit de Formule 1 gehaald, zeker op het gebied van aerodynamica. Na de komst van Gigi Dall'Igna, een technisch meesterbrein in de MotoGP, heeft het Italiaanse merk een significante stap gezet. Maar zelfs voor de komst van Dall'Igna was men in Borgo Panigale al aan het kijken naar de Formule 1 en huurde men Max Bartolini in, een voormalig engineer van Ferrari.

De afgelopen jaren is de MotoGP een kampioenschap geworden waar engineers veel meer gewicht dragen dan voorheen Andrea Dovizioso

"Ik vind het goed dat we naar de Formule 1 kijken", zegt Ducati-rijder Francesco Bagnaia op dezelfde vraag als Quartararo. "Alles wat ons kan helpen om de motor te verbeteren en sneller te worden is positief, daar ben ik blij mee en dat vind ik dus prima." Waar Quartararo denkt dat de Japanse teams de slag missen, is Bagnaia het daar niet mee eens: "Yamaha gaat aan kop in het wereldkampioenschap, vorig jaar hebben ze gewonnen en in 2020 was Suzuki de winnaar", waarschuwt Bagnaia, die namens Ducati nog altijd op jacht is naar de eerste wereldtitel sinds Casey Stoner in 2007. "De Japanse merken winnen nog steeds en de Europese teams zijn zich aan het verbeteren, maar we missen zeker nog iets."

Quartararo erkent dat F1-expertise de afgelopen jaren grote invloed gehad heeft op de MotoGP. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Een rijder die de opkomst van de Formule 1 in de MotoGP bijna helemaal heeft meegemaakt is Andrea Dovizioso, tevens een persoon die dit soort dingen altijd met een kritische blik bekijkt. De RNF Yamaha-rijder had in het verleden bij Ducati veel confrontaties met Dall'Igna over de ontwikkeling van de Desmosedici. Dovizioso gelooft dat een blik op de tijdenlijsten en het grote aantal podiumklanten genoeg is om vast te stellen dat de engineer in de MotoGP belangrijker is dan ooit tevoren. "De afgelopen jaren is de MotoGP een kampioenschap geworden waar engineers veel meer gewicht dragen dan voorheen", zegt Dovizioso in gesprek met Motorsport.com. "In die context helpt het ook om engineers aan te trekken uit de Formule 1, die weg zijn we een tijd geleden al ingeslagen. De motoren worden op een andere manier gereden. Er zijn veel zaken geïntroduceerd om de rijder te helpen. Dat komt vooral door het initiatief dat de engineers genomen hebben in de projecten. We moeten erkennen dat die verandering werkt. Of we het nu leuk vinden of niet, zo is het nu eenmaal."

Het lijkt misschien toeval, maar er is voldoende data om te bewijzen dat de MotoGP de afgelopen jaren zeer onvoorspelbaar is geworden met de komst van betere engineers. De importantie van een goede rijder is daardoor afgenomen. De laatste drie rijderskampioenschappen zijn gewonnen door drie verschillende coureurs van drie verschillende merken: Marc Marquez (Honda) in 2019, Joan Mir (Suzuki) in 2020 en Fabio Quartararo (Yamaha) in 2021. Dat is niet meer gebeurd sinds Nicky Hayden (Honda), Casey Stoner (Ducati) en Valentino Rossi (Yamaha) in de jaren 2006, 2007 en 2008.

Dit jaar zou het voor het eerst kunnen voorkomen dat er in deze reeks een vierde coureur op een vierde merk wereldkampioen wordt, maar dan moet Aleix Espargaro van Aprilia een sterke tweede seizoenshelft afwerken. Een andere duidelijke trend is het grote aantal rijders dat MotoGP-races wint. Tussen 2019 en 2022 stonden maar liefst vijftien verschillende rijders op de hoogste trede van het podium, dat was een paar jaar eerder nog ondenkbaar. Tussen 2013 en 2016 werden alle overwinningen gedeeld door vier rijders: Marquez, Rossi, Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa. De verschillen worden steeds kleiner. Kijk maar naar de uitslag van een willekeurige training. Het is vaker regel dan uitzondering dat de eerste twintig binnen een seconde staan. De marges die bepalen dat een coureur al dan niet doorgaat naar Q2 zijn in de meeste gevallen tot op duizendsten van een seconde.

