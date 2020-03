FIM zoekt al naar alternatieve datum voor Amerikaanse GP

Na het annuleren van de race in Qatar en het uitstellen van de Grand Prix van Thailand lijkt ook de nieuwe openingswedstrijd van het seizoen geschrapt te worden. De race op het Circuit of the Americas had op zondag 5 april plaats moeten vinden, maar afgelopen weekend verschenen verontrustende berichten over het doorgaan van de race. Zo werd het wereldberoemde muziek- en filmfestival SXSW afgelast en riep de burgemeester van Austin de ‘lokale noodtoestand’ uit.

IRTA-preses Hervé Poncharal liet weten deze week een beslissing te verwachten over het al dan niet doorgaan van het evenement, maar volgens Viegas is er weinig aanleiding tot optimisme. “De kans dat de Amerikaanse Grand Prix op 5 april doorgaat is erg klein”, verklaarde Viegas in gesprek met Catalunya Ràdio. “We zijn echter al bezig met het vinden van een alternatieve datum voor de race in Austin. Op dit moment gaan de ontwikkelingen van de situatie zo snel dat we erg weinig over kunnen zeggen.”

Contractueel moeten er minstens dertien MotoGP-races verreden worden om tot een officieel wereldkampioenschap te komen. Dorna-baas Carmelo Ezpeleta liet recent zelfs doorschemeren dat het een mogelijkheid is om races achter gesloten deuren af te werken, mocht dat nodig zijn. Viegas bevestigde die bewering van Ezpeleta en gaf toe dat men alles uit de kast trekt om daadwerkelijk tot een officieel kampioenschap te komen. Daarbij schuwt men de mogelijkheid niet om races in januari te rijden of twee races in hetzelfde weekend te houden.

“Op dit moment vertrouw ik erop dat het kampioenschap meer dan dertien races gaat hebben”, vervolgde Viegas. “We zullen in januari racen als dat nodig is. We kunnen twee Grands Prix in hetzelfde weekend houden of achter gesloten deuren racen. Dat is allemaal mogelijk als we geen andere keuze hebben. In de huidige situatie kunnen we niets uitsluiten, je moet flexibel en creatief zijn.”

Zelfs het verplaatsen van evenementen naar circuits die op de reservelijst staan van de MotoGP wordt momenteel niet uitgesloten, aldus Viegas. Het gaat dan om de Portugese omlopen Portimao en Estoril. “Portimao en Estoril staan op reserve. In Portugal is er nog geen sprake van reisrestricties.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont