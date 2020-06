De harde les voor KTM op de MotoGP-transfermarkt

Bijna twee weken geleden onthulde Motorsport.com dat de jongste Espargaro-broer een mondeling akkoord had gesloten met HRC voor 2021. Dat nieuws kwam enkele dagen nadat we ook al konden melden dat Jorge Martin zijn plek bij KTM op zou geven om bij Ducati zijn debuut in de MotoGP te maken. De voormalig Moto3-rijder krijgt aan het eind van zijn tweede seizoen in Moto2 bij KTM een competitief zitje bij Pramac Ducati. Binnen enkele dagen verloor KTM twee van de drie belangrijkste rijders die het in de gelederen had, Brad Binder is de derde in dit rijtje. Het management van de Oostenrijkse motorfabrikant deed alles om Martin binnenboord te houden, maar hij veranderde niet meer van gedachten. Afgelopen week trok uittredend Ducati-rijder Danilo Petrucci naar Oostenrijk om een deal te tekenen waarmee hij in 2021, naast Binder, het oranje lederen pak aan mag trekken.

De komst van Petrucci bij KTM bevestigde nog maar eens dat Espargaro echt naar Honda vertrekt. Het is anderzijds ook zo dat het vertrek van Petrucci betekent dat Andrea Dovizioso dicht bij een nieuwe deal is met Ducati. Het lijkt toch behoorlijk onwaarschijnlijk dat de Desmosedici besluit om Petrucci te laten gaan als een langer verblijf van Andrea Dovizioso nog niet in beton gegoten is. De alternatieven, Johann Zarco en Francesco Bagnaia, bieden minder garanties dan Petrucci. De Italiaan was een jaar geleden immers nog succesvol tijdens de Grand Prix van Italië.

De onderhandelingen tussen Dovizioso en Ducati zijn niet bepaald vlot verlopen, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Het is de moeite waard om dat eens in context te plaatsen. Het huidige contract (2019-2020) van de Italiaan is zo’n 6 miljoen euro per jaar waard en de rijder is dat bedrag ook meer dan waard. Hij eindigde de afgelopen drie seizoenen op de tweede plaats in het kampioenschap, Marc Marquez was superieur. Ten opzichte van de 25 miljoen euro die Jorge Lorenzo in de twee seizoenen in dienst van Ducati op zijn bankrekening gestort kreeg, krijgt Dovizioso maar een peulenschil. De coronacrisis heeft de financiële stabiliteit van de sportwereld echter overhoop gehaald en dat is in de MotoGP niet anders. Fabrikanten zijn daarom genoodzaakt hun financiële positie opnieuw te bepalen en dat is ook wat er bij Ducati gaande is. In het geval van Dovizioso is zijn huidige contract de eerste realistische reflectie op zijn waarde, dus het is wel te verklaren waarom Dovizioso niet zomaar in zou stemmen met het inleveren van salaris. Op dit moment lijkt een deal tussen de vice-kampioen en de renstal uit Borgo Panigale waarschijnlijker dan een maand geleden, maar met een rijder als Dovi weet je het maar nooit. Ook een definitief vertrek uit de sport is niet uitgesloten als de twee partijen elkaar niet weten te vinden.

Koekje van eigen deeg?

KTM is een ander geval dan Ducati. Dit merk is relatief nieuw in de sport, maar heeft behoorlijke stappen gemaakt. Het management heeft bovendien haar mond al eens voorbijgepraat. Vorig jaar gaf KTM bij monde van CEO Stefan Pierer al ongevraagd advies aan andere merken als het gaat om rijdersmanagement. Vooral Honda moest het destijds ontgelden nadat Dani Pedrosa daar via de achterdeur vertrok. Pierer pikte de kleine Spanjaard op en zei in gesprek met Motorsport.com: “In tegenstelling tot de Japanners behandelt KTM haar personeel als familie. We geloven in goede en slechte tijden in onze mensen. Wanneer een rijder geblesseerd raakt, zullen we hem beschermen. Nadat hij veertien jaar voor Honda gereden had, mocht Dani van de een op de andere dag vertrekken. Hoe kunnen ze zo kortzichtig zijn?” Pol Espargaro heeft daar wellicht een mening over.

Voor de Catalaan zitten er twee kanten aan zijn switch naar Honda. Ten eerste krijgt hij bij dat merk de kans op een motor te rijden die zes van de laatste zeven wereldtitels heeft gewonnen. Repsol Honda is niet voor niets een van de meest gelauwerde formaties in de paddock. Aan de andere kant bestond er op bepaalde momenten ook wrijving met zijn huidige werkgever. Hoe hij de afgelopen drie seizoenen behandeld werd toen hij geblesseerd was, maar ook hoe Zarco – met een aanzienlijk mindere staat van dienst - een flink beter aanbod kreeg dan de Spanjaard. Juist Espargaro bracht KTM aan het eind van 2018 haar eerste podium in de MotoGP.

De argumenten die Espargaro had voor een switch naar Honda zijn minstens zo sterk als de kwestie waar Pierer nu mee te maken krijgt. Op basis van het verleden lijkt het aannemelijk dat Espargaro en Martin de rest van het seizoen weggezet worden als onbetrouwbare rijders, maar anderzijds zal KTM ook veranderingen toepassen om ervoor te zorgen dat een dergelijke leegloop niet weer voor kan komen.