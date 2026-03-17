MotoGP GP van Brazilië

Alles wat je moet weten over Goiânia, het circuit voor de MotoGP GP Brazilië

De MotoGP is na 22 jaar terug in Brazilië. In Goiânia wordt de tweede Grand Prix van 2026 verreden, maar wat moet je weten over het Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Overzicht van het circuit van Goiânia

In de afgelopen decennia heeft de MotoGP meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Brazilië, maar telkens bleken die pogingen niet succesvol. Dat veranderde zestien maanden geleden, toen promotor MotoGP Sports Entertainment Group een deal sloot met Brazil Motorsport - de partij die ook de Formule 1-race in São Paulo organiseert.

Met deze deal werd de terugkeer van de Grand Prix van Brazilië werkelijkheid. Het evenement staat de komende vijf jaar op het programma van de MotoGP en Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna is de plaats van handeling.

Daarmee is de cirkel eigenlijk rond voor het circuit in de staat Goiás, want dit wordt de tweede stint op de MotoGP-kalender. In 1987 was Goiânia de locatie waar de eerste Braziliaanse GP werd verreden, met Wayne Gardner als winnaar in de 500cc. Ook in 1988 en 1989 werd er geracet op Autódromo Internacional Ayrton Senna, alvorens de editie van 1990 geschrapt werd vanwege organisatorische problemen.

Ook in 1991 werd de Braziliaanse GP geschrapt, ditmaal vanwege zorgen omtrent de veiligheid, om in 1992 terug te keren op de kalender. Deze keer was Autódromo José Carlos Pace in São Paulo de gastheer, iets wat mede te danken was aan de betrokkenheid van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone bij het wereldkampioenschap op twee wielen.

Het bezoek aan Interlagos was eenmalig en pas in 1995 keerde de MotoGP terug in Brazilië. De GP van Rio de Janeiro werd verreden op Autódromo Internacional Nelson Piquet en stond - met uitzondering van 1998 - tot en met 2004 ieder jaar op de kalender. Daarna duurde het lang voordat de sport weer af zou reizen naar het Zuid-Amerikaanse land, maar dit weekend is het dus zover.

Eigenschappen van het circuit

Voor de eerste race in Brazilië in 22 jaar keert de MotoGP dus terug op het circuit waar het in 1987 begon. Het Autódromo Internacional Ayrton Senna is slechts 3,835 kilometer lang en daarmee is dit het op één na kortste circuit op de kalender van 2026. Alleen de Sachsenring, de thuishaven van de Grand Prix van Duitsland, is met 3,671 kilometer iets korter.

De lay-out van het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia.

Foto door: MotoGP

Qua lay-out is het circuit van Goiânia vrijwel het tegenovergestelde van de Sachsenring. Waar het circuit in de deelstaat Saksen tien bochten naar links en slechts drie naar rechts heeft, is de situatie in Goiânia compleet anders met negen bochten naar rechts en slechts vijf naar links. Opvallend is ook dat het circuit tussen bochten 11 en 4 uitsluitend bochten naar rechts heeft. Voor de rijders is het dus oppassen geblazen, want de linkerkant van hun banden is koud zodra ze aankomen bij bocht 5.

Op voorhand lijkt de lay-out niet per se in het voordeel van Marc Márquez te spreken. De regerende wereldkampioen is haast onklopbaar op circuits met veel linkerbochten - en die dus tegen de klok in gaan. Met slechts vijf bochten naar links zijn er voor Márquez maar weinig mogelijkheden om op zijn sterkste punt het verschil te maken.

Miljoenenupgrade

Het Autódromo Internacional Ayrton Senna is qua lay-out nog precies hetzelfde als tijdens de bezoeken van de MotoGP eind jaren 80. Wel heeft Brazil Motorsport het nodige moeten doen om het circuit te laten voldoen aan de strenge eisen van de FIM. Om die reden is een investering van 55 miljoen real - ruim 9 miljoen euro - gedaan om de faciliteiten te verbeteren.

In de praktijk houdt dit in dat het gehele circuit opnieuw is geasfalteerd. Verder zijn de pitboxen, de paddock en het medisch centrum gemoderniseerd en is er een nieuw elektrisch systeem voor de wedstrijdleiding aangelegd. De Braziliaanse motorsportbond CBM heeft Goiânia inmiddels een nationale homologatie gegeven, nadat een groot nationaal evenement zonder problemen is verlopen. De laatste goedkeuring van de FIM wordt om die reden gezien als een formaliteit.

Met Diogo Moreira staat er een Braziliaan aan de start van de MotoGP-race in Goiânia.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lokale helden

Duidelijk is in ieder geval dat alle MotoGP-rijders dit weekend op nul beginnen, want voor iedereen is Goiânia een nieuw circuit. Wel hebben enkele coureurs vorig jaar al een rondje gereden tijdens een bliksembezoek tussen de Grands Prix van Argentinië en de Verenigde Staten. Luca Marini, Diogo Moreira en Franco Morbidelli gaven toen acte de présence.

Voor Moreira belooft de Braziliaanse Grand Prix een bijzonder evenement te worden, want voor het eerst verschijnt hij aan de start van een thuisrace. De 21-jarige rijder van Honda LCR komt uit São Paulo en mag zijn tweede MotoGP-race dus voor eigen publiek rijden. Ook voor Franco Morbidelli is het een thuisrace. De VR46-rijder rijdt weliswaar met een Italiaanse licentie, maar hij heeft een Braziliaanse moeder.

Overzicht: MotoGP-winnaars in Brazilië

JAAR
Grand Prix
Circuit
Winnaar
1987
GP van Brazilië
Goiânia
Wayne Gardner
1988
GP van Brazilië
Goiânia
Eddie Lawson
1989
GP van Brazilië
Goiânia
Kevin Schwantz
1992
GP van Brazilië
Interlagos
Wayne Rainey
1995
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua 
Luca Cadalora
1996
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua 
Mick Doohan
1997
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Mick Doohan
1999
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Norifumi Abe
2000
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Valentino Rossi
2001
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Valentino Rossi
2002
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Valentino Rossi
2003
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Valentino Rossi
2004
GP van Rio de Janeiro
Jacarepagua
Makoto Tamada

