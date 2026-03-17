Alles wat je moet weten over Goiânia, het circuit voor de MotoGP GP Brazilië

In de afgelopen decennia heeft de MotoGP meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Brazilië, maar telkens bleken die pogingen niet succesvol. Dat veranderde zestien maanden geleden, toen promotor MotoGP Sports Entertainment Group een deal sloot met Brazil Motorsport - de partij die ook de Formule 1-race in São Paulo organiseert.

Met deze deal werd de terugkeer van de Grand Prix van Brazilië werkelijkheid. Het evenement staat de komende vijf jaar op het programma van de MotoGP en Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna is de plaats van handeling.

Meer over de GP van Brazilië: MotoGP MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

Daarmee is de cirkel eigenlijk rond voor het circuit in de staat Goiás, want dit wordt de tweede stint op de MotoGP-kalender. In 1987 was Goiânia de locatie waar de eerste Braziliaanse GP werd verreden, met Wayne Gardner als winnaar in de 500cc. Ook in 1988 en 1989 werd er geracet op Autódromo Internacional Ayrton Senna, alvorens de editie van 1990 geschrapt werd vanwege organisatorische problemen.

Ook in 1991 werd de Braziliaanse GP geschrapt, ditmaal vanwege zorgen omtrent de veiligheid, om in 1992 terug te keren op de kalender. Deze keer was Autódromo José Carlos Pace in São Paulo de gastheer, iets wat mede te danken was aan de betrokkenheid van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone bij het wereldkampioenschap op twee wielen.

Het bezoek aan Interlagos was eenmalig en pas in 1995 keerde de MotoGP terug in Brazilië. De GP van Rio de Janeiro werd verreden op Autódromo Internacional Nelson Piquet en stond - met uitzondering van 1998 - tot en met 2004 ieder jaar op de kalender. Daarna duurde het lang voordat de sport weer af zou reizen naar het Zuid-Amerikaanse land, maar dit weekend is het dus zover.

Eigenschappen van het circuit

Voor de eerste race in Brazilië in 22 jaar keert de MotoGP dus terug op het circuit waar het in 1987 begon. Het Autódromo Internacional Ayrton Senna is slechts 3,835 kilometer lang en daarmee is dit het op één na kortste circuit op de kalender van 2026. Alleen de Sachsenring, de thuishaven van de Grand Prix van Duitsland, is met 3,671 kilometer iets korter.

De lay-out van het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Foto door: MotoGP

Qua lay-out is het circuit van Goiânia vrijwel het tegenovergestelde van de Sachsenring. Waar het circuit in de deelstaat Saksen tien bochten naar links en slechts drie naar rechts heeft, is de situatie in Goiânia compleet anders met negen bochten naar rechts en slechts vijf naar links. Opvallend is ook dat het circuit tussen bochten 11 en 4 uitsluitend bochten naar rechts heeft. Voor de rijders is het dus oppassen geblazen, want de linkerkant van hun banden is koud zodra ze aankomen bij bocht 5.

Op voorhand lijkt de lay-out niet per se in het voordeel van Marc Márquez te spreken. De regerende wereldkampioen is haast onklopbaar op circuits met veel linkerbochten - en die dus tegen de klok in gaan. Met slechts vijf bochten naar links zijn er voor Márquez maar weinig mogelijkheden om op zijn sterkste punt het verschil te maken.

Miljoenenupgrade

Het Autódromo Internacional Ayrton Senna is qua lay-out nog precies hetzelfde als tijdens de bezoeken van de MotoGP eind jaren 80. Wel heeft Brazil Motorsport het nodige moeten doen om het circuit te laten voldoen aan de strenge eisen van de FIM. Om die reden is een investering van 55 miljoen real - ruim 9 miljoen euro - gedaan om de faciliteiten te verbeteren.

In de praktijk houdt dit in dat het gehele circuit opnieuw is geasfalteerd. Verder zijn de pitboxen, de paddock en het medisch centrum gemoderniseerd en is er een nieuw elektrisch systeem voor de wedstrijdleiding aangelegd. De Braziliaanse motorsportbond CBM heeft Goiânia inmiddels een nationale homologatie gegeven, nadat een groot nationaal evenement zonder problemen is verlopen. De laatste goedkeuring van de FIM wordt om die reden gezien als een formaliteit.

Met Diogo Moreira staat er een Braziliaan aan de start van de MotoGP-race in Goiânia. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lokale helden

Duidelijk is in ieder geval dat alle MotoGP-rijders dit weekend op nul beginnen, want voor iedereen is Goiânia een nieuw circuit. Wel hebben enkele coureurs vorig jaar al een rondje gereden tijdens een bliksembezoek tussen de Grands Prix van Argentinië en de Verenigde Staten. Luca Marini, Diogo Moreira en Franco Morbidelli gaven toen acte de présence.

Voor Moreira belooft de Braziliaanse Grand Prix een bijzonder evenement te worden, want voor het eerst verschijnt hij aan de start van een thuisrace. De 21-jarige rijder van Honda LCR komt uit São Paulo en mag zijn tweede MotoGP-race dus voor eigen publiek rijden. Ook voor Franco Morbidelli is het een thuisrace. De VR46-rijder rijdt weliswaar met een Italiaanse licentie, maar hij heeft een Braziliaanse moeder.

Overzicht: MotoGP-winnaars in Brazilië

JAAR Grand Prix Circuit Winnaar 1987 GP van Brazilië Goiânia Wayne Gardner 1988 GP van Brazilië Goiânia Eddie Lawson 1989 GP van Brazilië Goiânia Kevin Schwantz 1992 GP van Brazilië Interlagos Wayne Rainey 1995 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Luca Cadalora 1996 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Mick Doohan 1997 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Mick Doohan 1999 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Norifumi Abe 2000 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Valentino Rossi 2001 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Valentino Rossi 2002 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Valentino Rossi 2003 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Valentino Rossi 2004 GP van Rio de Janeiro Jacarepagua Makoto Tamada