En kijk nog eens naar Aprilia. In 2019 ging Espargaro in de Argentijnse Grand Prix met een achterstand van 25,292 seconden over de finish. Hij werd negende met een racetijd van 42m.08.80s. Dit jaar won Espargaro op Termas de Rio Hondo met een tijd van 41m36.198s. Hij was ruim een halve minuut sneller.

Aleix Espargaro liet met zijn overwinning in Argentinië zien hoe het MotoGP-landschap veranderd is. Foto: MotoGP

Hoe wordt er aan de andere kant aangekeken tegen deze ontwikkeling? Motorsport.com zocht contact met een zeer ervaren voormalig Ferrari-engineer om te achterhalen of het goed is dat de MotoGP zo naar de Formule 1 kijkt. "Op sommige vlakken is de Formule 1 een stuk verder dan de MotoGP", zegt hij. "Van aerodynamica, motoren, versnellingsbakken, wielophanging of simpelweg het management van de verschillende werkgroepen binnen een team. Dat is allemaal veel kleiner bij de MotoGP."

Naast een minder hoog budget ligt hier een grote tekortkoming van de MotoGP ten opzichte van de koningsklasse van de autosport. De teams in de MotoGP zijn veel kleiner en het betekent dat de teamleden van alles een beetje moeten kunnen. Op dat vlak kan F1-talent het verschil maken, zegt de engineer. "Ervaring met andere technologie en specialisatie", legt hij uit. "Een Formule 1-team bestaat uit 1.500 mensen en een MotoGP-team is veel kleiner. Je moet de kennis van deze mensen op de juiste manier inzetten en ze op projecten zetten waar ze het beste kunnen presteren. Dat is heel belangrijk in de Formule 1 en zeker in de MotoGP. Alle Formule 1-teams hebben dit moeten leren toen ze begonnen."

De MotoGP-prototypes zijn behoorlijk geavanceerd, maar er is geen enkele twijfel mogelijk dat men op bepaalde vlakken nog veel verder kan gaan. "De MotoGP heeft de afgelopen jaren veel technologie overgenomen uit de Formule 1", gaat hij verder. "Het naadloze schakelen kwam al in 2005 in de Formule 1. We werken al meer dan dertig jaar met pneumatische kleppen in de Formule 1. Twintig jaar geleden waren er in de Formule 1 nog geen hybride-systemen, maar de motoren konden per liter al meer dan 300 pk produceren. Er is veel technologie die voor de verschillende kanten bruikbaar is."

Bovenal is de MotoGP getransformeerd op het gebied van aerodynamica. Ondanks die aanpassing denken F1-experts dat de MotoGP op dat vlak nog heel veel kan winnen.

Wat betreft de aerodynamica staat de MotoGP nog in de kinderschoenen, vinden F1-experts. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dat is nog een klein gebied in de MotoGP, maar doorslaggevend in de Formule 1", zegt de engineer. "Het overdragen van technologie is heel belangrijk. Van het gebruik van CFD tot de inzet van windtunnels. In een Formule 1-team zijn 120 mensen continu bezig met aerodynamica, verdeeld over verschillende werkgroepen. In de MotoGP is een kleine groep verantwoordelijk voor de hele machine. De fouten die in de Formule 1 al gemaakt zijn, hoeven niet gemaakt te worden in de MotoGP."

Het gaat niet om het kopiëren van de Formule 1 of om van de MotoGP een soort F1 op twee wielen te maken, maar het gaat wel om het benutten van de ervaring, organisatie en technologie die de toekomst van de Formule 1 in de afgelopen decennia bepaald hebben. De knappe koppen van de MotoGP proberen de fouten van hun collega's in de autosport nu te voorkomen en de ontwikkeling daarmee nog meer te versnellen.

Heeft Massimo Rivola van Aprilia gezorgd voor een ommekeer in de denkwijze van de MotoGP-paddock? Foto: Gold and Goose / Motorsport Images