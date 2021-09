Analyse: Hoe Bagnaia Marquez achter zich kon houden in Aragon

Al redelijk vroeg tijdens de Grand Prix van Aragon werd duidelijk dat de strijd om de overwinning zou gaan tussen Francesco Bagnaia en Marc Marquez. Het tweetal lag vanaf de eerste ronde op de twee voorste posities en gaandeweg voerden zij het tempo zodanig op dat niemand kon volgen. Al die tijd bleef Marquez rustig achter Bagnaia aan rijden. Heel kort liet hij zelfs een gaatje van een seconde vallen, om die daarna weer dicht te rijden. Het bleek de opmaat naar een spervuur van aanvallen in de laatste drie ronden van de race. Maar liefst zeven keer zette de zesvoudig MotoGP-kampioen zijn machine naast die van Bagnaia, die echter op iedere aanval een antwoord had en na 23 ronden als eerste over de finish kwam op Motorland Aragon.

Daarmee heeft Bagnaia zijn eerste zege in de MotoGP dus binnen. Het is de eerste keer sinds zijn Moto2-zege in Japan in 2018 dat de Italiaan als eerste onder de finishvlag doorkwam. Daar waar hij in die klasse soms op dominante wijze won, had hij nu Marquez de hele race in zijn nek hijgen. "Met nul seconden voorsprong is het moeilijker, vooral ook omdat ik Marc achter me had. Ik weet dat hij altijd een poging doet voor een gekke inhaalactie die je niet echt verwacht. Dus het was niet makkelijk", zei Bagnaia. Doordat Marquez aanvankelijk geen inhaalpogingen deed, wist de Ducati-rijder dat hij de snelheid op moest voeren. "Ik probeerde gewoon een zo hoog mogelijk tempo te rijden, maar zo snel had ik niet verwacht in deze hitte. Het gevecht was leuk, ik heb er heel erg van genoten en dat maakt de overwinning nog wat zoeter."

Ducati ijzersterk qua acceleratie en onder remmen

Met zijn aanvallen in de laatste drie ronden slaagde Marquez er dus niet in om de winst weg te kapen bij Bagnaia. Het leverde desondanks een vermakelijk duel op dat de gedachten bij de fabrieksrijder van Honda laat teruggaan naar de duels die hij uitvocht met voormalig Ducati-rijder Andrea Dovizioso. "Ik heb het geprobeerd en ik denk dat het een show was waarvan de mensen genoten hebben. Natuurlijk probeer ik te winnen, maar voor ik het probeerde wist ik al dat het heel moeilijk zou worden. Toen ik het in 2018 en 2019 probeerde tegen Dovizioso, wist ik ook dat hij er zou zijn en dat hij heel goed zou verdedigen", verklaarde Marquez.

Francesco Bagnaia, Ducati Team MotoGP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Zo gek is die vergelijking niet, want de strijd tussen Bagnaia en Marquez deed inderdaad denken aan het gevecht dat Marquez tijdens de Oostenrijkse GP van 2019 voerde met Dovizioso. Ook ging de Ducati-rijder lang aan kop, om in de laatste drie ronden meerdere keren aangevallen te worden. Dovizioso kwam destijds als winnaar uit de strijd met Marquez, net zoals Bagnaia daar in Aragon in slaagde. Dat zegt iets over beide rijders, maar ook over de motor van Ducati. "Strijden tegen Ducati-rijders is heel moeilijk, want ze remmen heel laat en de acceleratie is ook heel goed. Daarnaast reed Pecco vandaag perfect", erkent Marquez.

"Geef het op en rij de race uit"

Al jaren geldt dat de Ducati's ijzersterk zijn op de acceleratie uit de bochten, maar ook in de remzone. Dovizioso was in zijn tijd bij het merk uit Bologna steevast een van de beste en laatste remmers in de MotoGP. Dat de Ducati anno 2021 ook uitstekend werk levert in de remzone, werd door Bagnaia bewezen in Aragon. Het hele seizoen oogt de GP21 al sterk onder het remmen en de nieuwste winnaar in de MotoGP leek daar in de slotfase van de race van te profiteren. Marquez kon na het rechte stuk richting de laatste bocht geen enkele serieuze poging doen, doordat Bagnaia daar extreem laat kon remmen. Ook bij zijn andere inhaalpogingen ging de leider zelf laat in de ankers, waardoor Marquez wijd ging en de koppositie meteen weer uit handen gaf.

"Marc probeerde het zeven keer, maar ik probeerde ervoor te zorgen dat Marc geen enkele bocht voor mij zou rijden", vertelde Bagnaia over zijn tactiek in de slotfase. Na zes gepareerde aanvallen volgde in de laatste ronde een ultieme poging van Marquez in bocht 12, de plek waar Bagnaia al de hele race sterk oogde. "Ik remde daar zo hard en laat. Toen ik hoorde dat hij probeerde om mij in te halen, wist ik zeker dat hij wijd zou gaan. Het was onmogelijk om op de lijn te blijven", zei hij. De aanval slaagde uiteindelijk niet en dat bleek de beslissing in de wedstrijd, zo wist Marquez ook. "In bocht 12 voelde ik mij niet heel goed, maar ik moest het proberen. Ik kom aan bij de bocht en zit op de vuile lijn. Ik probeerde te glijden zoals op een dirt track, maar ik kon de motor niet stoppen. Dat was het moment dat ik bij mezelf dacht: 'Marc, geef het op en rij de race uit'."