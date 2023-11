Bautista tempert verwachtingen voor MotoGP-wildcard in Maleisië

In Maleisië verschijnt Alvaro Bautista voor het eerst sinds de GP van Valencia in 2018 aan de start van een MotoGP-race. Als beloning voor zijn eerste wereldtitel in het WK Superbikes mag de inmiddels tweevoudig wereldkampioen met een wildcard op de Ducati Desmosedici GP23 stappen. De recente wildcardoptredens van Dani Pedrosa met KTM in Jerez en Misano zorgen meteen ook voor hoge verwachtingen van de Spanjaard, zo grapt hij zelf. "Dat laat iedereen meer druk op mij zetten, want ze zeggen 'Dani kan het'", antwoordt Bautista in Sepang op de vraag of hij de prestaties van Pedrosa - die in Jerez zevende en in Misano vierde werd - verwacht te evenaren.

"Nee. Dani zit in een heel andere situatie, want hij heeft veel kilometers getest op de KTM en was razendsnel in Misano. Hij miste wat race pace en hij kan zelfs nog beter, want door het missen van races is het lastiger als je weer met anderen moet strijden. In mijn geval is het omgekeerd, ik heb race pace maar mis wat ervaring met de motor", verwijst Bautista naar het feit dat hij pas twee keer met de GP23 testte. "Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk gevoel te krijgen met de motorfiets. Maar het is absoluut goed om Dani voor deze posities te zien strijden. In mijn geval is het echter niet zo goed, want wellicht denkt men 'als Dani het kan, kun jij het misschien ook'. Onze situaties zijn echter anders."

Gevoel opdoen en proberen plezier te hebben

Hoewel hij sinds zijn overstap naar het WK Superbikes in 2019 niet meer in de MotoGP heeft geracet, leunt hij op negen jaar ervaring in de MotoGP. In die periode racete de inmiddels 38-jarige rijder op Suzuki's, Honda's, Aprilia's en Ducati's. In zijn laatste MotoGP-seizoen reed Bautista op een twee jaar oude Ducati van Aspar, waarmee hij in Maleisië zevende werd. Een race eerder viel hij in Australië nog in bij het fabrieksteam voor de geblesseerde Jorge Lorenzo met een keurige vierde plek. Toch weigert hij om verwachtingen te scheppen wat betreft de resultaten die hij mogelijk acht.

"Qua resultaten verwacht ik niets", stelt Bautista. "Ik ga gewoon proberen plezier te hebben en een goed gevoel te krijgen op de motor, want dit is iets anders dan een test. Daarbij kun je stap voor stap proberen om de snelheid te krijgen. Hier hebben we een heel lastig circuit dat ik wel heel leuk vind, maar het belangrijkste is om zo snel mogelijk het gevoel en de snelheid te krijgen en om te proberen plezier te hebben. Qua resultaten heb ik geen verwachtingen. Het doel is om een goed gevoel op de motor te krijgen en mijn best te doen, en natuurlijk ook om lol te hebben."