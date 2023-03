Alleen rijdersvakbond kan MotoGP verbeteren, meent Alex Marquez

De openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen stond bol van de controverse. Na een zware crash van Pol Espargaro op vrijdag kwam de veiligheid van het circuit weer ter discussie te staan. Na de samenkomst van de Safety Commission werden alsnog luchtkussens geplaatst op de plek des onheils, maar Espargaro kwam in het ziekenhuis terecht met een longkneuzing, een gebroken rugwervel en een kaakfractuur. Zaterdag beleefde de MotoGP een primeur met de eerste sprintrace. De rijders zijn verdeeld over het succes van het nieuwe format. Volgens Fabio Quartararo is het vragen om ongelukken, Aleix Espargaro verklaarde dat “hij niet onder de indruk was” van wat hij tijdens de sprintrace zag. Marc Marquez en Francesco Bagnaia waren daarentegen wel enthousiast over het concept.

Regelmatig laten coureurs doorschemeren dat coureurs zich onmachtig voelen en dat er niet naar ze geluisterd wordt als ze zich zorgen maken over sommige thema’s. Elke vrijdag is er een bijeenkomst van de Safety Commission, maar dit is op initiatief van de organisatie en niet alle rijders komen opdagen tijdens deze meetings. Alex Marquez erkent dat er onder coureurs onvrede is over de wijzigingen die de MotoGP-organisatie doorgevoerd heeft, maar stelt: “Ik denk dat we op dit moment niet de macht hebben om er iets tegen te doen.”

Welke verandering is nodig, is de logische vervolgvraag aan de Spanjaard. “Er moet een rijdersvakbond komen. Dat is de toekomst, we hebben het nodig om problemen te voorkomen zoals met Pol het geval is. We moeten als rijders samenwerken en zien wie de eerste stap zet. Elke sport heeft een vakbond voor de atleten, maar bij ons komt het niet van de grond.”

In de Formule 1 worden coureurs vertegenwoordigd door de Grand Prix Drivers Association. Alle coureurs zijn lid van de vakbond die voorgezeten wordt door voormalig coureur Alexander Wurz. Marquez denkt ook dat het een ex-rijder moet zijn: “Het moet iemand zijn die ook wat van contracten kent, wat we wel en niet kunnen doen.”