Amerikaanse NBA-topman versterkt MotoGP als commercieel directeur

Rossomondo werkte de afgelopen vijftien jaar voor de National Basketball Association (NBA), een van de grootste sportcompetities ter wereld. Hij fungeerde daar de laatste jaren als senior vice-president van ‘internationale samenwerkingen en media’. Eerder was hij ook in die organisatie werkzaam op de marketingafdeling, sales en internationale business ontwikkeling. Voor hij in 2004 voor het eerst aan de slag ging bij de NBA was hij ook actief bij Madison Square Garden in New York en bij entertainmentbedrijf IMG.

De Amerikaan is volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas voor het eerst in de paddock. Rossomondo gaat namens Dorna de leiding nemen over de verkoop van de televisierechten, maar gaat ook de digitale afdeling onder zijn hoede nemen. Dat laatste departement heeft de afgelopen enorm aan importantie gewonnen binnen Dorna Sports. De organisatie heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

“We zijn ontzettend blij met de komst van Dan”, zegt CEO Carmelo Ezpeleta. “Hij is onderdeel van het nieuwe tijdperk, een heel belangrijk seizoen voor de MotoGP, maar ook achter de schermen en bij Dorna. MotoGP is wereldwijd bekend met miljoenen fans over de hele wereld. De komst van Dan is wat dat betreft heel belangrijk. Hij brengt een nieuw perspectief, een nieuw uitgangspunt en met zijn komst hebben we een ervaring, gevarieerd team om deze sport zo groot mogelijk te maken. We willen door op dit traject waar we al aan begonnen zijn en Dan kan ons daarbij verder helpen.”

Rossomondo is de opvolger van Manel Arroyo. De Spanjaard was sinds de oprichting van Dorna Sports betrokken bij de organisatie en fungeerde jarenlang als rechterhand van Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. Hij was verantwoordelijk voor het verkopen van de televisierechten en had een hoofdrol in de digitale transitie van het wereldkampioenschap. Arroyo was naast zijn functie ook als bestuurder en aandeelhouder. Hij heeft na zijn vertrek een rol als strategisch adviseur van de organisatie aangenomen.

Met de toevoeging van Rossomondo hoopt Dorna de juiste man in huis te hebben om de MotoGP weer uit het slop te trekken. Het kampioenschap heeft al een paar jaar te maken met een afnemende populariteit. Dit seizoen wordt geprobeerd het tij te keren met een nieuw weekendformat waarin de sprintrace op zaterdag de belangrijkste toevoeging is. Ondanks de mening van sommige rijders, waaronder oud-wereldkampioen Fabio Quartararo, wordt de sprintrace over het algemeen positief ontvangen door rechtenhouders, fans en sponsoren van het kampioenschap.