Analyse: Het jaar van de belangrijke keuze voor Yamaha (en Rossi)

Terwijl men achter de schermen werkt aan de wederopbouw van Yamaha als grootmacht in de MotoGP, beginnen de rijders komende week aan een nieuw seizoen. Zij komen dan voor het eerst in actie tijdens de pre-season test op het circuit van Sepang. Ondanks dat Yamaha de afgelopen twee jaar niet veel meer presteerde dan het winnen van een handvol races, wordt er door de concurrentie nog altijd rekening gehouden met het merk. En terecht, ook in de slotfase van vorig seizoen liet Maverick Viñales zien dat Yamaha nog altijd heel sterk is. Of beter gezegd: weer sterk is geworden.

Lin Jarvis deed deze winter een boekje open over de perikelen bij het merk. Er waren interne eilandjes waardoor de verschillende afdelingen niet goed genoeg samenwerkten. Daardoor liep de achterstand op Ducati en ook Honda steeds verder op. Na een leerfase kwam ook Suzuki daarbij. Eind 2018 beschikte Yamaha over de vierde beste motor op de grid. Er werd actie ondernomen, maar daardoor zag de wereld er afgelopen seizoen niet heel erg anders uit. De rijders van het fabrieksteam, Viñales en Rossi, hadden nog altijd moeite met bepaalde technische eigenschappen van de M1. Een gebrek aan topsnelheid was een van de grote thema’s.

Roodgloeiende telefoons

Het lichtpuntje van Yamaha in 2019 was zonder enige twijfel Fabio Quartararo. De debutant uit de Petronas Yamaha SRT-formatie verraste vriend en vijand tijdens zijn eerste seizoen in de klasse en wordt door MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez al omschreven als dé concurrent voor de toekomst. De Fransman scoorde zes pole-positions, stond zeven keer op het podium en maakte het leven van de eerdergenoemde Marquez een paar keer zuur. De rechtstreekse duels werden allemaal in het voordeel van de Honda-man beslist, maar er bestaat onder MotoGP-insiders inmiddels geen twijfel meer dat Quartararo een geweldige toekomst tegemoet gaat. Het is dan ook logisch dat de telefoon van zijn manager roodgloeiend staat. Want wie wil deze groeibriljant niet binnen de gelederen hebben?

De strijd om Fabio Quartararo is begonnen. Gaat hij in 2021 naar het fabrieksteam of gaat hij naar een andere fabrikant?

Yamaha staat – logischerwijs – vooraan in de rij, maar staat tegelijkertijd voor een enorm lastige keuze. Want wie van de drie topkandidaten voor 2021 moet vertrekken? Valentino Rossi is de onmiskenbare sleutelspeler in het hele verhaal van Yamaha’s transferplannen. De MotoGP-nestor overweegt om er nog eens een contractperiode achteraan te plakken, maar alles hangt ervan af hoe competitief Yamaha is in de eerste races van dit seizoen. Als het meezit en Rossi de problemen die hij de afgelopen tijd had met de Yamaha kan ombuigen om weer competitief te zijn, lijkt het vrij logisch dat de Italiaan er nog maar eens een periode bij doet. Als het tegenvalt kan het ook zomaar zijn dat Rossi dit jaar zijn afscheidstournee doet en zich in 2021 richt op een nieuw avontuur.

Rossi heeft sleutel in handen

In beide gevallen heeft dit grote consequenties voor Yamaha en men is in zekere zin afhankelijk van Rossi. Het is ondenkbaar dat de Japanse fabrikant zegt dat er geen plek meer is voor een negenvoudig wereldkampioen. Aannemende dat Rossi er nog minimaal een jaar aan vastplakt, wordt Maverick Viñales vermoedelijk het kind van de rekening. De Spanjaard is echter de enige die de afgelopen twee seizoenen nog eens een overwinning pakte voor Yamaha. Viñales begon als herboren aan het 2019-seizoen nadat het leek alsof hij een nieuwe voorraad ‘mentale weerbaarheid’ had ingekocht. Waar hij zich in voorgaande jaren nogal eens emotioneel uitliet over de problemen bij Yamaha, was dat vorig jaar amper te merken. Door zijn persoonlijke groei kwam hij sterk voor de dag en had hij naast Assen en Sepang ook moeten winnen op Phillip Island.

Maverick Viñales was de enige die de afgelopen twee jaar races won voor Yamaha.

Ook interessant is de rol van Franco Morbidelli in dit geheel. De voormalig Moto2-kampioen werd afgelopen seizoen regelmatig omver geblazen door Quartararo, maar de Italiaan weerde zich kranig en eindigde vijf keer in de top-vijf. Als protegé van Valentino Rossi werd hij gezien als de ideale opvolger van zijn leermeester, maar de komst van zijn jongere teamgenoot heeft daar verandering in gebracht. De mogelijkheid dat Morbidelli naar het fabrieksteam gaat bestaat nog altijd, maar de Braziliaanse Italiaan staat wel overduidelijk als vierde in de rangorde.

Met drie topkandidaten voor twee zitjes zit Yamaha in een spagaat wat betreft de rijdersmarkt. Ducati heeft interesse getoond in Viñales. De Spanjaard zou door het Italiaanse merk gezien worden als mogelijke vervanger voor Andrea Dovizioso. Logischerwijs is er van alle kanten interesse voor Quartararo. De bal daarvoor ligt bij Yamaha, dat als eerste toe moet slaan om de gewilde jongeling binnen te halen. Verschuivingen zijn onvermijdelijk, maar er moet in eerste instantie vooral gewacht worden op Rossi. Hij heeft de figuurlijke sleutel van Yamaha in handen.