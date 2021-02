Analyse: Hoe Quartararo zich in 2021 wil herstellen

Toen Marc Marquez tijdens de Spaanse GP ten val kwam en voor langere tijd uitgeschakeld was, durfden sommige mensen de naam van de nieuwe wereldkampioen al in te vullen. Na twee dominante overwinningen in Jerez zou Fabio Quartararo de wereldtitel in de MotoGP toch wel pakken. Maar zoals wel vaker: niet is wat het lijkt. De beide Jerez-races waren het hoogtepunt in een verder zeer wisselvallig seizoen van Quartararo. De Fransman schreef de Grand Prix van Catalonië ternauwernood op zijn naam, maar stond verder niet op het podium en scoorde slechts één top-vijf notering. Het eindresultaat, een achtste plaats in het klassement, was zeer teleurstellend voor de Yamaha-hoop in bange dagen. Hij eindigde zelfs drie plekken lager dan in zijn debuutseizoen, toen hij vriend en vijand verbaasde.

“Het doet pijn en ik kan niet tevreden zijn met mijn seizoen”, zei Quartararo na een val in de eerste ronde van de Europese GP. Op dat moment was zeker dat hij de wereldtitel niet zou winnen. “Als het perfect loopt, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar helaas hebben we dat niet vaak gehad. In Le Mans ging het erg goed, maar tijdens de race regende het [met een negende plaats als gevolg]. Het is een overwinning of helemaal niets, we zijn super goed of we zijn het helemaal kwijt.”

Waar kwamen de problemen van Quartararo in 2020 vandaan? De vraag stellen is simpel, het antwoord geven een stuk lastiger. Tijdens de laatste races van het seizoen sprak hij meermaals over het gevoel dat hij had met de 2019-motor van Yamaha. Op de ‘B-spec’ M1 (een 2018-fiets met wat nieuwe onderdelen) voelde hij zich namelijk een stuk comfortabeler. Dat Franco Morbidelli in 2020 zo succesvol was op de ‘A-Spec’ M1, in feite een 2019-versie van de Yamaha, versterkte zijn gevoel alleen maar. Het is echter te simpel om daar alles op te schuiven. Quartararo was zijn teamgenoot de baas in het eerste seizoen dat de twee samen bij Petronas Yamaha SRT reden. Morbidelli reed op het nieuwste materiaal, maar heeft sindsdien ‘als coureur’ een aantoonbare stap gezet. Hij moest in het eerste jaar wennen aan de overgang van Honda naar Yamaha, bovendien waren de nederlagen in 2019 een signaal voor Morbidelli dat hij het in 2020 helemaal anders aan moest pakken. Hij trainde harder en paste zijn werkwijze op het circuit aan. Of zoals de Braziliaanse Italiaan het zelf omschreef: “Minder feesten, meer trainen.”

Problemen bij Yamaha niet gering

De waarheid in de strijd tussen Quartararo en Morbidelli ligt waarschijnlijk in het midden. Wel kunnen we stellen dat de progressie van de Yamaha M1 in 2020 een stuk minder groot was dan de rijders hadden gehoopt. Maverick Viñales maakte vorig seizoen meermaals duidelijk dat Yamaha qua ontwikkeling voor een andere richting had gekozen dan hij had aangegeven bij zijn werkgever. Quartararo ging zelfs zover door te zeggen dat hij zich nooit helemaal thuis had gevoeld op de 2020 M1. Dat was al duidelijk toen Quartararo de motorfiets voor het eerst gebruikte tijdens de test in Sepang. De krachtbron van de M1 was minder sterk dan gehoopt en bleek bovendien onbetrouwbaar. Het is bijna traditie dat Yamaha-rijders klagen over een gebrek aan grip en vermogen. Viñales, Quartararo en Valentino Rossi lieten zich hier in 2020 meermaals over uit.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Dat men, ondanks alle uitgevoerde noodgrepen, maar niet tot een oplossing kwam was wellicht nog zorgwekkender. Quartararo vertrok gefrustreerd uit Valencia omdat alle wijzigingen aan de afstelling tevergeefs waren en het gevoel met de machine niet beter werd. Ook dat is een bekend probleem bij Yamaha. Voor komend seizoen blijft de krachtbron hetzelfde. Het merk stemde begin 2020 in met een ontwikkelingsstop van de krachtbron om kosten te sparen tijdens de coronacrisis. Bij het zoeken naar een oplossing moeten de knappe koppen van Yamaha zich dus richten op de rest van de motor. Het is echter de vraag of ze daarbij luisteren naar het advies van de coureurs.

“Eerlijk gezegd kan ik alleen uit m'n ervaring spreken en op basis daarvan zeggen wat we nodig hebben van de motor”, zei Rossi in de slotfase van vorig seizoen. “Maar we hebben altijd min of meer hetzelfde probleem, dat gaat volgend jaar niet anders zijn. Ik denk dat de Japanse engineers wel horen wat de rijders zeggen, maar uiteindelijk doen ze wat ze zelf willen. Ze hebben al in gedachten waar ze aan willen werken.”

Dat zijn niet bepaald geruststellende woorden voor Quartararo, die in het aankomende seizoen aan de slag gaat bij het fabrieksteam. De woorden van Rossi bevestigen wat Maverick Viñales al een paar jaar aangeeft en is ook de verklaring voor het feit dat de Spanjaard altijd met dezelfde problemen te maken heeft. Dat Quartararo en Viñales zo teneergeslagen waren aan het eind van het seizoen voorspelt niet veel goeds voor 2021, als deze beide mannen de ontwikkeling van het merk moeten dragen.

Emoties onder controle krijgen

Afgezien van de problemen bij Yamaha erkent Quartararo overigens ook gewoon dat hij zichzelf moet verbeteren. Tijdens de afsluitende Grand Prix van 2020 sprak hij over zijn voornemen om minder emotioneel te zijn in zijn werk. “Ik moet werken aan m’n emoties, op de motor, in de pitbox en ook daarbuiten. Ik moet minder geëmotioneerd zijn, dat is voor mij heel belangrijk voor 2021”, aldus Quartararo. “Dat is ook om beter commentaar te geven aan de mensen in mijn pitbox. Als ik geëmotioneerd ben kan ik wel zeggen dat de motor niet werkt, maar dan heb ik geen idee wat er precies aan scheelt. Dat is erg belangrijk en daar moet ik aan werken.”

Dat is ook iets waar Viñales aan moest werken. Met name in 2018 zat de Spanjaard vaak in de problemen en was hij hard voor zichzelf en voor anderen. Rossi is daarentegen een coureur die meestal positief en blij is als hij van het circuit vertrekt, Viñales liet zich wat dat betreft door zijn oudere teamgenoot inspireren. Het hielp hem beter te functioneren op de baan, al zit er een limiet op de tegenslag die een coureur kan hebben voor hij vervalt in oud gedrag. Ondanks dat de Spanjaard aan het eind van 2020 weer behoorlijk wat tegenslag kende, liet hij meermaals aan de media – en vooral zichzelf - weten dat hij een goed leven heeft.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Wanneer het aankomt op tegenslagen heeft Quartararo behoorlijk wat te verwerken gehad. Zijn jaren in Moto3 en Moto2 waren behoorlijk wisselvallig. Tijdens een kwalificatie voor de Moto2-race in Argentinië was hij vier seconden langzamer dan de snelste man en vroeg hij zich af of hij überhaupt wel door moest gaan met de sport. Vanaf dat moment doet hij wat hij ook deze winter weer gedaan heeft. “Ik ga naar een psycholoog”, zei hij na afloop van het seizoen. “Dat heb ik al eerder gedaan, maar ik denk dat het een groter verschil kan maken. Dat ga ik doen en werken aan mezelf. Dat soort details kunnen belangrijk zijn in de samenwerking met het team.”

Het is niet nieuw dat sporters met psychologen werken, maar het is wel nieuw dat ze daar ook zo open over zijn. Quartararo is het perfecte voorbeeld van een coureur die baat kan hebben bij de hulp van psycholoog, maar ook hoe belangrijk het is om aan de mentale gezondheid van een persoon te denken. Zeker in de motorsport, een wereld die voor hoofdrolspelers aan kan voelen alsof ze in een snelkookpan zitten. De jonge Fransman heeft in het verleden openlijk gesproken over wat de druk en verwachtingen met hem deden toen hij in 2015 in het wereldkampioenschap debuteerde. Die druk is hetzelfde gebleven en weer moet Quartararo een antwoord vinden. Tot nu toe vond hij elk jaar een oplossing als het even niet liep. Dat is op zich een veelbelovend signaal voor 2021.

Maar hij kan het niet allemaal zelf. Yamaha moet ook werken om Quartararo en de andere coureurs te voorzien van een goed pakket waarmee ze echt voor de wereldtitel kunnen strijden.